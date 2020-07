Ana María Aldón pasa por quirófano a causa de un problema que sufrió en 'Supervivientes'

El paso por 'Supervivientes' nunca es fácil para los concursantes, quienes viven un gran cambio en su cuerpo, así como un excesivo esfuerzo que les causa secuelas tiempo después de salir del programa. Ana María Aldón ha sufrido en sus carnes esto, lo que le ha llevado a tener que pasar por el quirófano de una clínica estética para realizarse una intervención.

Ana María Aldón en 'Supervivientes'

La superviviente ingresó en la mañana del 17 de julio para someterse a una operación de pecho que consistía en reemplazar unas prótesis mamarias que llevaba desde hacía diez años. Esta intervención tuvo que precipitarse a causa de un dolor muscular que Aldón llevaba sufriendo desde su paso por la isla de Honduras. La operación, que ha durado cerca de cinco horas, tal y como han contado en 'Viva la vida', ha transcurrido sin problemas.

Ana María Aldón recibía el alta hospitalaria solo un día después, durante el mediodía del 18 de julio. A su salida, acompañada de José Ortega Cano, afirmaba que se encontraba bien, aunque dolorida por la intervención. "Mañana ya estoy yo fregando, limpiando y pescando", comentaba con humor la andaluza.

Defendiendo su generosidad

Hace unos días, Ana María Aldón se defendía en un directo en Instagram de aquellos que la tachaban de egoísta por no compartir una gran hamburguesa en 'Supervivientes', entre las que se encontraba Gloria Camila. Sin embargo, la concursante aseguró haberla compartido con Rocío Flores, además de darle patatas y pan a Albert Barranco y Jorge Pérez. "Eso no salió en el programa, eso no lo sacaron y no se vio. No sé por qué", explicó.