Ana Obregón lanza un recado a Alessandro Lecquio y desmiente que le vaya a dar un hermano a Ana Sandra

Por Almudena M. Lizana |

La presentación del libro "El chico de las musarañas" celebrada el 7 de junio de 2023 ha dado para mucho. Ana Obregón, tras dar un discurso sobre cómo decidió lanzarse a cumplir los deseos de su hijo Aless Lecquio, ha respondido a las preguntas de la prensa. Entre los medios de comunicación se encontraba 'El programa de Ana Rosa' y la reportera Adriana Dorronsoro pudo hablar con la presentadora de televisión. Obregón, al saber que Dorronsoro era del programa de Ana Rosa Quintana, quiso dedicarle un saludo a la conductora.

'El programa de Ana Rosa'

", decía Ana Obregón, muy contenta al saber que estaba la presentadora en plató. Sin embargo, al conocer que Alessandro Lecquio también estaba en 'El programa de Ana Rosa' la también actriz le dedicó un recado corto y directo: "", soltaba Obregón, desatando las risas de los presentes en la rueda de prensa.

"Llevo un mes que no me escribes, ni nada, no sé qué te pasa. Tu nieta te está esperando en casa, está deseando conocer a su abuelo", explicaba la bióloga, volviendo a lanzar un dardazo al que fue su pareja, quien se quedaba sin palabras en un primer momento al escuchar lo que acababa de decir Ana Obregón.

Desde el plató de 'El programa de Ana Rosa', la conductora del formato producido por Cuarzo quiso conocer la primera impresión del aludido. "Ya me vale... Pues eso no es cierto", decía Lecquio, desmintiendo la versión de Ana Obregón. "Me hace mucha gracia esto, en la intimidad te cuento absolutamente todo y otra cosa es que yo quiera compartir con España todo lo que yo haga, es cosa mía y de mis amigos. No tengo por qué hacerlo. Ya está", zanjaba Lecquio, reticente a hablar más del tema.

Muy enfadado

Respecto a la presentación del libro de Aless Lecquio, su padre ha sido muy contundente. "Me parece tremendo que haya gente que diga que es una historia maravillosa. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de maravilloso. Es una historia de terror, del peor de los terrores", recalcaba el colaborador de 'El programa de Ana Rosa', criticando la forma en la que se habla de la historia que se cuenta en la novela que presentaba Ana Obregón.

¿Más hijos?

Otra de las cuestiones que ha respondido Ana Obregón es sobre su intención de darle un hermano a Ana Sandra, desmintiendo que vaya a recurrir de nuevo a la gestación subrogada. "Anita va a recibir todo mi amor, el de sus tíos y el de sus primos. Va a tener una familia inmensa. Va a estar más protegida que la hija de Robert De Niro", decía la bióloga.