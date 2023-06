Ana Obregón se rompe en su reaparición y describe la mágica señal que le mandó Aless para publicar su libro

Por Almudena M. Lizana |

"Mi hijo, allá donde esté, seguro que estará feliz", decía Ana Obregón en la presentación de "El chico de las musarañas", el libro que Aless Lecquio empezó a escribir y que su propia madre ha terminado y ha publicado. "No hay mayor tragedia que perder a un hijo. Seguir su legado y cumplir sus deseos es lo que me ha salvado la vida. Gracias por vuestro cariño y vuestra empatía", agradecía Obregón a la prensa, tras explicar cómo descubrió que su hijo estaba escribiendo un libro cuando se esta sometiendo a quimioterapia. "Esta obra es un canto a la vida y un canto a la muerte", añadía, muy emocionada.

Ana Obregón en la rueda de prensa de "El chico de las musarañas"

Ya en la rueda de preguntas de la prensa, Ana Obregón señalaba que estaba dispuesta a "", haciendo hincapié en que solo iba a hablar de la novela, que ya ha alcanzado la cuarta edición, según han señalado en la presentación. "Has hablado de una madre mutilada, con el corazón roto, ¿qué te dio fuerza o quiénes te dieron fuerza para ponerte a ello?", preguntaba Omar Suárez

"Yo llegué de enterrar a mi hijo y no quería vivir. Poco a poco he ido pensando que no pudo terminar las cosas que él quería, así que tengo que terminarlas yo, lo tenía en la cabeza y un día me desperté y leí el texto", explicaba Ana Obregón, contando cómo se decidió a abrir el portátil de su hijo tras muchos meses sin poder hacerlo.

Una llamada del más allá

"He leído muchísimo sobre las almas, que el ser humano es energía", contextualizaba la presentadora, advirtiendo que iban a llamarla loca por lo que iba a contar entonces. "En la primera reunión para formalizar y publicar el libro, llegamos a una comida, puse mi teléfono encima de la mesa y yo no estaba muy convencida de hacerlo porque este libro es una catarsis. Entonces, empieza a sonar mi móvil y la llamada era de Aless. Dije: 'Esto es una señal' y eso me dio fuerzas", narraba la de 'Mask Singer: adivina quién canta'.

Más preguntas

Sobre si le queda alguna cosa más para cumplir en relación a los deseos de su hijo, Ana Obregón ha respondido que con la llegada de Ana Sandra ya cierra todo. "Como me veis, con esto cierro sus tres deseos, que eran, sobre todo, tener una hija, el segundo, publicar el libro y el tercero, hacer una fundación con su nombre para investigar el cáncer", indicaba la también actriz.

Respecto al debate nacional que se ha generado sobre la gestación subrogada, Ana Obregón ha asegurado que no le llegó nada de eso a América. "No me interesa nada lo que diga nadie. No me ha llegado nada. Cuando tienes que enterrar a tu único hijo, ¿cualquier crítica sabes lo que me hace? Cosquillas", zanjaba la bióloga, muy directa sobre la oleada de críticas que recibió cuando saltó la noticia del nacimiento de Ana Sandra.