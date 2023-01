Por Fernando S. Palenzuela |

El regreso al noviazgo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras la sonada ruptura que protagonizaron por la infidelidad de él se encuentra de actualidad en todos los programas de corazón, que siguen muy de cerca los pasos que la pareja va dando. Su reconciliación se ha celebrado con viaje al Polo y a Praga y son muchos los que opinan acerca de los beneficios económicos que pueden obtener tras volver a sentir la llama del amor.

Alessandro Lecquio, crítico con Tamara Falcó en 'El programa de Ana Rosa'

El programa de Ana Rosa ' se encontraba tratando este tema en la mañana del 22 de enero cuando Alessandro Lecquio , a quien calificaba como monja y de quien no entendía tanto viaje con su novio. "", soltaba, llevándose la indignación del resto de colaboradores y de los presentadores.

"¿Los que tienen directores espirituales no pueden hacer viajes prematrimoniales?", cuestionaba Antonio Rossi. "A mí lo que no me termina de encajar son tantos viajes con el novio en una señora que luego habla con la virtud blanca del matrimonio. Nos ha vendido una imagen de monjita que de monjita no tiene nada", respondía Lecquio, quien se llevaba un "no seas antiguo" de Ana Rosa Quintana. "La antigua es ella, la que nos ha hablado de la virtud blanca del matrimonio es ella, no yo. La que va con esas asociaciones ultraderechistas y ultracatólicas es ella, no yo", se defendía el colaborador.

Pecados y confesiones

La conversación en el club social del formato de Unicorn Content giraba hacia el sexo que pudieran tener Falcó y Onieva. "¿En la Iglesia Católica es pecado tener relaciones prematrimoniales?", preguntaba Quintana, a quien los colaboradores le aseguraban que así era, pero que podías confesarte. Joaquín Prat planteaba una pregunta más allá de la influencer. "¿Qué pensamos, que las mujeres que llegan al matrimonio lo hacen vírgenes?". "Para una monja como ella sí", seguía en sus trece Alessandro Lecquio.

Mientras Cristina Tárrega dejaba caer que estaban dando por hecho que tuvieran relaciones prematrimoniales, Marisa Martín Blázquez lanzaba sus palabras hacia la raíz religiosa de su compañero: "Tú eres cristiano y practicante y también has pecado y luego te has confesado". "Por supuesto porque soy un pecador que no cabe", contestaba Lecquio. "Que yo sepa no ha tomado los hábitos", zanjaba Prat antes de dar paso a otro tema.