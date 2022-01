Marta Riesco negocia su fichaje por 'Sálvame'

Tras varios años asentada como reportera en 'El programa de Ana Rosa', por lo que ha llegado incluso a intervenir en el plató del magazín, Marta Riesco ha visto cómo su popularidad se disparaba gracias a su relación con Antonio David Flores. Desde hace unas semanas, la periodista forma parte del día a día de los programas de corazón de Mediaset y son habituales sus enfrentamientos con los colaboradores de 'Sálvame'. Sin embargo, estas complicadas relaciones podrían comenzar a suavizarse.

Marta Riesco

Marta Riesco se encuentra en conversaciones con La Fábrica de la Tele para fichar por 'Sálvame', según ha podido conocer en exclusiva FormulaTV. Las negociaciones se encuentran en un punto muy inicial, por lo que las partes podrían no llegar a un acuerdo. Sin embargo, la productora está interesada en sumar a sus filas el nombre que tantos contenidos les está proporcionando, lo que podría convertirse en un gran revulsivo para mejorar sus audiencias.

Aunque Riesco no se ha cortado en demandar a colaboradores del programa, no sería la primera vez que fichan a alguien a quien critican. El ejemplo más cercano lo encontramos en Carmen Borrego, con quien mantuvieron una fuerte guerra durante años que ha terminado por saldarse con la vuelta a 'Sálvame' de la hija de María Teresa Campos. Es más, este ha provocado su salida de 'Viva la vida', el formato que la acogió cuando cortó relaciones con La Fábrica de la Tele.

La situación actual de Marta Riesco con 'Sálvame'

La guerra entre Marta Riesco y algunos tertulianos de 'Sálvame' se está sumando a la mala relación que mantienen La Fábrica de la Tele y Unicorn Content. Anabel Pantoja y María Patiño son sus dos principales frentes abiertos, pues la madrileña ya ha asegurado que va a demandar a la sobrina de Isabel Pantoja por unas declaraciones que hizo sobre lo que podría haber ocurrido en Cantora una Nochevieja. Por su parte, Patiño se mostró muy enfadada hace unos días, acusándola de "haber azuzado" para que pidan una pena de prisión contra ella.

A esto se le suman declaraciones de Gema López, Alonso Caparrós, Antonio Pavón, Terelu Campos..., y es que día tras día no dejan de salir hechos a la luz en torno a la figura de la reportera. No obstante, cabe señalar que no ha cesado su relación con 'Sálvame' y en los últimos días no ha tenido problemas en hablar con Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez o Kike Calleja, mostrándose dispuesta a charlar con ellos pese a los disparos del formato de la tarde contra ella.