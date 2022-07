La expulsión de Kiko Matamoros de 'Supervivientes 20022' ha resultado la más polémica de todas. El colaborador de 'Sálvame' atizó a Lydia Lozano nada más bajarse del avión, del mismo modo que no ha dudado en criticar a Anabel Pantoja y destapar las presuntas estrategias que esta tiene dentro del reality show de Bulldog TV.

Durante 'Supervivientes: Conexión Honduras', Kiko Matamoros aseguró que "si ha habido una estratega ahí ha sido Anabel". Según indicaba el exconcursante, el objetivo de la sobrina de Isabel Pantoja era aliarse con varios compañeros para así no salir nominada: "Ella ha utilizado a su grupo cada jueves para nominar a quien a ella le interesaba y se ha salvado su culo en base a todo lo que tenía a su lado bailándole el agua".

Kiko Matamoros y Anabel Pantoja en 'Supervivientes 2022'

Sin embargo, Yulen Pereira ha negado las palabras de su compañero de reality, dejando claro que su novia no ha realizado pactos en ningún momento. Ante estas declaraciones, Matamoros ha vuelto a la carga: "Tengo mensajes de Anabel de antes del concurso diciéndome que no nos votáramos entre nosotros y eso lo ha hecho conmigo y con más gente". En suma, afirma no tener ningún problema en mostrar estos mensajes si fuera necesario.

El reproche de Yulen Pereira

El esgrimista no se ha quedado callado ante las acusaciones de Matamoros: "Kiko ha sido la persona que desde el minuto 1 del concurso ha hecho estrategia, desde que estábamos en Playa Fatal. Anabel no ha hecho ninguna estrategia ni planteamiento contra nadie". Ante estas palabras, el tertuliano ha buscado en su móvil dichos mensajes, mientras que Yulen indicaba cómo él había dado instrucciones cada jueves para nominar. Finalmente, pasaban de tema y los mensajes no eran desvelados.