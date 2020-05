Andrea Janeiro, la inesperada operadora de cámara de Belén Esteban y profesora de inglés en 'Sálvame'

Este confinamiento sin duda nos está regalando grandes momentazos en los formatos de entretenimiento de nuestro país como 'Sálvame'. El magacín conducido por Jorge Javier Vázquez ha vivido una cuarentena marcada por el polémico "Merlos Place", por las surrealistas clases de educación física de Anabel Pantoja y también por la exitosa sección de cocina que protagoniza Belén Esteban desde su hogar en Paracuellos. Y es que 'Las recetas de Belén' se ha convertido sin duda en uno de los momentos más esperados en cada entrega por los espectadores. El surrealismo que impregna estos minutos de cocina han hecho que esta se ya una cita fiel para los fans del espacio.

Andrea Janeiro y Belén Esteban

Belén Esteban realiza la sección desde su hogar ya que forma parte del llamado "grupo de riesgo" y además es pareja de un sanitario. Se le recomendó restar confinada en casa y por ello, varios días a la semana conecta en directo desde la cocina de su hogar donde realiza todo tipo de recetas; desde croquetas, hasta natillas caseras, como fue en el caso de la entrega emitida este lunes 4 de mayo. Para poder realizar la sección, esta necesita a alguien que le sujete el móvil con el que se realiza la emisión, es decir, que se convierta en su particular "operadora de cámara". Pues bien, esta es ni más ni menos que su hija Andrea Janeiro.

Desde el primer día de la sección, los espectadores rápidamente se dieron cuenta que era ella y es que pese a que Belén Esteban no dice su nombre en directo, en diversas ocasiones se ha referido a ella en femenino y como "hija mía". Además, diversos comentarios que la colaboradora ha dejado caer en las últimas semanas han evidenciado que ella se encuentra junto a Andrea Janeiro en su hogar viviendo la cuarentena. Además, el resto de colaboradores habitualmente juegan desde plató a ocultar su identidad pero siempre dejando claro que se trata de la hija de La Princesa del Pueblo y Jesulín de Ubrique. Precisamente, Jorge Javier Vázquez no dudó en hacerle una curiosa petición a esta durante la entrega de 'Las recetas de Belén' del 4 de mayo.

Las bromas sexuales de Jorge Javier Vázquez

Como suele ser habitual, el catalán no dudó en realizar preguntas incómodas (relacionadas con el sexo) para ruborizar a Belén Esteban, que siempre intenta esquivarlas al tener a su hija delante. "No le hagas caso", le pedía La Princesa del Pueblo a su hija en directo, mientras Vázquez seguía con sus particulares bromas sexuales. "¿La operadora de cámara sabe que a veces te tienes que ir antes del 'Deluxe' antes porque te está esperando el Miguel?", le preguntó el presentador, algo que Belén Esteban no dudó en desmentir de forma tajante: "No le hagas caso, es mentira (...) de verdad, me da vergüenza".

Pero lejos de parar, Jorge Javier no dudó entonces en seguir con su tono sexual y recordó que pese a todo lo que se ha hablado del tema, nunca hemos sabido si Belén era "de mortero o monedero". "¿En Inglaterra se habla del mortero?", se siguió preguntando Vázquez, haciendo referencia al país en el que vivía hasta ahora Andrea Janeiro. El presentador le pidió a la chica que tradujese la palabra"mortero" al inglés para que la replicase Belén y fue entonces cuando tímidamente pudimos escuchar la voz de Andrea Janeiro antes de que Belén intentase repetir dicha palabra en inglés... sin demasiado éxito, eso sí. Pese a ello, ambas protagonizaron un divertido momento que fue muy comentado en redes sociales por los fans del espacio.