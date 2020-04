Belén Esteban subraya todo lo malo de Jorge Javier Vázquez y se lleva un zasca: "Aplícate el cuento"

La noche del 11 de abril, 'Sábado deluxe' le realizó la prueba del polígrafo a Antonio David Flores, Antonio Montero, Alonso Caparrós y Kiko Matamoros para conocer en profundidad todos los secretos de Terelu Campos. Sin embargo, en este viaje hubo una pregunta que salpicó directamente a Belén Esteban y esta, que está pasando el confinamiento en su casa, no pudo evitar entrar por teléfono al plató para aclarar el asunto.

Jorge Javier Vázquez habla con Belén Esteban por teléfono en 'Sábado deluxe'

La pregunta versaba acerca de si Terelu le pidió a Cristina Blanco que le presentara a gente famosa como Belén Esteban, quien en aquellos tiempos se mantenía al margen de las revistas y platós. La colaboradora quiso dejar claro que ella no tenía contacto con nadie de prensa, por lo que fue la vidente quien habló con Montero y, posteriormente, esta misma la que llamó a una revista para realizarle su primera entrevista.

Aclarado este tema y visiblemente enfadada por la mentira de Montero, Esteban le recordó que el día que pusieron la pizarra en 'Sálvame' para que los colaboradores la describieran, él fue muy valiente pero luego le mandó un mensaje de disculpa: "Me parece muy bien lo que cada uno piense, pero el otro día, en cuanto acabó el programa, me puso un mensaje dándome a entender que él jugaba a favor de obra. Lo entiendo, pero hay que tener personalidad".

La pulla de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez aprovechó la coyuntura para preguntarle qué adjetivos marcaría como ciertos si él fuera el protagonista de la pizarra. "Yo diría que eres todo menos pelota", señalaba Esteban. Esto despertaba las risas en plató, pues eso significaba que la conocida como "princesa del pueblo" aceptaba que su compañero era elitista, soberbio, egocéntrico y clasista. "Yo pondría todo", se reafirmaba. "Pero te digo una cosa: a la gente hay que quererla como es, con sus defectos y sus virtudes".

Dicho esto, Vázquez le devolvía el zasca a su amiga: "Pues te digo una cosa. Aplícate el cuento porque el otro día saliste bastante bien parada y tú dijiste que a ti no te había molestado". "Para lo que soy yo no te creas que me mosqueé mucho. Pero yo pienso que eres todo menos pelota, pero que no pasa nada", se despedía Belén Esteban.