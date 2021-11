Ángeles Blanco ha sufrido un percance que la ha obligado a abandonar su puesto de trabajo. La presentadora de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' no apareció en la pequeña pantalla durante el fin de semana. La no presencia de la comunicadora llamó la atención de los espectadores, quienes no dudaron en señalarlo en las redes sociales, pues tanto el sábado 13 de noviembre como el domingo 14 fue José Ribagorda quien estuvo al frente del telediario.

Ángeles Blanco sufre un accidente de coche

La periodista extremeña reapareció en su perfil de Instagram ese mismo domingo, comunicando a través de una publicación el motivo de su ausencia en el programa. La presentadora sufrió un accidente de tráfico, tras lo que escribió unas palabras explicando lo ocurrido: "Este fin de semana os echo de menos... pero ya mismo vuelvo a la rutina". Además, acompañó dicha publicación con una imagen en la que aparece llevando un collarín.

La fotografía preocupó a sus compañeros de profesión, quienes no dudaron en preguntarle por lo sucedido. Fue entonces cuando ella respondió: "El coche de atrás tenía prisa y frenó contra el mío. Un esguince pesado, pero en nada vuelvo con la cabeza bien derecha". Además, Blanco tranquilizó a sus seguidores, asegurando que todo había quedado en un susto. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo necesitará para recuperarse de dicho suceso.

Mensajes de apoyo

Después de comunicar el accidentado episodio, la comunicadora recibió innumerables mensajes de cariño de sus compañeros de profesión, que le enviaron ánimos a través de sus redes. Sonsoles Ónega comentó: "¡Ángeles! ¡Cuídate mucho!", al igual que hicieron Lorena García, Carlota Corredera, Rosemary Alker y Ana Terradillos, quienes le desearon una pronta recuperación.