Anna Castillo no estará en la temporada 4 de 'Estoy vivo', que anuncia a sus nuevos fichajes

La cuarta temporada de 'Estoy vivo' ya está en marcha. Semanas atrás, Good Mood y Globomedia (The Mediapro Studio) iniciaron el rodaje de la nueva tanda de episodios que volverá en unos meses a Televisión Española. Pero no ha sido hasta ahora cuando hemos conocido los nombres de los miembros del reparto que integrarán esta nueva etapa de la ficción creada y producida por Daniel Écija. En este caso, los intérpretes Javier Gutiérrez, Alejo Sauras y Cristina Plazas seguirán siendo los protagonistas de la misma pero se cae del grupo Anna Castillo; la actriz no formará parte de la ficción esta vez.

'Estoy vivo' (cuarta temporada)

Por ahora es una incógnita si esta hará algún tipo de cameo para explicar la marcha de su personaje, pero lo que sí es seguro es que no forma parte del elenco de la cuarta temporada en la que sí van a seguir Jesús Castejón, Alfonso Bassave, Fele Martínez, Goizalde Núñez, Laia Manzanares y Lucía Caraballo, junto a la colaboración especial de la reconocida actriz Julia Gutiérrez Caba. Junto a ellos, en esta ocasión se incorporan un buen número de nuevos rostros, en concreto se incorporan a la serie de Écija Guiomar Puerta, Almagro San Miguel y Pablo Vázquez.

Así son los nuevos personajes

La comisaría del distrito de Vallecas vivirá un cambio radical y es que se incorpora Landa (Pablo Vázquez) como nuevo comisario. Es un policía de la vieja escuela que vendrá con el objetivo de poner orden en una comisaría que lleva mucho tiempo dando quebraderos de cabeza. Lo que Márquez y su equipo no saben es que el verdadero objetivo de Landa no es ese. Paralelamente, este también deberá lidiar con un nuevo y extraño caso en el que contará con la ayuda de Santos y de dos nuevos policías que se incorporan a la comisaría. Una de ellas es Adriana (Guiomar Puerta), mientras que el otro es Mikel (Almagro San Miguel). Ella es impulsiva, divertida y libre; y él, resuelto y con una vocación inquebrantable. Entre ambos se creará un vínculo muy especial que sin duda marcará su vida y la de sus compañeros para siempre.

Una cuarta temporada con mucho humor

Esta será una temporada muy diferente para Márquez y es que por fin, todos sus familiares y amigos saben su gran secreto; podrá dejar de engañarles de una vez por todas. Pero pese a ello, los casos extraños y la lucha por salvar el planeta seguirá muy presentes, aunque en esta ocasión tendrá el apoyo de todos los suyos. En esta nueva etapa que tendrá más humor que nunca, "Los Vengadores de Vallecas" se enfrentarán juntos a nuevos misterios en los que una vez más, la vida y la muerte seguirán más unidas que nunca ya que la Pasarela sigue en funcionamiento.