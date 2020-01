Antena 3 ficha Rafa Guardiola, director de 'Pasapalabra' en Telecinco, para la nueva etapa del concurso

Atresmedia se encuentra preparando ya la que será una de sus mayores apuestas para este año 2020: 'Pasapalabra'. Después de que Mediaset España perdiese el litigio legal que mantenía abierto por los derechos del formato, Atresmedia llegó a un acuerdo con ITV Studios para producir la adaptación del formato británico 'The Alphabet Game', que en este año volverá a la cadena que lo vio nacer en nuestro país. El espacio se instalará en la franja de tarde de Antena 3 junto a sus ficciones diarias y previsiblemente '¡Boom!' y es por ello que el grupo se encuentra a día de hoy cerrando el equipo que se hará cargo del mismo en esta nueva temporada.

Logotipo 'Pasapalabra'

El programa contará con uno de sus rostros míticos en su nueva etapa en Antena 3 y es que la cadena ha fichado a Rafa Guardiola para hacerse cargo del mismo, según adelanta Yotele. El que fuese director de 'Pasapalabra' durante los últimos 11 años seguirá vinculado al formato, aunque en esta ocasión lo hará Atresmedia. La cadena ha querido contar con un profesional que conoce muy bien cómo funciona el programa, algo que tiene total sentido si se quiere lanzar el espacio con todas las garantías y en el tiempo establecido. El mismo medio afirma que la intención de Antena 3 sería lanzar el formato el próximo mes de marzo, aunque por ahora es un dato que el grupo de comunicación no ha respondido de forma oficial por ahora.

Javier Anel también ficha por 'Pasapalabra'

Este no es el único fichaje procedente de Mediaset que incorpora el 'Pasapalabra' de Antena 3 y es que el mismo medio adelantaba días atrás que el concurso contará con Javier Anel. Este profesional ha estado unido al concurso cultural desde muchos años atrás y es que fue ayudante de producción del programa en su primera etapa en Antena 3 y después, cuando el espacio saltó a Mediaset España, Anel se convirtió en el responsable de producción del mismo, un puesto en el que se mantuvo durante tres años consecutivos. Después, inició una nueva aventura profesional en 'Supervivientes', también en Telecinco. Ahora, este deja Mediaset y lo hace para iniciar una nueva etapa en el concurso en el que triunfó.

¿Quién lo presentará?

Más allá de estas incorporaciones en el equipo que estará detrás de las cámaras del renovado 'Pasaplaabra', ahora la gran duda en saber quién lo presentará. Está claro que a día de hoy todo son conjeturas y es que parece que todavía no hay un nombre cerrado, pero está claro que los rumores no van a cesar hasta que se realice el esperado anuncio. De esta forma, mientras que algunos apuntaban a que Silvia Jato volvería a ponerse al frente del espacio, todo parece indicar que la profesional no volverá a repetir en ese rol. Atresmedia podría optar por tanto por un rostro de la casa como Juanra Bonet, Cristina Pedroche o Arturo Valls o por fichar a otro profesional. Cabe recordar que Christian Gálvez rechazó la oferta de incorporarse al grupo para conducir el espacio.