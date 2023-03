Por Beatriz Prieto |

El viernes 24 de marzo, saltaba a los medios el despido de Marta Riesco de la productora Unicorn Content, propiedad de Ana Rosa Quintana y, tan solo unas horas después, la propia madrileña no solo confirmó dicha información, sino que también anunció que emprendería medidas legales. Una situación en la que su pareja, Antonio David Flores, tampoco tardó en pronunciarse, atacando indirectamente a los responsables, al igual que manifestó todo su apoyo a la periodista.

Marta Riesco junto a Antonio David

A través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que se mostraba la imagen publicada por Riesco en su perfil con la palabra "indestructible", Flores compartió un texto en el que dejaba muy clara su postura sobre lo ocurrido: "Es obvio que la orden viene de la planta noble y que tienen que extinguir a todas las personas que guardan relación conmigo".

"Nunca aceptaron que les dijeras no a todas sus maquiavélicas ofertas, nunca entendieron que quisieras separar tu profesión de tu vida privada, a partir de ahí te rindieron cuentas, pidieron tu despido públicamente, te humillaron, te acosaron, te desprotegieron, olvidando que trabajabas para ellos", lanzó el malagueño, en un repaso de lo que la periodista ha afirmado en ocasiones haber vivido tras darse a conocer su relación con Flores.

Un "gran futuro profesional"

A pesar de todo, el malagueño parece que ha querido verle el lado positivo a la situación, puesto que escribía que "mejor no estar donde te hacen daño, donde no te quieren, donde no te valoran". "'Se cierra una ventana, pero se abre una puerta'. Eres una gran mujer y una excelente periodista con un gran futuro profesional", alabó Flores, rematando así su publicación en apoyo a su novia.