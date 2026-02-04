Apple TV pone fecha a 'El cabo del miedo', con Javier Bardem, y amplía su calendario de estrenos

Por Alejandro Rodera |

Apple TV ha demostrado su poderío ante la prensa estadounidense en el Apple TV Press Day, un evento que ha servido para presentar su repertorio de lanzamientos para los próximos meses. Entre esa marabunta de contenidos se encuentran tanto títulos que ya habían fijado sus estrenos en el calendario como otros que se mantenían en el limbo, pero que finalmente han aterrizado con la intención de brindar a los usuarios una novedad por semana.

Al menos eso es lo que ha prometido la plataforma de streaming, que alternará entre novedades y regresos para tratar de alcanzar su ambicioso objetivo. A las producciones que ya habían encontrado su espacio, como las inéditas 'Mujeres imperfectas' o 'Margo tiene problemas de dinero' y las repetidoras 'Sugar' o 'Monarch: El legado de los monstruos', se han sumado tres series con mucho potencial: 'Cape Fear', 'Lucky' y 'Satisfacción garantizada'.

Amy Adams en 'El cabo del miedo'

La primera es una de las ficciones más llamativas de Apple TV para 2026, ya que combina una marca tan conocida como 'El cabo del miedo', que ya ha contado con dos versiones cinematográficas, con un elenco estelar encabezado por Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson. Su estreno tendrá lugar el 5 de junio con los dos primeros episodios, mientras que los ocho restantes se brindarán semanalmente para dosificar esta historia de venganza producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg.

'Lo último que me dijo' (Temporada 2) - 20 de febrero

'Monarch: El legado de los monstruos' (Temporada 2) - 27 de febrero

'Mujeres imperfectas' - 18 de marzo

'Para toda la humanidad' (Temporada 5) - 27 de marzo

'Vicios ocultos' (Temporada 2) - 3 de abril

'Margo tiene problemas de dinero' - 15 de abril

'Historial delictivo' (Temporada 2) - 22 de abril

'Widow's Bay' - 29 de abril

'Satisfacción garantizada' - 20 de mayo

'Cape Fear' - 5 de junio

'Sugar' (Temporada 2) - 19 de junio

'Lucky' - 15 de julio

'Ted Lasso' (Temporada 4) - Verano

Tatiana Maslany en 'Satisfacción garantizada'

Calendario de cine

'Lucky' también cuenta entre sus filas concomo Anya Taylor-Joy Timothy Olyphant . En este caso, la historia, que gira en torno a una joven que debe huir tras un robo multimillonario que sale mal,. Por su parte, el thriller cómico 'Satisfacción garantizada', liderado por Tatiana Maslany Jake Johnson como piezas de una gran conspiración,configurado por Apple TV:

Aunque las series acaparan el protagonismo con más de una docena de propuestas hasta el verano, las películas también han hecho acto de presencia con varias producciones a tener en cuenta: la comedia negra 'Outcome', dirigida por Jonah Hill y protagonizada por Keanu Reeves, se estrenará el 10 de abril; la comedia 'Dink', con Jake Johnson y Mary Steenburgen, llegará el 24 de julio; el thriller de espías 'Mayday', con Ryan Reynolds y Kenneth Branagh, debutará el 4 de septiembre; la apuesta de acción 'Matchbox: La película', con John Cena, está prevista para el 9 de octubre; y 'El camino del pequeño guerrero', con Chris Pratt y Linda Cardellini, aterrizará el 20 de noviembre.