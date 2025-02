Por Redacción | |

Todavía no conocemos a todos los artistas que participarán en el Festival de Eurovisión 2025, pero las casas de apuestas ya están tomando la temperatura de las candidaturas que, según estas webs, tienen más probabilidades de ganar el certamen. A fecha de redacción de esta noticia, Suecia ocupa la primera posición y ni siquiera ha finalizado todavía su preselección nacional, aunque la posible victoria de Måns Zelmerlöw, el ganador del festival en 2015, podría ser el motivo de su primera posición.

Melody en el Benidorm Fest 2025

Respecto a España, la situación es algo más desesperanzadora. Antes de que terminara el Benidorm Fest 2025 , nuestro país ocupaba la posición número 17. Con la victoria de Melody y 'Esa diva', España empezó a bajar en las mismas, llegando al número 21. Casi un mes después de la elección de nuestra representante para Basilea,, llegando incluso al 36 en según qué momentos.

En su visita a Sevilla del 21 de febrero de 2025, Melody atendió a los medios de comunicación que acudieron y abordó el asunto de las apuestas. "Yo no tengo ningún problema. El artista lo demuestra en el escenario, no en las apuestas", respondía la cantante de 'Esa diva', dejando claro que no le afecta el puesto de España en las casas de apuestas.

Apuestas de Eurovisión 2025 a fecha de 27 de febrero de 2025 en Odds Eurovision

En los últimos años

Aún queda bastante para que arranquen los ensayos de Eurovisión 2025, donde las apuestas podrían mostrar unos datos más ajustados a la realidad. Sin embargo, es necesario recordar que en 2024 y en 2023, el puesto con el que España terminó en las apuestas nada tuvo que ver con su resultado final. En el caso de Blanca Paloma, la de 'Eaea' ocupaba el puesto número 10 y terminó 17º, mientras que Nebulossa subió al número 11 y España acabó en el 22º. En cambio, en 2022, las apuestas acertaron de lleno con el resultado de Chanel, obteniendo la tercera posición en ambos casos.