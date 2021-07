Arranca el rodaje de 'Si lo hubiera sabido', el drama turco rescatado por Netflix España

Netflix rompe otra barrera con 'Si lo hubiera sabido'. Mientras Atresmedia se encarga de importar títulos turcos y de adaptarlos a nuestra idiosincrasia, como con 'Alba' o la futura 'Heridas', la plataforma de streaming ha recogido un proyecto cancelado en Turquía por motivos políticos y le ha dado una segunda oportunidad al darle luz verde como una producción española.

Michel Noher, Megan Montaner y Miquel Fernández protagonizan 'Si lo hubiera sabido'

Esta versión patria está protagonizada por Megan Montaner, aunque en el equipo creativo de la serie se mantiene su creadora original Ece Yörenç ('Fatmagül', 'Medcezir', 'Sühan: Venganza y amor'), que ejerce de consultora. Por su parte, Irma Correa ('Alba') asume el cargo de showrunner y se encarga de la adaptación, cuyo rodaje ha arrancado el martes 27 de julio. La grabación de esta producción de Boomerang tendrá lugar en localizaciones naturales de Sevilla, Madrid y París, y contará con Liliana Bocanegra ('La reina del flow') y Alejandro Bazzano ('La Casa de Papel') como directores.

El reparto principal está completado por Miquel Fernández, Michel Noher, Jael Pascual, Eduardo Lloveras y Boré Buika. La mayoría de personajes girarán en torno a Emma (Montaner), una treintañera disconforme con su matrimonio que, decidida a dar un giro radical a su vida, es mandada diez años atrás a través de una falla temporal. De esta manera, la mente de la versión más adulta de la protagonista queda atrapada en el cuerpo de su yo de veinte años, dándole la oportunidad de reescribir su destino.

Cancelación in extremis

El germen de 'Si lo hubiera sabido' fue 'If Only', una serie de ocho episodios que debía comenzar su rodaje justo hace un año, en julio de 2020. Sin embargo, la inclusión de un personaje gay en la trama provocó un choque con la censura gubernamental, lo cual derivó en la cancelación de la ficción al no aceptar suprimir ese foco de conflicto. Afortunadamente, Yörenç ha recibido una nueva oportunidad de materializar su obra.

"Muchas de mis producciones ('Amor prohibido', 'Sühan: Venganza y amor', 'Fatmagül', 'Kuzey Güney', 'Medcezir') se han emitido en España?, 'Fatmagül' incluso se adaptó en castellano, pero ninguna de ellas me ha hecho tanta ilusión como 'Si lo hubiera sabido', ya que es la primera vez que un guión mío cobra vida como original en otro país, estoy muy emocionada", ha declarado la guionista.