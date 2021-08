El lunes 23 de agosto, Mediaset aprovechó para lanzar un primer aperitivo sobre una de sus próximas apuestas de cara al otoño, 'La última tentación', spin-off de 'La isla de las tentaciones', en MiTele Plus. Una primera entrega en la que tanto las parejas protagonistas como sus "cuentas pendientes" se presentaban ante la audiencia y compartían su situación actual, momento en el que Manu González y Bela Saleem dejaron muy clara su postura acerca de Isaac Torres, "Lobo", uno de los protagonistas del formato como pareja de Lucía Sánchez.

Manu González y Bela Saleem en sus primeras intervenciones en 'La última tentación'

"En 'La última tentación' podría tener asuntos pendientes con Isaac, con Lucía", dejó caer González, sobre su expareja y el extentador con quien participaba tras solo dos meses de relación. "Pienso que Isaac no es el novio perfecto porque me han llegado varias cosas de él que las puedo mostrar", aseguró el gaditano, tras lo cual apostó sobre Sánchez, su exnovia, que "creo que ella sabe a quien tiene al lado, así que está de más hablar".

Asimismo, Saleem también hizo mención a Torres durante su primera intervención en la que manifestó que "con Marina no tengo asuntos pendientes, pero creo que deberíamos tener una conversación sobre lo que pasó con Jesús y lo que pasó con Isaac, que creo que no le ha hecho ninguna gracia". Unas palabras con las que la modelo hacía referencia a su acercamiento con Torres tras 'La isla de las tentaciones', razón por la que Saleem reconoció que "a Isaac no le creo ni un pelo porque, cuando estaba con Lucía, se lio conmigo y me siguió escribiendo para quedar". "Mi asunto pendiente en 'La última tentación' es poner las verdades sobre la mesa y desenmascarar a Isaac", manifestó la soltera, tajante.

"No quiero tener relación con ella"

Durante su primera intervención, González reconoció que "mi relación con Fiama a día de hoy es nula, no por mí, porque a mí me da igual". Algo que tanto el gaditano como la canaria habían manifestado tras su reencuentro al concluir 'La isla de las tentaciones', donde se conocieron. Además, González también afirmó estar en la misma situación con Sánchez, con la que seguramente se reencuentre en este nuevo formato: "lo de Lucía está prácticamente muerto, no quiero tener relación con ella. Le deseo lo mejor del mundo y para mí es pasado". "Creo que fue uno de los mejores pasos que di en la vida, serle infiel aquí en la isla", añadía el gaditano, sin tapujos.