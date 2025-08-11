El arte de las escenografías de España en Eurovisión en las últimas ediciones

Por Almudena M. Lizana | |

Las puestas en escena en Eurovisión son cruciales. A pesar de que el certamen se denomina como un Festival de la Canción, lo cierto es que al ser un concurso televisivo,y son capaces tanto de elevar como de desinflar una candidatura. En la trayectoria de España, las puestas en escena han sido su talón de Aquiles en muchas ocasiones.

Las sillas de oficina de las Ketchup en 2006, el vacío de Alfred García y Amaia Romero en 2018, la casa de Miki Núñez en 2019 o la luna gigante de Blas Cantó en 2021 son solo algunos de los ejemplos que demuestran que, además de llevar una buena canción o un cantante solvente, es también importante el envoltorio, el pack completo, algo de lo que se habló mucho en 2022 con la victoria de Chanel Terrero en la primera edición del Benidorm Fest.

El espectáculo que nos brindó la cantante de 'SloMo' en Turín, junto a su equipo de baile, fue un antes y un después en la historia de España en Eurovisión. Chanel nos devolvió la ilusión eurovisiva con ese tercer puesto, poniendo en valor la importancia de las escenografías y de todos los profesionales artísticos que conforman una puesta en escena.

Blanca Paloma canta 'Eaea' en Eurovisión 2023

En este artículo, vamos a conocer cómo nace un proceso creativo de estas características, además de repasar las propuestas de España en Eurovisión 2022, 2023 y 2024, analizando las claves de tres escenarios del certamen e intentando dar con la identidad española en el concurso a raíz de las candidaturas de Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, las tres ganadoras del Benidorm Fest. Además, abordaremos la complejidad técnica de los ajustes de una candidatura durante la semana del festival con la visión de Mercè Llorens, responsable de realización de la actuación de 'Esa diva' de Melody en Basilea.

Para ello, hemos hablado con distintos directores creativos y artísticos como Bentor Albelo y Javier Rojo de La Dalia Negra, encargados de la puesta en escena de Blanca Paloma en 2023, Juan Sebastián e Israel Reyes, responsables de la de Nebulossa en 2024, los reconocidos escenógrafos y directores artísticos Javier Pageo y Sergio Jaén, el primero encargado de las escenografías de España en Eurovisión Junior 2023 y 2024 y el segundo de la propuesta de Irlanda en Eurovisión 2024 con Bambie Thug, además de las de Chipre, Finlandia y Austria en 2025, y director artístico del Benidorm Fest 2026. Además, hablamos también con Ana María Bordas, jefa de la Delegación española en Eurovisión desde 2017 hasta 2025 y miembro del Grupo de Referencia de la UER, que aporta otra perspectiva al asunto.

¿Por dónde se empieza?

A la hora de crear una puesta en escena desde cero para un evento de esta envergadura, todos ellos están de acuerdo en que es necesario escuchar al artista. "Establecer una buena conexión inicial e integrarme de lleno en su universo es esencial", indica Sergio Jaén, quien supo elevar el 'Doomsday Blue' de Bambie. "Es fundamental entender su universo, sus referentes y el mensaje que quiere transmitir", añade Bentor Albelo, mientras que Javier Rojo cuenta que con Blanca Paloma fue fácil porque ya conocían sus referentes. "Para todas era una prioridad contar en tres minutos una historia, teniendo en cuenta que esto se va a ver desde una pantalla. Así que la escenografía y la realización tenían mucho peso", narra Rojo.

En cuanto a Javier Pageo, nos detalla su proceso creativo, teniendo en cuenta que es arquitecto: "Siempre arranco con un análisis exhaustivo de los dos elementos que condicionan una escenografía: la canción (melodía y mensaje) y el intérprete (personalidad, capacidad vocal y expresividad corporal). A partir de este análisis, creo un diagnóstico que me genera el tratamiento ideal para enfatizar los pros y minimizar los contras que tiene la propuesta musical en cuestión". Juan Sebastián e Israel Reyes también hacen especial hincapié en la escucha, tanto al artista, como a la canción y a la organización, para "detectar posibles escollos que puedan aparecer, tanto a nivel técnico como creativo".

Nebulossa canta 'Zorra' en Eurovisión 2024

Después de las lluvias de ideas, las recreaciones en 3D y los sueños, llegan los condicionamientos del espacio y los tiempos de montaje, como bien indica Javier Rojo. "El mayor desafío fue equilibrar lo que habíamos imaginado con lo que era técnicamente posible. Queríamos mejorar ciertos aspectos de lo que habíamos hecho en el Benidorm Fest, pero nos encontramos con que la BBC no contaba con las mismas posibilidades a nivel de cámaras y planos que considerábamos clave", cuenta Bentor Albelo, recordando cómo lucharon hasta el último momento por ajustar planos, como el tan recordado cenital. "Ahora, con perspectiva y haciendo autocrítica, quizá deberíamos haber dejado ir esas ideas y haber creado algo completamente nuevo en lugar de intentar que funcionaran a toda costa", se sincera también, valorando muy positivamente todo lo que aprendieron al colaborar con profesionales de British Broadcasting Corporation (BBC).

Sebastián y Reyes, encargados de la puesta en escena de Nebulossa, también coinciden con la Dalia Negra en que su mayor desafío fue "adaptar el concepto a un formato mucho más grande, más espectacular y con más medios". Sergio Jaén, en cambio, declara que su mayor reto fue soportarse a sí mismo durante el proceso. "Muchas noches sin dormir y muchos meses de empeño para que todo estuviera en su sitio", indica.

Las sinergias entre equipos

Respecto a cómo es colaborar con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la televisión anfitriona de cada certamen, Ana María Bordas destaca lo siguiente sobre la organización de Eurovisión Junior 2024 de la que España estuvo a cargo: "Es un trabajo muy gratificante en el que te sientes parte de un proyecto de coproducción televisiva internacional. Cuando estás metida en ello, te das cuenta de que no solo representas a tu país, sino que tienes una responsabilidad que va más allá y que significa dignificar el trabajo de las corporaciones públicas y su defensa del servicio público". Por su parte, Sebastián y Reyes hablan de que desde Sveriges Television (SVT) estuvieron muy a favor del proyecto de España. "Nosotros somos muy aplicados: entregamos toda la documentación a tiempo, no damos problemas, siempre tenemos una solución para cualquier cosa que pueda surgir y eso lo agradecen mucho", añaden, recalcando que las televisiones anfitrionas deben volcarse con casi cuarenta propuestas cada año, algo que supone muchísimo trabajo.

Sergio Jaén alaba también a SVT y califica de sueño el poder haber colaborado con profesionales como el realizador Robin Hofwander. "Es parte de la razón por la que decidí apostar por crear una actuación muy ambiciosa en su lenguaje visual en cámara", declara el director y productor español. "De base trabajábamos con un presupuesto limitado, teniendo esto en cuenta fue un proceso constante de adaptación a los recursos disponibles", añade Jaén, sacando a la palestra también la limitación que puede llegar a ser el presupuesto de cada televisión o propuesta. Por su parte, Pageo califica de "máster en televisión brutal" el haber podido trabajar con los equipos de France TV en Eurovisión Junior 2023 y Radiotelevisión Española en 2024. "La presión y la autoexigencia junto a la complejidad de estos eventos es mucha. Y aun así, con ambas televisiones, me sentí muy cómodo trabajando y remando todos en la misma dirección para conseguir los mejores resultados dentro de las lógicas limitaciones de tiempos y presupuestos", cuenta el arquitecto.

Bambie Thug canta 'Doomsday Blue' en Eurovisión 2024

Identidad española en Eurovisión

Pasando a centrarnos en la identidad de España en Eurovisión en base a las puestas en escena de Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, Javier Pageo señala que han sido muy diferentes entre sí: "En ambas 3 predomina que son puestas en escena con mucha personalidad y pasión: la bailarina torera, la arquera lorquiana o la madame empoderada", valora. Sebastián y Reyes hablan de autenticidad: "Tenemos tendencia a crear por y para el artista, no son escenografías genéricas o puestas en escena que pueden valer para cualquiera". Sergio Jaén habla de cómo España está forjando su "sello identificativo poco a poco gracias al Benidorm Fest", donde se ha empezado a dar valor a directores artísticos, coreógrafos, técnicos de iluminación, etc.

La Dalia Negra recalca la diversidad y fortuna artística de las tres propuestas. "La explosividad y elegancia de Chanel, las raíces profundas de Blanca y la fiesta empoderadora de Nebulossa muestran la riqueza de lo que somos", indica Albelo, que seguiría el camino de no mostrar el estereotipo de lo que se espera de España, sino lo que realmente somos. Por su parte, Rojo pone en valor a todos los miembros del equipo que hacen posible una puesta en escena, así como al talento español. Ana María Bordas también se fija en la diversidad que ha llevado España. "Para mí, el tema de la identidad española en nuestras apuestas no es tan importante como el hecho de llevar una candidatura que refuerce la industria musical en España, que lleve artistas preparados vocal y musicalmente y que la puesta en escena acompañe", declara la exjefa de delegación española en Eurovisión y ahora presidenta del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Para terminar, hemos aprovechado la perspectiva de todos estos profesionales para conocer las principales tendencias en las escenografías de Eurovisión, aunque muchos de ellos coinciden en que estas cambian cada año, aunque suele haber un patrón de repetición cuando algo funciona un año, repitiéndose el siguiente. "Eurovisión triunfa cuando es la que crea tendencias en lugar de seguirlas", señala Javier Rojo, mientras que Javier Pageo observa que hay dos tendencias claras en las propuestas eurovisivas: "Un gran elemento escénico que da iconicidad a la propuesta o bien coreografías muy dinámicas", acompañados ambos casos con una "realización vertiginosa". Por su parte, Sergio Jaén reconoce una tendencia obvia desde el boom de Eleni Foureira en 2018: "Actuación pop puramente coreográfica con cantante y 4 bailarines", aunque el director artístico predice que vamos a ir viéndola menos en los próximos años.

En definitiva, este cambio que se percibe en las escenografías de España en Eurovisión es el síntoma de que se está poniendo en valor por fin el trabajo de realizadores, coreógrafos, bailarines, productores, escenógrafos, diseñadores de vestuario, etc. Una larga lista de profesionales que juegan un papel muy importante en el resultado final de una candidatura en Eurovisión.

Melody canta 'Esa diva' en Eurovisión 2025

Melody, un giro total del BF a Eurovisión

Melody se hizo con el micrófono de bronce en el Benidorm Fest 2025 con 'Esa diva'. La cantante, que contó con Pizarro Studio para su propuesta en la preselección, de cara a Eurovisión pasó a trabajar con Mario Ruiz como director escénico, Maxi Gilbert como diseñador de iluminación y Mercè Llorens como diseñadora de realización. Durante la semana en Basilea, tuvimos la oportunidad de hablar con la última profesional y nos detalló la complejidad para implementar cambios tras los ensayos.

"Te dicen que después de los segundos ensayos no aceptan modificaciones", nos contaba Llorens. Además, la diseñadora de realización de 'Esa diva' planteaba una cuestión clave que puede afectar a la actuación: "Melody tiene espíritu de artista de directo y eso el universo eurovisivo no lo encaja porque está todo muy milimetrado", explicaba Llorens, señalando que la artista hizo un gran trabajo de disciplina para controlarlo.

El reto en Eurovisión Junior

En cuanto a las puestas en escenas de Eurovisión Junior, Javier Pageo, encargado de las de España en 2023 y 2024, con Sandra Valero (2ª) y Chloe DelaRosa (6ª), el escenógrafo desvela su mayor desafío: "Que se sienta hecha por y para niños y no creada para buscar el beneplácito de los adultos. Aún siendo consciente de que los que opinarán sobre la propuesta serán adultos. Es difícil encontrar el equilibrio entre el mundo caótico y sobreestimulado de un niño cuando imagina y el orden preciso que necesita una escenografía en televisión".

Sandra Valero canta 'Loviu' en Eurovisión Junior 2023

¿Cuál es el mejor escenario: Turín, Liverpool o Malmö?

Los escenarios en Eurovisión son un elemento muy importante en las escenografías. Sin ir más lejos, en 2022, el problema del sol cinético de Turín condicionó muchas candidaturas. "El concepto era innovador y, si hubiera salido bien, habría sido espectacular", señala Bentor Albelo. "No pudimos verlo en todo su esplendor", se lamenta Javier Rojo. "El de Turín recuperaba esa idea original de Eurovisión de crear escenarios personalizados propios del país e innovadores a su vez", opina Pageo, que lo considera el más interesante de 2022, 2023 y 2024.

"En el momento en el que colocas grandes elementos casi escultóricos como el famoso sol (o eclipse) de Turín y formas con mucho peso visual delimitando los espacios, esa versatilidad tan importante se ve muy limitada", pone el contrapunto Sergio Jaén. En cuanto al escenario de Liverpool, este es percibido como una propuesta convencional y funcional. "Tanto Liverpool como Malmö son diseños muy espectaculares, pero con un marcado estilo MTV que los aleja de la identidad eurovisiva de país anfitrión. Pero realmente funcionaban muy bien en cámara", expone Pageo. Respecto al de Malmö, Sergio Jaén lo elige como su favorito: "La versatilidad es clave para un escenario de Eurovisión. Fue un muy buen lienzo en blanco".

