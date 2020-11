Atresplayer Premium prepara la versión española de 'RuPaul's Drag Race'

Uno de los reality shows más conocidos de todo el planeta por fin aterriza en nuestro país. Atresmedia ha anunciado que ya prepara la versión española de 'RuPaul's Drag Race', el exitoso espacio que emite VH1 protagonizado por RuPaul y en el que las drags son las grandes protagonistas. El formato aterrizará en España después de haber triunfado en medio mundo con su versión original y algunas adaptaciones y lo hará en Atresplayer Premium, la plataforma de pago del grupo de comunicación, según avanza EW y confirma Atresmedia.

'RuPaul's Drag Race'

Este espacio que llega ahora a España será sin duda una baza perfecta para Atresplayer Premium y es que cabe recordar que el reality show cuenta ya con un buen número de seguidores en nuestro país que se han enganchado a las diferentes versiones internacionales del mismo. 'Drag Race España' estará producido por Buendía Estudios, tras haber alcanzado un acuerdo nuestro país con Passion Distribuition a faver de WOW (World of Wonder), y por ahora no cuenta con presentador o presentadora confirmados ni tampoco se han dado detalles del proceso de casting para encontrar a los participantes del mismo.

El objetivo de 'RuPaul's Drag Race' es muy sencillo: encontrar a la próxima reina drag. Para conseguirlo, sus participantes deben superar todo tipo de retos en cada uno de los episodios para demostrar que son merecedores de ese título. Desde pruebas de maquillaje, sesiones de fotos, coreografías en grupo o incluso monólogos, todo cabe dentro de 'RuPaul's Drag Race', reality en el que además todos sus participantes deben enfrentarse en cada una de las entregas a los duelos de playback (o 'lip-sync for your life') frente a RuPaul y un jurado que debe valorar cada una de las propuestas y termina expulsando a la peor drag cada semana.

¿Deborah Ombres presentadora?

¿Quién conducirá el programa en España? Lo cierto es que muchas pueden ser las reinas que encajarían en ese rol y precisamente de ello habló FormulaTV con Deborah Ombres, popular drag queen Española. Esta estuvo a punto de conducir la primera versión española del formato que una productora catalana preparó años atrás. "Querían que lo presentara yo y vinieron a verme a Londres, me hicieron entrevistas, vimos qué vuelta de tuerca le podíamos dar", afirmó esta. Finalmente, el proyecto no salió adelante pero no sorprendería que Atresmedia y Buendía Estudios, productora responsable del formato en España, sí tengan en cuenta a Deborah ante este importante reto.

¿Alaska jurado?

¿Podría ser por ejemplo Alaska la presentadora del espacio en nuestro país? Es algo que le planteamos a la propia cantante y conductora de televisión, pero esta por ahora descartó la idea. "No serviría como presentadora (...) yo he pensado siempre en La Prohibida o Topacio Fresh", afirmó esta. No sorprendería pese a ello que la viésemos como jurado del formato, uniéndose así a otros rostros internacionales que han tenido ese rol en el programa como es el caso de Michelle Visage, Ross Mathews y Carson Kressley.