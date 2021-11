Con una ligera bajada de -0,4 puntos, 'MasterChef Celebrity' lidera anotando un 19,7%, su segundo mejor dato de la temporada. De esta manera, el talent de cocina de Televisión Española se mantiene por encima de los dos millones de espectadores, siendo el espacio más visto del prime time, duplicando, prácticamente, a 'Inocentes', que se queda en un 10% (-0,4).

En Cuatro, 'El debate de las tentaciones' no pasa del 9,4%, aunque experimenta una mejora de +0,6 puntos respecto al lunes anterior. En Telecinco, el última hora de 'Secret Story: La casa de los secretos' firma un 8,7%, lo que supone una pérdida de -0,7 puntos en una semana, mientras que 'El pueblo' crece a un 8% (+0,3).

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: the very best': 865.000 y 5,4%

'El taquillazo' "Malas madres": 541.000 y 4,9%