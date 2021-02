La Copa del Rey (24,8%), lo más visto del día mientras 'Mujer' (18,1%) lidera la noche sin problemas

El partido entre el Sevilla FC y el FC Barcelona, lo más visto del día

El partido entre el Sevilla FC y el FC Barcelona arrasó logrando marcar un magnífico 24,8% con 4.634.000 espectadores, convirtiéndose en lo más visto de la jornada. Tras la emisión del juego en Telecinco, 'Mujer' en Antena 3 lideró su franja de emisión anotando un estupendo 18,1%, manteniendo un gran dato pese a bajar levemente con respecto a la semana anterior (-0,7).

La noche de La 1, mientras tanto, no logró despegar pese al estreno de 'Dos parejas y un destino', que inició su recorrido con un escueto 6,6%. Antes, la serie 'La caza. Tramuntana' tampoco brilló, marcando un pobre 6,4% (-0,1). La opción de La 1 se vio superada por el cine de laSexta (6,8% y +1,3) y 'Horizonte' en Cuatro (6,8% y -0,8).

Prime time

· Magníficos datos para la Copa del Rey en Telecinco, que crece +3,4 hasta un 24,8%

· 'Mujer' lidera una vez más su franja de emisión con un gran 18,1% (-0,7)

· Mal estreno para 'Dos parejas y un destino', que no logra pasar del 6,6%

Antena 3

'El Hormiguero: previo' "Marta Hazas - Javier Veiga": 2.318.000 y 12,1% 'El Hormiguero' "Marta Hazas - Javier Veiga": 3.128.000 y 16,7% 'Mujer': 2.244.000 y 18,1%

Telecinco

'Futbol: Copa del Rey' "Sevilla - Barcelona": 4.634.000 y 24,8% 'Love is in the air': 1.560.000 y 14%

La 1

'La caza. Tramuntana': 1.123.000 y 6,4% 'Dos parejas y un destino': 761.000 y 6,6%

laSexta

'laSexta clave': 770.000 y 4,4% 'El intermedio': 1.522.000 y 8% 'Cine' "Asesinato... 1-2-3": 873.000 y 6,8%

Cuatro

'First dates': 762.000 y 4,1% 'First dates': 1.293.000 y 6,9% 'Horizonte': 692.000 y 6,8%

La 2

'Las casas más extraordinarias del mundo': 334.000 y 1,8% 'Documaster': 584.000 y 3,5% Incluye: - 'Ingeniería romana' "Ciudades: las semillas del imperio": 482.000 y 2,6% - 'Ingeniería romana' "Ciudades: las semillas del imperio(2 parte": 678.000 y 4,5% 'Crónicas' "Mentes en pandemia": 201.000 y 1,8%

Late night

· 'Horizonte' brilla en el late night subiendo hasta un 8,2% (+0,4)

· La reposición de 'Mujer' lidera también después del prime time subiendo +2,1 hasta un 12%

· La reposición de 'La isla de las tentaciones' empeora los resultados de 'Love is in the air' anotando un 11,4%

Antena 3

'Mujer': 507.000 y 12%

Telecinco

'La isla de las tentaciones': 387.000 y 11,4%

Cuatro

'Horizonte': 223.000 y 8,2%

La 1

'Españoles en el mundo' "Sudáfrica": 258.000 y 4,5% 'Españoles en el mundo' "Vietnam": 105.000 y 3,9%

laSexta

'Cine 2' "Efecto global": 220.000 y 5,2%

La 2

'Brain beats: un viaje al futuro sonoro de nuestra especie': 68.000 y 1,1% 'Conciertos radio 3' "The death of Robert": 24.000 y 0,7% 'Documenta2': 23.000 y 1% Incluye: - 'Como la ruta de la seda hizo el mundo' "Luz en la oscuridad": 23.000 y 1%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' continúa sin rival y marca un 22,9% (+0,1)

· 'España directo' mantiene su tendencia a la baja y se queda con un 7% (-0,7)

· 'Sálvame naranja lidera de nuevo su franja con un gran 19,1% (+0,2)

Telecinco

'Sálvame limón': 1.760.000 y 14% 'Sálvame naranja': 2.200.000 y 19,1% 'Sálvame tomate': 2.491.000 y 16,7%

La 1

'Dos vidas': 831.000 y 7,1% 'Servir y proteger': 912.000 y 8,3% 'Acacias 38': 840.000 y 7,6% 'El cazador': 1.043.000 y 8,4% 'España directo': 991.000 y 7% 'Aquí la tierra': 1.520.000 y 9,6%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.405.000 y 12,1% '¡Ahora caigo!': 1.123.000 y 10,2% '¡Boom!': 1.575.000 y 12,8% 'Pasapalabra': 3.503.000 y 22,9%

laSexta

'Zapeando: previo': 831.000 y 6,3% 'Zapeando': 924.000 y 7,3% 'Más zapeando': 751.000 y 6,4% 'Más vale tarde: avance': 625.000 y 5,5% 'Más vale tarde': 724.000 y 6,3%

Cuatro

'Todo es mentira': 713.000 y 5,6% 'Todo es mentira bis': 709.000 y 6,1% 'Cuatro al día': 592.000 y 5,1% 'Cuatro al día a las 20h': 593.000 y 4,1%

La 2

'Saber y ganar': 937.000 y 7,2% 'Grandes documentales': 513.000 y 4,5% Incluye: - 'Historias naturales' "Amar para vivir": 558.000 y 4,7% - 'La madre de todos los bisontes': 469.000 y 4,2% - 'La madre de todos los bisontes': 428.000 y 3,8% 'Documenta2': 272.000 y 2,5% Incluye: - 'Como la ruta de la seda hizo el mundo' "Revoluciones": 272.000 y 2,5% 'Expedición culinaria' "Alimentos del mar": 270.000 y 2,2% 'Arqueomanía' "La frontera del Duero": 183.000 y 1,3% 'La escapada costera de Gino en Italia': 198.000 y 1,2%

Mañana

· 'La ruleta de la suerte' destaca en Antena 3 marcando un fantástico 19,8% (+0,7)

· 'Aruser@s' continúa con grandes datos creciendo esta vez +0,4 hasta un 17%

· 'Mujeres y hombres y viceversa' sube +0,6 pero mantiene datos escuetos (3,4%)

Telecinco

'¡Toma salami!' "Santi Millán": 27.000 y 4,2% 'El programa de Ana Rosa': 725.000 y 19,1% 'Ya es mediodía': 1.270.000 y 13,6%

Antena 3

'Espejo Público': 436.000 y 14% 'Mas espejo público': 500.000 y 11,5% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Alubias de Tolosa con morcillo y berza": 1.226.000 y 17,1% 'La ruleta de la suerte': 2.039.000 y 19,8%

La 1

'La hora de la 1': 302.000 y 9,6% Incluye: - 'La hora política' "Jessica Albiach": 280.000 y 11% - 'La hora de actualidad': 320.000 y 8,8% 'Las cosas claras': 424.000 y 7,5% 'Las cosas claras': 736.000 y 6,6%

Cuatro

'Surferos tv': 22.000 y 2% 'Mejor llama a Kiko': 12.000 y 0,7% '¡toma salami!' "Las juntas": 19.000 y 0,8% 'El bribon': 50.000 y 1,9% 'Alerta Cobra' "Los guardianes de Engonia": 141.000 y 4,3% 'Alerta Cobra' "Fiesta familiar": 236.000 y 6,6% 'Alerta Cobra' "Daños de pintura": 297.000 y 7,6% 'Alerta Cobra' "Sin aliento": 312.000 y 6,5% 'Mujeres y hombres y viceversa': 230.000 y 3,2% 'El concurso del año': 459.000 y 4,1%

laSexta

'Aruser@s: previo': 241.000 y 12,1% 'Aruser@s': 532.000 y 17% 'Al rojo vivo: previo': 413.000 y 10,8% 'Al rojo vivo': 906.000 y 13,3%

La 2

'Arqueomanía' "Arqueología del canibalismo": 6.000 y 0,6% 'Ingles en TVE': 4.000 y 0,3% 'Supervivientes de la naturaleza' "Arquitectura animal": 26.000 y 1,2% 'Jardines con historia' "Granada, la Alhambra": 49.000 y 1,9% 'Aquí hay trabajo': 40.000 y 1,3% 'La aventura del saber': 30.000 y 0,9% 'Documenta2': 54.000 y 1,5% Incluye: - 'Mas cerca de las estrellas': 54.000 y 1,5% - 'Mas cerca de las estrellas': 53.000 y 1,4% 'Grandes diseños de vuelta': 109.000 y 2,6% 'Mañanas de cine' "Cimarron: la búsqueda": 245.000 y 3,9% 'América salvaje' "Amazonas": 130.000 y 1,2% 'El festín de las islas mediterráneas de Ottolenghi' "Cerdeña": 232.000 y 1,8%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' lidera la sobremesa con amplitud marcando un gran 21,5% (+0,5). La opción de Atresmedia logró distanciarse de su principal competidor, 'Informativos Telecinco 15:00', que anotó un buen 15,5% (+0,1). 'laSexta noticias 14h' marcó un gran 10,9% (+0,6) y consiguió acercarse a 'Telediario 2', que repitió dato con un 10,1%. En la noche, 'Antena 3 noticias 2' bajó ligeramente -0,9, pero se mantuvo en un gran 19,7% pese a tener el fútbol como principal competidor.

La 1

'Telediario matinal': 165.000 y 15,6% 'Informativo territorial 1': 784.000 y 8,9% 'Telediario 1': 1.529.000 y 11,5% 'Informativo territorial 2': 1.428.000 y 11% 'El tiempo 1': 1.258.000 y 10,1% 'Telediario 2': 1.888.000 y 10,1%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 135.000 y 15,4% 'Noticias de la mañana': 325.000 y 14,6% 'Antena 3 noticias 1': 2.855.000 y 21,5% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.400.000 y 11,1% 'Antena 3 noticias 2': 3.602.000 y 19,7%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 101.000 y 10,8% 'Informativos Telecinco Matinal': 172.000 y 12% 'Informativos Telecinco Matinal': 241.000 y 10,9% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.054.000 y 15,5%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 467.000 y 3,5%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.309.000 y 10,9% 'laSexta noticias: jugones': 854.000 y 6,4% 'laSexta noticias 20h': 1.005.000 y 6,9%

Cadenas:

Telecinco vuelve a consolidarse como la cadena más vista del miércoles con el fútbol como valor añadido, anotando un gran 17,5% de media. A dos puntos de distancia se encuentra Antena 3, que anota un 15,5%. laSexta (7,6%) logra acortar distancias con La 1, que baja levemente hasta un 8,2%. Cuatro se conforma con la quinta posición y un 5,2% de media. Completan el ranking Nova (2,8%), La 2 (2,7%), Trece (2,3%) y FDF (2,1%).