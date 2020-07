'Mujer' se mantiene líder con un 12% frente a 'Got Talent: Lo mejor del mundo', que crece a un 11,5%

El segundo capítulo de 'Mujer (Kadin)', la exitosa serie turca, se mantuvo como lo más visto de la noche con un 12%, pese a perder -0,7 puntos respecto a su estreno la semana anterior. Quien sí que se recuperó, mejorando un punto, es 'Got Talent España', que se quedó en un segundo puesto con un 11,5% en Telecinco. Aunque no consiguen el doble dígito, Televisión Española consigue máximo de temporada en dos de sus programas: 'Comando al sol' (9%) y 'Españoles en el mundo' (9,4%).

· 'Mujer' pierde -0,7 puntos pero se mantiene líder de la noche

· Mejora de un punto para 'Got Talent: Lo mejor del mundo' (11,5%)

· Máximo de temporada para 'Comando al sol' con un 9% de cuota

Antena 3

Telecinco

'Got talent: lo mejor del mundo': 1.121.000 y 11,5%

La 1

laSexta

'El intermedio: the very best': 656.000 y 5,2%

'Cine' "Destrucción en Los Ángeles": 537.000 y 4,5%