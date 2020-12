'La casa fuerte' lidera con un 18,2% frente al máximo de temporada de '¿Te lo vas a comer?' (10,1%)

*En elaboración...

Isa Pantoja fue expulsada y se enfrentó a Efrén Reyero en 'La casa fuerte'

'La casa fuerte' se coronó como líder de la jornada del jueves logrando un estupendo 18,2% (+1). El liderazgo del reality no evitó que '¿Te lo vas a comer?' lograse anotar su máximo de temporada en laSexta, marcando un fantástico 10,1% y ascendiendo +2,4 puntos con respecto a la semana anterior.

Por otro lado, 'La Voz Senior' no logró mantener a la audiencia, bajando -3,5 en su primera semifinal hasta un discreto 11,9%. Tampoco cosechó buenos datos 'El paisano' en La 1, que siguió bajando hasta un escueto 6,7% (-0,4). El cine de Cuatro se mantuvo con respecto a la semana pasada con la emisión de "Ghost in the shell: El alma de la máquina".

Prime time

· 'La casa fuerte' sube +1 y lidera con un estupendo 18,2%

· '¿Te lo vas a comer?' logra su máximo de temporada logrando un fantástico 10,1% (+2,4)

· 'La Voz Senior' no consigue enganchar a la audiencia y desciende -3,5 puntos hasta un discreto 11,9%

Antena 3

'El Hormiguero:previo' "Karlos Arguiñano": 2.063.000 y 12,2% 'El Hormiguero' "Karlos Arguiñano": 3.187.000 y 18,8% 'La voz senior': 1.294.000 y 11,9%

Telecinco

'La casa fuerte:expres': 2.084.000 y 12,4% 'La casa fuerte': 1.671.000 y 18,2%

La 1

'El paisano' "Puerto de vega": 1.111.000 y 6,7% 'El paisano' "Alcala del jucar": 942.000 y 7%

laSexta

'laSexta clave': 791.000 y 5,1% 'El intermedio': 1.454.000 y 8,6% '¿te lo vas a comer?' "Comida china": 1.425.000 y 10,1%

Cuatro

'First dates': 1.161.000 y 6,9% 'Cine Cuatro' "Ghost in the shell:el alma de la maquina": 690.000 y 5,8%

La 2

'Los puentes más extraordinarios del mundo' "El puente de hierro": 377.000 y 2,3% 'Como nos reimos' "Oido cocina": 652.000 y 3,9% 'Banana split' "Con el morro fino": 289.000 y 2,1% 'Tokio:renacer tras los cataclismos': 116.000 y 1,3%

Late night

· El resumen diario de 'La casa fuerte' (16,6%) da el late night a Telecinco con amplitud (+0,1)

· 'El desmarque de Cuatro' no toca fondo y vuelve a descender -0,6 a un pésimo 1,6%

· 'Viaje al centro de la tele' mejora sus resultados ascendiendo +2,5 a un 6,4%

Antena 3

'La voz:grandes momentos': 324.000 y 7,2% 'La voz:grandes momentos': 145.000 y 5,8%

Telecinco

'La casa fuerte:resumen diario': 435.000 y 16,6%

Cuatro

'El desmarque de cuatro': 82.000 y 1,6% 'Callejeros' "Bares de Barcelona": 53.000 y 2,1%

La 1

'Viaje al centro de la tele' "Eramos tan jovenes": 577.000 y 6,4% 'Viaje al centro de la tele' "Sonrisas de la tele": 332.000 y 6,6% 'La noche en 24h:avance': 98.000 y 3,8%

laSexta

'¿te lo vas a comer?' "Comida para turistas": 551.000 y 7,1% '¿te lo vas a comer?' "El fraude del pescado": 187.000 y 5,6%

La 2

'El viaje del samurai:la misión keicho': 73.000 y 1,4% 'Conciertos radio 3' "Alberto & garcia": 16.000 y 0,6%

Sobremesa y tarde

· La copa del rey continúa sin mejorar los datos de las tardes de Cuatro marcando un 3,6%

· 'Sálvame naranja sube +1,6 y lidera con un estupendo 19%

· 'El cazador' mejora ligeramente sus resultados y marca un 8,2% (+0,5)

Telecinco

'Sálvame limon': 1.705.000 y 14,9% 'Sálvame naranja': 2.019.000 y 19% 'Sálvame tomate': 2.285.000 y 16,3%

La 1

'Mercado central': 842.000 y 7,8% 'Servir y proteger': 908.000 y 8,9% 'Acacias 38': 805.000 y 7,9% 'El cazador': 932.000 y 8,2% 'España directo': 806.000 y 6,3% 'Aquí la tierra': 1.427.000 y 9,8%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.127.000 y 10,4% '¡ahora caigo!': 882.000 y 8,7% '¡boom!': 1.350.000 y 12% 'Pasapalabra': 2.745.000 y 19,8%

laSexta

'Zapeando:previo': 665.000 y 5,6% 'Zapeando': 795.000 y 6,9% 'Mas zapeando': 669.000 y 6,2% 'Mas vale tarde:avance': 547.000 y 5,3% 'Mas vale tarde': 713.000 y 6,7%

Cuatro

'Todo es mentira': 657.000 y 5,7% 'Todo es mentira bis': 698.000 y 6,6% 'Cuatro al dia': 588.000 y 5,8% 'Previo futbol:copa del rey' "Ucam murcia-r.betis": 340.000 y 3,1% 'Futbol:copa del rey' "Ucam murcia-r.betis": 492.000 y 3,6%

La 2

'Saber y ganar': 841.000 y 7,2% 'Grandes documentales': 500.000 y 4,8% Incluye: - 'Parejas perfectas en la naturaleza': 525.000 y 4,9% - 'El artico más salvaje' "La tundra,el desierto de hielo": 474.000 y 4,6% 'Documenta2': 352.000 y 3,5% Incluye: - 'El maravilloso mundo de los cachorros': 352.000 y 3,5% - 'El maravilloso mundo de los cachorros': 347.000 y 3,4% 'Las recetas de julie': 306.000 y 2,8% 'Atencion obras': 171.000 y 1,4% 'Red natura 2000' "La vida en los espacios protegidos de españa": 229.000 y 1,6%

Mañana

· Moderada mejora para 'El concurso del año' que sube +1,1 a un 4,1%

· 'Al rojo vivo' mantiene su fuerza y anota un 13,5% (+0,6)

· 'La hora de La 1' baja -1,5 y se queda en un 9,5%

Telecinco

'¡toma salami!' "Reporteros de salvame": 25.000 y 4,5% 'El programa de Ana Rosa': 654.000 y 20,1% 'Ya es mediodía': 1.102.000 y 13,1%

Antena 3

'Espejo Público': 406.000 y 14,5% 'Mas espejo público': 420.000 y 11,5% 'Cocina abierta de karlos arguiñano' "Esparragos con huevos de trucha": 945.000 y 15,3% 'La ruleta de la suerte': 1.633.000 y 17,6%

La 1

'La hora de la 1': 274.000 y 9,5% Incluye: - 'La hora politica' "Jose felix tezanos": 273.000 y 11,5% - 'La hora de actualidad': 275.000 y 8,6% 'Las cosas claras': 461.000 y 8,4% 'Las cosas claras': 674.000 y 6,6%

Cuatro

'Surferos tv': 8.000 y 0,9% 'Mejor llama a kiko': 2.000 y 0,1% '¡toma salami!' "Bienvenido mr.marshall": 16.000 y 0,9% 'El bribon': 46.000 y 2% 'Alerta Cobra' "Al final de la juventud": 121.000 y 4,2% 'Alerta Cobra' "La mala madre": 186.000 y 6,2% 'Alerta Cobra' "Padres infiltrados": 233.000 y 7,3% 'Mujeres y hombres y viceversa': 153.000 y 3,9% 'El concurso del año': 257.000 y 4,1% 'El concurso del año': 505.000 y 4,9%

laSexta

'Minutos musicales': 8.000 y 1,6% 'En clave de noche': 8.000 y 0,7% '[email protected]: previo': 218.000 y 11,6% '[email protected]': 457.000 y 16,4% 'Al rojo vivo:previo': 378.000 y 11,9% 'Al rojo vivo': 808.000 y 13,5%

La 2

'Zoom tendencias': 7.000 y 0,7% 'Ingles en tve': 6.000 y 0,4% 'Sobrevivir en el reino de hielo' "Los osos polares": 24.000 y 1,1% 'Pueblo de dios' "Humanas hospitalarias": 52.000 y 2,1% 'Aquí hay trabajo': 43.000 y 1,6% 'La aventura del saber': 39.000 y 1,3% 'Documenta2': 44.000 y 1,5% Incluye: - 'El maravilloso mundo de los cachorros' "Conoce a mi nueva familia": 44.000 y 1,5% 'Construcciones imposibles' "Una casa de cosecha propia": 90.000 y 2,7% 'Mañanas de cine' "El hombre del oeste": 262.000 y 5,2% 'Expedicion por europa' "La transformacion de un continente": 162.000 y 1,7% 'Las recetas de julie': 256.000 y 2,1%

Informativos:

La 1