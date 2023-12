'MasterChef Junior' (8,9%) y '100% Únicos' (7,4%) se mantienen flojos ante el liderazgo de 'Hermanos' (13,8%)

Por Redacción |

En su segunda semana, 'MasterChef Junior' y '100% Únicos' no consiguen despuntar con sus datos. No obstante, el talent show culinario de La 1 logra su mejor cuota de temporada al hacerse con un 8,9% y ascender ligeramente +0,2 puntos respecto al lunes anterior. En cuanto al programa de Telecinco, no varía en exceso sus datos, pero sí que cede -0,3 puntos a un 7,4%.

El líder de la noche vuelve a ser 'Hermanos'. La telenovela turca emitida en Antena 3 sufre una bajada de -0,6 puntos, pero eso no imposibilita que siga siendo la opción más fuerte de la noche con un 13,8%. 'En busca del Nirvana' sigue sin interesar a la audiencia y en su tercera semana pierde ligeramente -0,2 puntos a un 3,7%. laSexta se apunta un discreto 5,1% con "Fuga de cerebros", que empeora en -2,5 puntos el dato de la cinta de hace 7 días.

'MasterChef Junior'

Prime time

'4 estrellas' (8%) recupera +0,3 puntos en una semana

Mejoría de +1,4 puntos para 'El hormiguero' (15,8%)

'En busca del Nirvana' no despega: 3,7% y -0,2 puntos

8% para 'GH VIP: Última hora', que crece +1,2 puntos

'El taquillazo' (5,1%) cae -2,5 puntos en 7 días

La 1

4 estrellas1.100.000 8% MasterChef Junior649.000 8,9%

La 2

Mi casa flotante348.000 2,6% Días de cine clásico: Presentación Vive como quieras 394.000 3,3% Incluye: - Días de cine clásico: Película Vive como quieras 396.000 3,3%

Antena 3

El hormiguero Raphael 2.180.000 15,8% Hermanos Si en esta vida siempre eres feliz, ¿qué más te queda por soñar? 1.188.000 13,8%

Cuatro

First dates753.000 5,7% First dates1.200.000 8,7% En busca del Nirvana341.000 3,7%

Telecinco

GH VIP: Última hora1.115.000 8% 100% únicos754.000 7,4%

laSexta

laSexta clave639.000 5% El intermedio1.043.000 7,5% El taquillazo Fuga de cerebros 452.000 5,1%

Late night

'Hermanos' (6,7%) mantiene el dato de su reposición

'Late xou' firma un idéntico 2,7%

'The Good Doctor', estable en el late night de Telecinco

'El desmarque' mejora +1 punto, aunque se queda en un ínfimo 1,7%

El cine de laSexta cae -3,3 puntos a un 4,2%

La 1

MasterChef Junior (Continuación)649.000 8,9% Comerse el mundo con Peña París 181.000 8,3%

La 2

Late xou con Marc Giró162.000 2,7% La historia secreta de las momias La momia dorada 69.000 2,3% Conciertos Radio 3 Versiones navidad 24.000 1,3%

Antena 3

Hermanos209.000 6,7%

Cuatro

En busca del Nirvana117.000 3,1% El desmarque: Madrugada31.000 1,7%

Telecinco

The Good Doctor En letras mayúsculas 270.000 5,2% The Good Doctor Metralla 188.000 6% Casino gran Madrid online show78.000 4,1%

laSexta

Cine Fuga de cerebros 2 123.000 4,2%

Sobremesa y tarde

La 1

La Moderna659.000 7,2% La promesa949.000 11,5% El cazador791.000 9,4% El cazador1.083.000 11% Aquí la Tierra1.379.000 11,8%

La 2

Saber y ganar726.000 7,4% Grandes documentales377.000 4,3% Incluye: - El año de la naturaleza canadiense Primavera 424.000 4,6% - Supervivencia extrema La vida en miniatura 324.000 3,9% Documenta2230.000 2,8% Incluye: - Los paisajes más bellos del mundo Snowdonia 231.000 2,8% Lo mejor de Evasión campestre166.000 1,9% Pagina2127.000 1,4% Culturas 2118.000 1,2% Los trenes panorámicos de Escocia210.000 1,8%

Antena 3

Amar es para siempre1.098.000 11,5% Pecado original964.000 11,4% Y ahora, Sonsoles934.000 10,9% Pasapalabra2.051.000 18,4%

Cuatro

Todo es mentira529.000 5,7% Cuatro al día324.000 3,8% Cuatro al día a las 20h618.000 5,9%

Telecinco

Así es la vida1.013.000 10,6% TardeAR966.000 11,4% Reacción en cadena1.194.000 10,9%

laSexta

Zapeando493.000 5,2% Más vale tarde555.000 6,5%

Mañana

La 1

La hora de La 1253.000 12,1% Mañaneros266.000 8,4% Ahora o nunca638.000 7,8%

La 2

Mi familia en la mochila. Family run Ruta del cóndor: Quito-Otavalo 8.000 1,3% Inglés en TVE3.000 0,4% Pagina218.000 1,2% Hogares increíbles con Dermot Bannon Escocia 38.000 2% El escarabajo verde Crónica de una extinción anunciada 38.000 1,9% Arqueomanía Origen 19.000 0,9% La aventura del saber16.000 0,7% Documenta233.000 1,4% Incluye: - El camino de los hombres India, la ruta de Buda 34.000 1,4% El Antártico salvaje56.000 1,9% Mañanas de cine Los esclavos más fuertes del mundo 172.000 3,6% Viajar en tren Irlanda: Kilmeaden-Waterford-Limerick 156.000 1,9% Las recetas de Julie Averon 288.000 2,9%

Antena 3

Espejo Público358.000 13,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Salmón asado con espárragos 849.000 18,2% La ruleta de la suerte1.657.000 22,3%

Cuatro

Mejor llama a Kiko5.000 0,5% Heldt Patrulla de vecinos 10.000 0,6% Heldt Kebab con perseverancia 27.000 1,4% Alerta Cobra Día de cobro 45.000 2% Alerta Cobra Trucos 73.000 3,1% Alerta Cobra Todo por amor 118.000 4,4% En boca de todos262.000 4,8%

Telecinco

Reacción en cadena16.000 2,8% La mirada crítica316.000 14,6% Vamos a ver449.000 15,7% Vamos a ver más821.000 12%

laSexta

Remescar, cosmética al instante14.000 2,2% Aruser@s el humorning222.000 14,5% Aruser@s363.000 16,3% Al rojo vivo429.000 10,9% Incluye: - Entrevista Sira Rego 481.000 11,2% - Entrevista Jose Manuel Albares 690.000 9,6%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' lidera su franja con un imponente 22,2% que aventaja en 10 puntos a 'Telediario 1' (12%). 'Informativos Telecinco 15:00' queda por detrás con un 11,3%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' destaca con un 17,4%. 'Telediario 2' (10,9%) vuelve a superar a 'Informativos Telecinco 21:00' (10,5%).

La 1

Telediario matinal121.000 14,3% Informativo territorial 1396.000 6,3% Telediario 11.202.000 12% Informativo territorial 2987.000 10% El tiempo 1760.000 7,9% Telediario 21.461.000 10,9%

Antena 3

Noticias de la mañana154.000 12,3% Antena 3 noticias 12.214.000 22,2% Antena 3 noticias 22.295.000 17,4%

Cuatro

El desmarque Cuatro 1251.000 2,6%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal71.000 8,7% Informativos Telecinco Matinal122.000 8,9% Informativos Telecinco Matinal200.000 10,1% Informativos Telecinco 15:001.129.000 11,3% Informativos Telecinco 21:001.380.000 10,5%

laSexta

laSexta noticias 14h842.000 9,1% laSexta noticias: Jugones640.000 6,3% laSexta noticias 20h718.000 6,7%

Cadenas:

Antena 3 lidera la jornada con un 14,2%, siendo la única cadena que obtiene doble dígito. Telecinco se queda con un 9,9%, mientras que La 1 marca un 9,6%. laSexta le sigue con un 6,9% y Cuatro anota un 4,8%. Completan FDF (3%), La 2 (2,9%), Energy (2,7%), Nova (2,1%), Trece (2,1%) y Divinity (2%).