'Mujer' lidera y firma su máximo con un 14,8% frente a "Les doy un año", que pincha con un 9% en Telecinco

Viendo los datos cosechados, es innegable que Atresmedia ha acertado de pleno al apostar por emitir 'Mujer (Kadin)' en Antena 3, ubicarlo en prime time y duplicar su emisión semanal. La serie turca registra su máximo con un 14,8% de cuota de pantalla, creciendo +1,6 puntos respecto a la semana anterior. Telecinco, por su parte, sigue sin destacar con su 'Cine 5 estrellas' y se queda en un 9% (-0,1) con "Les doy un año" y datos similares apunta 'Comando al sol' (9,1%). Las reposiciones de 'First Dates: Crucero' bajan -0,3 puntos (6,4%) y quien sufre un mayor descenso es el cine de laSexta, que firma un 5,2% (-1,8).

· 'Mujer' crece hasta alcanzar su máximo en Antena 3

· El cine de Telecinco no remonta y se queda en un 9%

· Bajada de -1,8 puntos para el cine de laSexta

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'laSexta noticias: especial' "Crisis del coronavirus": 522.000 y 5,4%

'El intermedio: the very best': 302.000 y 2,5%

'Cine' "Por encima de la ley": 556.000 y 5,2%