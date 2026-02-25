FormulaTV
AUDIENCIAS MARTES 24 DE FEBRERO

'En tierra lejana' (13,6%) se mantiene líder, 'The Floor' (12,1%) sube y 'GH Dúo' (11,8%) mejora a Calleja

'El hormiguero' (13,3%) vuelve a imponerse a 'La revuelta', que anota un 11,1% con 1,3 millones de espectadores.

'En tierra lejana' (13,6%) se mantiene líder, 'The Floor' (12,1%) sube y 'GH Dúo' (11,8%) mejora a Calleja
©Atresmedia
Publicado: Miércoles 25 Febrero 2026 09:00 (hace 8 horas) | Última actualización: Miércoles 25 Febrero 2026 10:00 (hace 7 horas)

Audiencias Martes 24 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    12,8%

  • logotelecinco

    9,3%

  • logocuatro

    6,5%

  • logolasexta

    6,3%

  • logola2

    3,5%

  • logofdf

    2,3%

  • logoenergy

    2,2%

  • logonova

    2,1%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logoneox

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logo13tv

    1,5%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    0,9%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoclan

    0,6%

  • logoboing

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

La nueva ficción turca de Antena 3 se ha hecho hueco sin problema en la parrilla de los martes. 'En tierra lejana' ha vuelto a liderar, esta vez con un 13,6% y 956.000 espectadores. Por su parte, el concurso de La 1 presentado por Chenoa ha crecido en comparación a la semana pasada, demostrando que le sienta bien su nuevo día de emisión.

Así, 'The Floor' ha subido al 12,1% con 902.000 espectadores, mejorando +1,3 puntos en una semana y también reuniendo más de casi 40.000 espectadores que el martes pasado. Telecinco sale ganando con su especial de 'GH Dúo', que mejora notablemente a 'Universo Calleja' al marcar un 11,8% con 684.000 espectadores frente al 8,1% y 566.000 del programa de aventuras.

Por su parte, 'Código 10' se mantiene en su línea con un 7,8% y 452.000 espectadores, mientras que 'Apatrullando' cede -0,3 puntos y registra un 3,7% con 304.000 espectadores. En el access prime time, 'El hormiguero' controla un día más con un 13,3% y 1,6 millones de espectadores frente al 11,1% de 'La revuelta'.

Chenoa, presentadora de 'The Floor'

Chenoa, presentadora de 'The Floor'

Prime time

  • 'En tierra lejana' crece y firma su mejor cuota (13,6%)
  • Mejora de +1,3 puntos para 'The Floor' en La 1
  • Telecinco mejora con el cambio y volviendo a 'GH Dúo' (+3,7)
  • 'Apatrullando' cede tres décimas y anota un 3,7%
  • Buen 7,8% (+0,2) para 'Código 10'
La 1

La revuelta - Bad Gyal-Rigoberta Bandini-Luis Tobar1.357.000 11,1%

The Floor902.000 12,1%

La 2

Cifras y letras571.000 4,6%

Cifras y letras709.000 5,4%

Documenta RTVE - Puerto Hurraco 202426.000 3,5%

Documaster161.000 2,9%

Un asesinato con vistas: El caso Polop - La muerte del alcalde292.000 3,1%

Un asesinato con vistas: El caso Polop - El director180.000 2,9%

Antena 3

El hormiguero - María Pombo y Pablo Castellano1.618.000 13,3%

En tierra lejana956.000 13,6%

Cuatro

First Dates728.000 5,9%

Horizonte1.008.000 8,2%

Código 10452.000 7,8%

Telecinco

First Dates1.141.000 9,3%

GH Dúo: especial expulsión684.000 11,8%

laSexta

La sexta clave591.000 5,0%

El intermedio940.000 7,5%

Apatrullando - Antidisturbios: cara a cara con los ultras304.000 3,7%

Manuel González y Carlos Lozano, en 'GH Dúo'

Manuel González y Carlos Lozano, en 'GH Dúo'

Late night

  • Enorme 17,2% para el final de 'Renacer', que sube +4,5 puntos
  • Baja a un 7% la reposición de 'The Floor'
  • Discretos datos para las repeticiones de 'Equipo de investigación'
La 1

The Floor217.000 7,0%

La 2

Un asesinato con vistas: El caso Polop - Mesalina101.000 2,6%

Un asesinato con vistas: El caso Polop - El león despierto68.000 3,0%

Antena 3

Renacer655.000 17,2%

Renacer179.000 7,8%

Telecinco

Gran Madrid show118.000 6,3%

laSexta

Equipo de investigación - Los enigmas del 23F116.000 2,6%

Equipo de investigación - Los pinchazos del golpe58.000 2,3%

Equipo de investigación - La caja 15653.000 3,1%

Roberto Leal, al frente de 'Pasapalabra'

Roberto Leal, al frente de 'Pasapalabra'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano837.000 11,0%

Valle Salvaje858.000 12,9%

La promesa943.000 12,6%

Malas lenguas1.065.000 11,9%

Aquí la Tierra1.514.000 14,6%

La 2

Saber y ganar570.000 6,6%

Grandes documentales252.000 3,4%

Dinastias - Hienas257.000 3,3%

Fauna letal - Gabón243.000 3,6%

Malas lenguas472.000 6,7%

Sukha172.000 1,9%

Stanley Tucci recorriendo Italia - los cuatro fantásticos226.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.176.000 14,5%

Y ahora Sonsoles644.000 8,9%

Pasapalabra1.838.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira585.000 7,7%

Lo sabe no lo sabe368.000 4,9%

Telecinco

El tiempo justo644.000 8,8%

El diario de Jorge760.000 10,3%

¡Allá tú!904.000 9,1%

laSexta

Zapeando505.000 6,3%

Más vale tarde356.000 5,0%

Susanna Griso entrevista a Santiago Abascal, en 'Espejo público'

Susanna Griso entrevista a Santiago Abascal, en 'Espejo público'

Mañana

La 1

La hora de La 1376.000 19,2%

Mañaneros 360466.000 15,7%

Mañaneros 360945.000 11,8%

La 2

Arqueomanía - Las guerras cántabras26.000 2,0%

El bisonte europeo: el coloso del bosque27.000 1,6%

Agrosfera19.000 1,0%

Aquí hay trabajo27.000 1,2%

La aventura del saber35.000 1,6%

Baserri gourmet - Ithurria27.000 1,2%

El western de la 2 - Corazones indomables72.000 2,3%

El cazador121.000 2,0%

El cazador205.000 2,3%

Antena 3

Espejo publico329.000 13,4%

Entrevista - Santiago Abascal377.000 16,9%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos764.000 16,3%

La ruleta de la suerte1.538.000 21,0%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,2%

¡Toma salami! - Azafatas11.000 0,8%

Alerta cobra - Operación job33.000 1,8%

Alerta cobra - La au-pair59.000 3,0%

Alerta cobra - Amigos para siempre75.000 3,4%

En boca de todos264.000 8,8%

Telecinco

La mirada crítica170.000 9,6%

El programa de AR251.000 11,3%

Vamos a ver339.000 9,6%

El precio justo616.000 8,7%

laSexta

Aruser@s el humorning175.000 12,1%

Aruser@s298.000 13,9%

Al rojo vivo326.000 9,1%

Informativos

Con un 22,1% y más de 2 millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 1' no tiene rival en la franja de la sobremesa, donde 'Telediario 1' firma un 15,3% e 'Informativos Telecinco 15:00' no pasa del 9,4%. Por su parte, por la noche se repite el mismo orden con un 17,7% para 'Antena 3 noticias 2', seguido del 14,3% que firma 'Telediario 2' y el 7,6% que anota 'Informativos Telecinco 21:00'.

La 1

Informativo territorial 1937.000 14,8%

Telediario 11.378.000 15,3%

Informativo territorial 21.124.000 12,7%

Telediario 21.734.000 14,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.001.000 22,1%

Antena 3 noticias 22.168.000 17,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1540.000 7,6%

El desmarque Cuatro 1387.000 4,4%

Noticias Cuatro 2409.000 4,3%

El desmarque:madrugada84.000 4,4%

Telecinco

El matinal122.000 9,9%

Informativos Telecinco 15:00852.000 9,4%

Informativos Telecinco 21:00911.000 7,6%

laSexta

laSexta noticias 14h759.000 9,3%

laSexta noticias: jugones519.000 5,7%

laSexta noticias 20h656.000 6,8%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
