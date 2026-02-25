'En tierra lejana' (13,6%) se mantiene líder, 'The Floor' (12,1%) sube y 'GH Dúo' (11,8%) mejora a Calleja

Audiencias Martes 24 de Febrero de 2026
13,9%
12,8%
9,3%
6,5%
6,3%
3,5%
2,3%
2,2%
2,1%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
La nueva ficción turca de Antena 3 se ha hecho hueco sin problema en la parrilla de los martes. 'En tierra lejana' ha vuelto a liderar, esta vez con un 13,6% y 956.000 espectadores. Por su parte, el concurso de La 1 presentado por Chenoa ha crecido en comparación a la semana pasada, demostrando que le sienta bien su nuevo día de emisión.
Así, 'The Floor' ha subido al 12,1% con 902.000 espectadores, mejorando +1,3 puntos en una semana y también reuniendo más de casi 40.000 espectadores que el martes pasado. Telecinco sale ganando con su especial de 'GH Dúo', que mejora notablemente a 'Universo Calleja' al marcar un 11,8% con 684.000 espectadores frente al 8,1% y 566.000 del programa de aventuras.
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
Por su parte, 'Código 10' se mantiene en su línea con un 7,8% y 452.000 espectadores, mientras que 'Apatrullando' cede -0,3 puntos y registra un 3,7% con 304.000 espectadores. En el access prime time, 'El hormiguero' controla un día más con un 13,3% y 1,6 millones de espectadores frente al 11,1% de 'La revuelta'.
Chenoa, presentadora de 'The Floor'
Prime time
- 'En tierra lejana' crece y firma su mejor cuota (13,6%)
- Mejora de +1,3 puntos para 'The Floor' en La 1
- Telecinco mejora con el cambio y volviendo a 'GH Dúo' (+3,7)
- 'Apatrullando' cede tres décimas y anota un 3,7%
- Buen 7,8% (+0,2) para 'Código 10'
La revuelta - Bad Gyal-Rigoberta Bandini-Luis Tobar1.357.000 11,1%
The Floor902.000 12,1%
Cifras y letras571.000 4,6%
Cifras y letras709.000 5,4%
Documenta RTVE - Puerto Hurraco 202426.000 3,5%
Documaster161.000 2,9%
Un asesinato con vistas: El caso Polop - La muerte del alcalde292.000 3,1%
Un asesinato con vistas: El caso Polop - El director180.000 2,9%
El hormiguero - María Pombo y Pablo Castellano1.618.000 13,3%
En tierra lejana956.000 13,6%
First Dates728.000 5,9%
Horizonte1.008.000 8,2%
Código 10452.000 7,8%
First Dates1.141.000 9,3%
GH Dúo: especial expulsión684.000 11,8%
La sexta clave591.000 5,0%
El intermedio940.000 7,5%
Apatrullando - Antidisturbios: cara a cara con los ultras304.000 3,7%
Manuel González y Carlos Lozano, en 'GH Dúo'
Late night
- Enorme 17,2% para el final de 'Renacer', que sube +4,5 puntos
- Baja a un 7% la reposición de 'The Floor'
- Discretos datos para las repeticiones de 'Equipo de investigación'
The Floor217.000 7,0%
Un asesinato con vistas: El caso Polop - Mesalina101.000 2,6%
Un asesinato con vistas: El caso Polop - El león despierto68.000 3,0%
Renacer655.000 17,2%
Renacer179.000 7,8%
Gran Madrid show118.000 6,3%
Equipo de investigación - Los enigmas del 23F116.000 2,6%
Equipo de investigación - Los pinchazos del golpe58.000 2,3%
Equipo de investigación - La caja 15653.000 3,1%
Roberto Leal, al frente de 'Pasapalabra'
Sobremesa y tarde
- 'Pasapalabra' crece +1,4 puntos y anota un 18,1%
- Mejora de medio punto para 'Aquí la Tierra' (14,6%)
- 'El diario de Jorge' (10,3%) sube +1,2 puntos en una semana
- 7,7% para 'Todo es mentira', que crece +1,7 puntos
Directo al grano837.000 11,0%
Valle Salvaje858.000 12,9%
La promesa943.000 12,6%
Malas lenguas1.065.000 11,9%
Aquí la Tierra1.514.000 14,6%
Saber y ganar570.000 6,6%
Grandes documentales252.000 3,4%
Dinastias - Hienas257.000 3,3%
Fauna letal - Gabón243.000 3,6%
Malas lenguas472.000 6,7%
Sukha172.000 1,9%
Stanley Tucci recorriendo Italia - los cuatro fantásticos226.000 2,0%
Sueños de libertad1.176.000 14,5%
Y ahora Sonsoles644.000 8,9%
Pasapalabra1.838.000 18,1%
Todo es mentira585.000 7,7%
Lo sabe no lo sabe368.000 4,9%
El tiempo justo644.000 8,8%
El diario de Jorge760.000 10,3%
¡Allá tú!904.000 9,1%
Zapeando505.000 6,3%
Más vale tarde356.000 5,0%
Susanna Griso entrevista a Santiago Abascal, en 'Espejo público'
Mañana
- 'La hora de La 1' (19,2%) sube +2,6 puntos en una semana
- 16,9% para la entrevista a Abascal desde 'Espejo público'
- 'En boca de todos' crece 7 décimas y anota un 8,8%
- 11,3% para 'El programa de Ana Rosa', que baja cuatro décimas
- 'Al rojo vivo' sube a un 9,1%, mejorando +1,5 puntos
La hora de La 1376.000 19,2%
Mañaneros 360466.000 15,7%
Mañaneros 360945.000 11,8%
Arqueomanía - Las guerras cántabras26.000 2,0%
El bisonte europeo: el coloso del bosque27.000 1,6%
Agrosfera19.000 1,0%
Aquí hay trabajo27.000 1,2%
La aventura del saber35.000 1,6%
Baserri gourmet - Ithurria27.000 1,2%
El western de la 2 - Corazones indomables72.000 2,3%
El cazador121.000 2,0%
El cazador205.000 2,3%
Espejo publico329.000 13,4%
Entrevista - Santiago Abascal377.000 16,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos764.000 16,3%
La ruleta de la suerte1.538.000 21,0%
Love shopping tv2.000 0,2%
¡Toma salami! - Azafatas11.000 0,8%
Alerta cobra - Operación job33.000 1,8%
Alerta cobra - La au-pair59.000 3,0%
Alerta cobra - Amigos para siempre75.000 3,4%
En boca de todos264.000 8,8%
La mirada crítica170.000 9,6%
El programa de AR251.000 11,3%
Vamos a ver339.000 9,6%
El precio justo616.000 8,7%
Aruser@s el humorning175.000 12,1%
Aruser@s298.000 13,9%
Al rojo vivo326.000 9,1%
Informativos
Con un 22,1% y más de 2 millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 1' no tiene rival en la franja de la sobremesa, donde 'Telediario 1' firma un 15,3% e 'Informativos Telecinco 15:00' no pasa del 9,4%. Por su parte, por la noche se repite el mismo orden con un 17,7% para 'Antena 3 noticias 2', seguido del 14,3% que firma 'Telediario 2' y el 7,6% que anota 'Informativos Telecinco 21:00'.
Informativo territorial 1937.000 14,8%
Telediario 11.378.000 15,3%
Informativo territorial 21.124.000 12,7%
Telediario 21.734.000 14,3%
Antena 3 noticias 12.001.000 22,1%
Antena 3 noticias 22.168.000 17,7%
Noticias Cuatro 1540.000 7,6%
El desmarque Cuatro 1387.000 4,4%
Noticias Cuatro 2409.000 4,3%
El desmarque:madrugada84.000 4,4%
El matinal122.000 9,9%
Informativos Telecinco 15:00852.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:00911.000 7,6%
laSexta noticias 14h759.000 9,3%
laSexta noticias: jugones519.000 5,7%
laSexta noticias 20h656.000 6,8%