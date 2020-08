'Mujer' confirma su éxito y lidera con un nuevo máximo en Antena 3 (16,2%)

La ficción turca 'Mujer (Kadin)' sigue consolidándose en el prime time de Antena 3 y es que tras su buen dato el lunes, este martes 25 de agosto la serie logró un 16,2% (su máxima cuota de share), reuniendo así a 1,4 millones de espectadores. Venció sin problemas a la película "El viaje más largo", que en Telecinco se quedó en un 10% y a 'Comando al sol', que en La 1 logró un 9,5%, ganando así +0,4 puntos respecto a su emisión anterior. Por su parte, 'First Dates Crucero' (5,6%) en Cuatro y 'Soldier' (5,2%) en laSexta vivieron un ajustado duelo en la franja de prime time, mientras que justo antes 'First Dates' (8,2%) superó sin problema alguno a 'El intermedio' (3,5%).

· 'Mujer' logra su máxima cuota de audiencia al conseguir un 16,2% en Antena 3

· 'Comando al sol' sube (+0,4) y logra un 9,5% en la noche de La 1

· "El viaje más largo" se queda en un 10% en el prime time de Telecinco

· 'First dates crucero' anota un 5,6% en la noche de Cuatro

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 429.000 y 3,5%

'Cine' "Soldier": 554.000 y 5,2%