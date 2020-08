'Mujer' logra máximo en Antena 3 (15,3%) y vence a "Titanic" en Telecinco (13,7%)

La serie turca 'Mujer (Kadin)' se confirma como uno de los grandes éxitos de nuestra televisión este verano. La ficción reúne a casi 1,4 millones de espectadores y anota un 15,3%, creciendo así +2 puntos respecto a la semana anterior y consiguiendo su mejor dato histórico de share hasta el momento. Por su parte, la película "Titanic" consigue un buen 13,7% pero no logra alzarse con el liderazgo de su franja de emisión mientras que 'Typical Spanish' anota un 8,3% de share, bajando -0,3 puntos respecto al lunes anterior. Paralelamente, destacar el ajustado duelo cinematográfico entre "El Niño" en Cuatro (6,4%) y "Pixels" en la noche de laSexta (6,1%).

'El intermedio: The very best': 522.000 y 4,3%

'El taquillazo' "Pixels": 673.000 y 6,1%