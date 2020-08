"Nacer para morir" lidera en Antena 3 (10,2%) frente al 9,9% de 'Lazos de sangre'

En una noche marcada por el bajo consumo televisivo, la película "Nacer para morir" en el prime time de Antena 3 logró alzarse con el liderazgo de su franja al anotar un 10,2% de share y 963.000 espectadores. El film venció en cuota a 'Lazos de sangre', que con la saga Rabal Balaguer logró un 9,9% de cuota, subiendo así +0,2 puntos respecto a la entrega anterior, y al film "Blancanieves (Mirror, mirror)", que en Antena 3 tuvo que conformarse con un 8,9% de share medio y 877.000 espectadores. Por su parte, 'Adivina qué hago esta noche' sigue funcionando con sus reposiciones (6,5%) y supera sin problema al cine de laSexta (5,9%).

Antena 3

La 1

Telecinco

Cuatro

'First dates': 1.131.000 y 9,3%

'First dates': 357.000 y 3,5%

laSexta

'El intermedio: The very best': 532.000 y 4,5%

'Cine' "Un verano en Manhattan": 627.000 y 5,9%