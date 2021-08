'Inocentes'

'Inocentes', ya en solitario en la noche de los martes, consiguió anotar el liderazgo de su franja al firmar un 12,8%, aunque esto supone un descenso de -0,6 puntos respecto a la semana anterior. Por otro lado, 'Alta tensión' alcanzaba un 12,3%, cediendo -0,8 puntos tras su estreno el día anterior. En lo que respecta a Cuatro y 'Todo es verdad', el programa de Risto Mejide convence a un 6,9%, lo que supone una pérdida de -0,8 puntos.

laSexta continúa con las emisiones de 'The Flash', que en su doble episodio anota un 3% y un 2,6%, exactamente los mismos datos que el martes pasado. En cuanto a La 1, lidera la jornada gracias a la supremacía en la mañana y la sobremesa con los Juegos Olímpicos, donde la prórroga del España-Japón de fútbol marca un 30,7%, logrando ser lo más visto. En la noche, 'Lazos de sangre' se hace con un 9,4%, creciendo +2,8 puntos en una semana.

Prime time

· 'Inocentes' lidera su franja ante un 12,8% (-0,6)

· 'Alta tensión' (12,3%) pierde -0,8 puntos en su segunda entrega

· 'Lazos de sangre' se impulsa +2,8 puntos hasta el 9,4%

· 'The Flash' mantiene los mismos datos que la semana pasada

· 'Todo es verdad' se deja -0,8 puntos, cosechando un 6,9%

Antena 3

'El Hormiguero stars' "Dani Martín": 1.197.000 y 10,3% 'Inocentes': 1.244.000 y 12,8%

Telecinco

'Alta tensión': 1.375.000 y 12,3%

La 1

'Viaje al centro de la tele' "En nuestro corazón (2ª parte)": 1.145.000 y 9,7% 'Lazos de sangre: Previo' "El Fary": 939.000 y 7,9% 'Lazos de sangre' "El Fary": 1.045.000 y 9,4%

laSexta

'El intermedio: The very best': 512.000 y 4,5% 'The flash' "La oscuridad y la luz": 351.000 y 3% 'The flash' "Presentando a Zoom": 242.000 y 2,6%

Cuatro

'First dates': 381.000 y 3,9% 'Todo es verdad': 690.000 y 6,9%

La 2

'Espacios increíbles': 223.000 y 2,2% 'El comisario Montalbano' "Una voz nocturna": 535.000 y 4,6%

Late night

· "El chef", en Telecinco, marca un 11,6%, igualando a 'Love is in the air'

· Cuatro cede -0,7 puntos con 'El desmarque' (3,2%)

· El debate de 'Lazos de sangre' reúne a un 7,8%, mejorando +1,4 puntos

· Las reposiciones de 'The Flash' funcionan mejor en el late

· 8,3% para la reposición de 'Inocentes'

Antena 3

'Inocentes': 372.000 y 8,3% 'Tierra amarga': 148.000 y 6,2%

Telecinco

'Cine 5 estrellas' "El chef": 663.000 y 11,6% '¡Toma salami!' "Dúos inolvidables": 263.000 y 10%

Cuatro

'El desmarque de Cuatro': 120.000 y 3,2% 'Callejeros' "Nacional 340": 44.000 y 2%

La 1

'Lazos de sangre: El debate' "El Fary": 519.000 y 7,8% 'J.O. Tokyo': 189.000 y 6,4% Incluye: - 'J.O. natación' "Maratón 10km: Femenino": 227.000 y 5,8% - 'J.O. atletismo': 176.000 y 7,5%

laSexta

'The Flash': 199.000 y 3,4% 'The Flash': 115.000 y 3,1% 'The Flash': 71.000 y 3,1%

La 2

'La escapada costera de Gino en Italia': 175.000 y 1,9% 'Documentos tv' "Mr toilet, mister retrete": 126.000 y 1,9% 'Metrópolis' "Metrópolis vintage": 42.000 y 1% 'Festivales de verano' "Jazz Vitoria-Gasteiz": 22.000 y 0,8%

Sobremesa y tarde

· Descenso generalizado en todas las ediciones de 'Sálvame'

· Máximo de cuota para 'Tierra Amarga', que firma un 15%

· Subidón de 'Dos vidas', que salta al 7,6% (+1,9) en una semana

· Cuatro no alcanza el 5% en toda la tarde

· 'Zapeando' mejora +0,7 puntos, logrando un 6,4%

Telecinco

'Sálvame limón': 1.279.000 y 12,2% 'Sálvame naranja': 1.298.000 y 15,8% 'Sálvame tomate': 1.166.000 y 14,3%

La 1

'Tokyo en juegos': 1.189.000 y 11,3% 'Dos vidas': 722.000 y 7,6% 'Servir y proteger': 735.000 y 8,8% 'El cazador': 626.000 y 8,4% 'España directo': 456.000 y 6,1% 'Aquí la Tierra': 689.000 y 8,2%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.161.000 y 11,8% 'Tierra amarga': 1.230.000 y 15% '¡Boom!': 975.000 y 13,3% 'Pasapalabra': 1.758.000 y 21,7%

laSexta

'Zapeando: Previo': 507.000 y 4,6% 'Zapeando': 682.000 y 6,4% 'Más Zapeando': 549.000 y 5,6% 'Más vale tarde: Avance': 376.000 y 4,2% 'Más vale tarde': 372.000 y 4,8%

Cuatro

'Todo es mentira': 498.000 y 4,7% 'Todo es mentira bis': 438.000 y 4,7% 'Cuatro al día': 382.000 y 4,9% 'Cuatro al día a las 20h': 349.000 y 4,5%

La 2

'Saber y ganar': 634.000 y 5,9% 'Grandes documentales': 396.000 y 4,2% Incluye: - 'Planeta azul2' "Las profundidades": 468.000 y 4,7% - 'Rebelión en el reino salvaje' "El primer ataque": 322.000 y 3,6% 'Documenta2': 174.000 y 2,2% Incluye: - 'Civilizaciones' "Primer contacto": 175.000 y 2,2% 'Las recetas de Julie con Thierry Marx' "Chucrut a la carta": 135.000 y 1,8% 'Verano azul' "No matéis mi planeta por favor": 153.000 y 1,9% 'La 2 express': 127.000 y 1,4%

Mañana

· 14,5% para 'El programa del verano', que cae -3,9 puntos

· 'Espejo público de verano' cede -0,1 puntos hasta el 13,9%

· La prórroga del España-Japón arrasa con un 30,7% y casi 3,5 millones de espectadores

· 'Al rojo vivo', en horas bajas: 5,8% y -3,3 puntos

Telecinco

'¡Toma salami!' "Dúos inolvidables": 10.000 y 1,5% 'El programa del verano': 464.000 y 14,5% 'Ya es mediodía': 943.000 y 11,1%

Antena 3

'Espejo Público verano': 332.000 y 13,9% 'Más Espejo público verano': 408.000 y 10,8% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Chocos encebollados": 687.000 y 10,8% 'La ruleta de la suerte': 1.165.000 y 12,8%

La 1

'J.O. Tokyo': 254.000 y 24,9% Incluye: - ''J.O. baloncesto' "España-Estados Unidos: Masculino": 539.000 y 44,5% - ''J.O. vela': 458.000 y 25,9% ''J.O. Tokyo': 308.000 y 15,8% ''J.O. Tokyo': 1.379.000 y 25,8% Incluye: - ''J.O. gimnasia artística': 489.000 y 16,1% - ''J.O. futbol' "Japón-España: Masculino": 2.297.000 y 30,2% - ''J.O. prórroga fútbol' "Japón-España: Masculino": 3.486.000 y 30,7%

Cuatro

'Minutos musicales': 0.000 y 0% 'Surferos tv': 2.000 y 0,2% 'Mejor llama a Kiko': 0.000 y 0% '¡Toma salami!' "Not talent": 12.000 y 0,7% 'El bribón': 43.000 y 2,2% 'El precio justo': 72.000 y 3% 'Alerta Cobra' "Operación Midas": 72.000 y 2,5% 'Alerta Cobra' "Dividida": 138.000 y 4,2% 'Alerta Cobra' "Nido de serpientes": 183.000 y 4% 'Alerta Cobra' "El asesino de reyes": 160.000 y 2,3% 'Alerta Cobra' "Fantasmas del pasado": 117.000 y 1,1%

laSexta

'En clave de noche': 2.000 y 0,2% 'Únicos': 1.000 y 0,1% '¿Quién vive ahí?': 22.000 y 1,5% '¿Quién vive ahí?': 53.000 y 2,9% '[email protected] fresh': 161.000 y 6,6% 'Al rojo vivo: Previo': 146.000 y 4,5% 'Al rojo vivo': 370.000 y 5,8%

La 2

'Mi familia en la mochila. África para aventureros': 17.000 y 1,7% 'Inglés en TVE': 6.000 y 0,5% 'La isla Rottnest, el reino de los quokka': 14.000 y 0,8% 'Agrosfera': 39.000 y 1,9% 'Mi familia en la mochila. África para aventureros': 34.000 y 1,4% 'Ciudades españolas patrimonio de la humanidad' "Segovia": 44.000 y 1,7% 'Documenta2': 43.000 y 1,4% Incluye: - 'Civilizaciones' "¿Cómo miramos?": 43.000 y 1,4% 'Espacios increíbles': 76.000 y 2,1% 'Mañanas de cine' "Cimarron Strip": 202.000 y 3,5% 'Micro monstruos' "Conflicto": 132.000 y 1,5% 'Las recetas de Julie con Thierry Marx' "Tarta de limón": 137.000 y 1,2%

Informativos:

'Telediario 1' se lleva el liderazgo de la sobremesa con el arrastre del fútbol, firmando un 18,2% que lo distancia de 'Antena 3 noticias 1' (14,6%). 'Informativos Telecinco 15:00' queda en tercer lugar con un 12,2%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' recupera su corona al hacerse con un 18,9%, mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' cosecha un 13,8%. 'Telediario 2' anota un 10,9%.

La 1

'Telediario 1': 2.007.000 y 18,2% 'Informativo territorial 2': 1.375.000 y 12,9% Incluye: - 'Informativo Madrid 2': 221.000 y 2,1% 'Telediario 2': 1.114.000 y 10,9% Incluye: - 'El tiempo 2': 1.439.000 y 12,8%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 98.000 y 10,5% 'Noticias de la mañana': 247.000 y 14,3% 'Antena 3 noticias 1': 1.672.000 y 14,6% 'Tu tiempo': 959.000 y 9% 'Antena 3 noticias 2': 1.805.000 y 18,9%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 36.000 y 3,8% 'Informativos Telecinco Matinal': 96.000 y 7,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 157.000 y 9% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.398.000 y 12,2% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.338.000 y 13,8%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 117.000 y 1%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 705.000 y 6,6% 'laSexta noticias: Jugones': 433.000 y 3,8% 'laSexta noticias 20h': 471.000 y 6%

Cadenas:

La 1 es la cadena líder del primer martes de agosto gracias a los datos de los Juegos Olímpicos. Con un 14,3% supera a Antena 3 (12,8%), que queda en segundo lugar y a tan solo una décima de Telecinco (12,7%). Más abajo, laSexta anota un 4,5% y Cuatro, un 4,2%. Completan TDP (3,5%), La 2 (2,8%), Energy (2,7%), FDF (2,4%), Nova (2,2%) y Trece (2,1%).