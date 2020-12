"Figuras ocultas" anota un gran 16% en Telecinco, superando a "Animales fantásticos" y su 10,5% en Antena 3

A punto de terminar el año, las cadenas continúan con su programación especial navideña. De este modo, en la noche del 30 de diciembre se vivió un duelo cinematográfico. Telecinco apostó por "Figuras ocultas", cosechando un gran 16% y superando en +4,8 puntos al final de 'La que se avecina'. Además, ganó a Antena 3, que emitió "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", llevándose un pobre 10,5%.

La 1, por su parte, programó "Vuela conmigo", el concierto especial de Vanesa Martín con la colaboración de varios artistas. No obstante, se conformó con un discreto 8,8%, aunque superó en +1,8 puntos al cine de la semana pasada. laSexta marcó un 4,2% con "Payback", dejándose -0,6 puntos respecto a la semana pasada y Cuatro, que se decantó por "Robid Hood: Forajido, héroe, leyenda" cautivó a un 5,7%, perdiendo -3 puntos en tanto al cine del miércoles anterior.

