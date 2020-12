'Mi hija' (15,7%) se mantiene fuerte pese a la subida de 'MasterChef Junior' (13,5%)

El tándem de ficciones turcas no para de darle alegrías a Antena 3. Ayer, el estreno del segundo capítulo de 'Mi hija' (15,7%) sumó más de 2,7 millones de espectadores, unos datos que le permitieron liderar con comodidad. A continuación 'Mujer (Kadin)' (16,4%) mantuvo el listón bien alto, algo que le permitió liderar frente a la subida de 'MasterChef Junior' en +2,4 puntos y a la emisión de "El gran showman" (8,9%) en Telecinco. Con respecto al resto de cadenas, Cuatro superó con "El muñeco de nieve" (6,7%) ampliamente a laSexta y su nueva entrega de 'Divididos' (2,9%).

· 'Mi hija' (15,7%) confirma su buena acogida, pero no repite los resultados de 'Mujer' (19,2%) del martes previo

· 'Divididos' pierde -1,1 puntos en una semana

· "El gran showman" (8,9%) empeora en -8,4 puntos los resultados de "La Bella y la Bestia" hace una semana en Telecinco

Antena 3

Telecinco

'Socialité by cazamariposas': 1.827.000 y 10,6%

La 1

laSexta

'El intermedio: the very best': 981.000 y 5,6%

'Divididos': 469.000 y 2,9%