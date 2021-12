La jornada del 30 de noviembre, justo antes de despedir el mes, ha estado marcada por emisiones como 'Secret Story: Cuenta atrás', presentada por Carlos Sobera, o por 'Inocentes', la ficción turca de Antena 3. Por su parte, el formato de Telecinco firmó un 15,2% de cuota de pantalla, mejorando +0,2 puntos respecto al martes anterior. En cambio, la serie otomana de la cadena principal de Atresmedia pierde -1,3 puntos en una semana, anotando un 10,3%.

Dejando a un lado el reality e 'Inocentes', nos topamos con la bajada de -0,5 puntos para 'Fuera del mapa' (6,2%), donde Alberto Chicote estuvo con Ágatha Ruiz de la Prada y Jordi Évole. Respecto a 'The Good Doctor' en Cuatro, destacar que firmó un 4,9%, mientras que 'La noche D' más pecadora de todas anotó un 8,4% de cuota de pantalla en el prime time de La 1.

· Subida de +2,4 puntos para 'El hormiguero' con Gerard Piqué

· 'Secret Story' mejora ligeramente en siete días

· 'La noche D' se mantiene en un 8,4%

· 'Fuera del mapa' pierde -0,5 puntos en una semana

· 'The Good Doctor' (4,9%) baja -0,3 puntos

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

Cuatro

'The Good Doctor' "Rescate": 617.000 y 4,9%

'First Dates': 1.130.000 y 7,4%

'First Dates': 726.000 y 4,9%

La 2

· 'Tierra amarga' (7,4%) se deja -2,4 puntos en una semana

· El directo de 'Secret Story' (14,7%) también pierde -3,2 puntos

· 'Madres. Amor y vida' firma un 3,1%, bajando -0,7 puntos

· 'Comando actualidad' se recupera respecto al martes anterior

· El cine de laSexta (2,5%) se deja casi un punto entero en siete días

Antena 3

Telecinco

Cuatro

'The Good Goctor' "Cero coma tres por ciento": 74.000 y 3,3%

'The Good Doctor' "Empatía": 431.000 y 5,2%

La 1

laSexta

La 2

'Documentos tv' "¿Restitución? África en busca de sus obras maestras": 112.000 y 1,3%

'Metropolis' "The way out Steirischerherbst' 21 otoño estiriaco": 56.000 y 1,1%

'Conciertos radio 3' "The parrots": 27.000 y 0,7%

'Constructores de imperios' "Imperio romano": 37.000 y 1,5%