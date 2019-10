'MasterChef Celebrity' (21,3%) no tiene rival y 'Toy Boy' mejora, pero marca un pobre 8,1%

Yolanda Ramos en 'MasterChef Celebrity 4'

No hay quien tosa a ' MasterChef Celebrity '. El talent show culinario sigue sumando un liderazgo tras otro, y es que no hay emisión que le haga competencia. En esta ocasión,. Por otro lado, ' Toy Boy ' mejora respecto a la semana pasada, subiendo +0,5 puntos. No obstante, eso no le aleja de registrar un pobre 8,1%.

Y en el lado contrario de la balanza se encuentra 'Señoras del (h)AMPA'. La ficción de Telecinco afronta la recta final de su primera temporada con un pésimo 6,8%, pues cede -0,5 puntos en tanto al episodio de la semana anterior. 'Enviado especial', por su parte, baja -0,9 puntos tras su estreno, apuntándose un buen 6,7%. 'En el punto de mira' también desciende, concretamente -0,5 puntos, por lo que anota un 6%.

Prime time

· 'MasterChef Celebrity' (21,3%) suma nuevo liderazgo

· 'Toy Boy' (8,1%) mejora +0,5 puntos

· 'Señoras del (h)AMPA' rompe su trayectoria ascendente y baja a un 6,8%

· 'Enviado especial' (6,7%) cede -0,9 puntos tras su estreno

· 'En el punto de mira' baja y anota un 6%

La 1

'MasterChef Celebrity: Resumen del programa anterior': 1.641.000 y 9,9% 'MasterChef Celebrity: Previo': 2.078.000 y 12,4% 'MasterChef Celebrity': 2.193.000 y 21,3%

Antena 3

'El Hormiguero' "Pablo López y Antonio Orozco": 2.069.000 y 12,5% 'Toy Boy': 1.027.000 y 8,1%

Telecinco

'GH VIP: Última hora': 1.905.000 y 11,8% 'Señoras del (h)AMPA' "Señoras que mienten": 717.000 y 6,8%

laSexta

'El intermedio': 1.331.000 y 8,1% 'Enviado especial' "El país de la vivienda": 961.000 y 6,7%

Cuatro

'First dates': 1.140.000 y 7% 'En el punto de mira' "Guerra a la carne": 801.000 y 6%

La 2

'Los jardines italianos de Monty Don': 286.000 y 1,9% 'Días de cine clásico: Presentación' "Network": 288.000 y 1,9% Incluye: - 'Días de cine clásico: Película' "Network": 290.000 y 1,9%

Late night

· 'Comerse el mundo con Peña' (12,8%) pierde -1,4 puntos en una semana

· Discretos datos para las reposiciones de 'En el punto de mira'

· Mejoría para 'GH VIP: Diario'

· Descenso en las dos sesiones de cine de Antena 3

· 'Enviado especial' baja en su primera entrega en late, pero sube en la segunda

La 1

'Comerse el mundo con Peña' "Grecia": 407.000 y 12,8%

Antena 3

'Cine' "Mi obsesión por Rachel": 266.000 y 5% 'Cine 2' "Vive una vez, muere dos": 111.000 y 4,8%

Telecinco

'GH VIP: Diario': 357.000 y 6,7% 'GH VIP: Diario': 268.000 y 9,3%

Cuatro

'En el punto de mira' "La lactosa y el gluten y aceite de palma": 328.000 y 5,2% 'En el punto de mira' "Añadidos en la comida": 146.000 y 5,5%

laSexta

'Enviado especial' "La ciudad del mañana": 379.000 y 4,4% 'Enviado especial' "El futuro en 3D": 157.000 y 3,8% 'Las primeras 48 horas' "Sin remordimientos": 53.000 y 2,2%

La 2

'Cortometraje' "La cabina": 231.000 y 2,4% 'Un siglo, cuatro ruedas': 61.000 y 1,1% 'Conciertos Radio 3' "Lujuria": 20.000 y 0,6% 'Documenta2': 16.000 y 0,7% Incluye: - 'Rediseñando mi cerebro 2' "Aguzar mis sentidos": 16.000 y 0,7%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame naranja' (19,2%) mantiene sus buenos datos

· Subida de +1,2 puntos para '¡Boom!' (13,8%)

· 'Mercado central' cede -0,4 puntos y anota un 6,9%

· 8,4% para 'Más vale tarde', que mejora +0,5 puntos en una semana

· Descenso de +0,3 puntos para 'Cuatro al día' (3,9%)

Telecinco

Sálvame limón': 1.515.000 y 13,9% 'Sálvame naranja': 1.797.000 y 19,2% 'Sálvame banana': 1.947.000 y 15,8%

La 1

'Mercado central': 701.000 y 6,9% 'Servir y proteger': 771.000 y 8,3% 'Acacias 38': 641.000 y 7,2% 'España directo': 730.000 y 7,1% 'Aquí la Tierra': 1.322.000 y 10,4%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.099.000 y 11,1% 'El secreto de Puente Viejo': 920.000 y 10,3% '¡Ahora caigo!': 1.209.000 y 12,7% '¡Boom!': 1.647.000 y 13,8%

laSexta

'Zapeando': 665.000 y 6,2% 'Más vale tarde: Avance': 511.000 y 5,4% 'Más vale tarde': 774.000 y 8,4%

Cuatro

'Todo es mentira': 474.000 y 4,3% 'Todo es mentira bis': 442.000 y 4,6% 'Cuatro al día': 348.000 y 3,9% 'Me quedo contigo': 163.000 y 1,6%

La 2

'Saber y ganar': 930.000 y 8,2% 'Grandes documentales': 508.000 y 5,3% Incluye: - 'Salvaje oeste' "Las tierras altas": 563.000 y 5,6% - 'Masai mara: La gran cacería': 443.000 y 4,8% 'Documenta2': 179.000 y 2% Incluye: - 'Rediseñando mi cerebro 2' "Hazme valiente": 179.000 y 2% 'Comida al descubierto' "Azafrán, cerezas en almíbar y morralla": 154.000 y 1,6% 'Ritmo urbano': 88.000 y 0,8%

Mañana

· Bajada de -0,7 puntos para 'El programa de Ana Rosa', que firma un 20%

· 'Los desayunos de TVE' (10%) cae -2,9 puntos

· +1 punto para 'Espejo público', que anota un 17,3%

· Buen 6,6% para 'Mujeres y hombres y viceversa'

· 'Al rojo vivo' registra un 16,8%

Telecinco

'El programa de Ana Rosa': 612.000 y 20% 'Ya es mediodía': 1.095.000 y 13%

Antena 3

'Espejo Público': 436.000 y 17,3% 'Más Espejo público': 356.000 y 10,4% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Patatas asadas rellenas de huevo, bacon y queso": 653.000 y 10,8% 'La ruleta de la suerte': 1.396.000 y 15,3%

La 1

'Los desayunos de TVE' "Andoni Ortuzar": 246.000 y 10% 'La mañana': 195.000 y 7,1% 'A partir de hoy': 256.000 y 6,2% 'Hacer de comer' "Musaca": 288.000 y 4,8% 'Informativo territorial 1': 539.000 y 6,5% Incluye: - 'Los desayunos de TVE' "Andoni Ortuzar": 0.000 y 0% 'Corazón': 885.000 y 8,3%

Cuatro

'Surferos tv': 21.000 y 1,6% 'Gym Tony XS': 25.000 y 1,3% 'Gym Tony XS': 45.000 y 1,8% 'El concurso del año' "Especial San Juan": 103.000 y 4,4% 'Alerta Cobra' "Los ángeles de la muerte": 175.000 y 6,6% 'Alerta Cobra' "Drift": 214.000 y 6,8% 'Mujeres y hombres y viceversa': 340.000 y 6,6% 'El concurso del año': 517.000 y 5,5%

laSexta

'Únicos': 16.000 y 1,3% 'Aruser@s: Previo': 175.000 y 8% 'Aruser@s': 270.000 y 10,7% 'Al rojo vivo: Previo': 352.000 y 12% 'Al rojo vivo': 953.000 y 16,8%

La 2

'Activa-2': 19.000 y 1,5% 'Inglés online TVE': 15.000 y 0,9% 'El clan de los zorros': 26.000 y 1,1% 'Agrosfera': 36.000 y 1,6% 'Aquí hay trabajo': 58.000 y 2,3% 'La aventura del saber': 46.000 y 1,8% 'Documenta2': 56.000 y 2,1% Incluye: - 'Los cazadores de tesoros': 56.000 y 2,1% 'Las casas más extraordinarias del mundo' "Montaña": 84.000 y 2,6% 'Mañanas de cine' "Emboscada en Tomahawk gap": 224.000 y 4,3% 'España a ras de cielo' "Así nos divertimos": 156.000 y 1,7% 'La ruta de la seda': 209.000 y 1,8%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' logra el liderazgo de la sobremesa al firmar un 18,6%, superando a 'Informativos Telecinco 15:00' (16,2%) y quedándose a gran distancia de 'Telediario 1' (11,9%). En la noche, 'Informativos Telecinco 21:00' lidera con un 15,2%, mientras que 'Antena 3 noticias 2' suma un 12,1% y la entrevista a Pablo Iglesias, un 10,2%. 'Telediario 2' registra un 11,8%.

La 1

'Telediario matinal': 191.000 y 13% 'Telediario 1': 1.391.000 y 11,9% 'Telediario 2': 1.820.000 y 11,8%

La 2

'La 2 noticias': 113.000 y 0,9%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 147.000 y 14,5% 'Noticias de la mañana': 298.000 y 12% 'Antena 3 noticias 1': 2.165.000 y 18,6% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.050.000 y 9,4% 'Antena 3 noticias 2': 1.732.000 y 12,1% 'Entrevista' "Pablo Iglesias": 1.527.000 y 10,2%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 148.000 y 13,4% 'Informativos Telecinco Matinal': 152.000 y 9,6% 'Informativos Telecinco Matinal': 299.000 y 12,3% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.882.000 y 16,2% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.301.000 y 15,2%

Cuatro

'Noticias Cuatro deportes': 548.000 y 4,7%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.546.000 y 15,9% 'laSexta noticias: Jugones': 715.000 y 6,2% 'laSexta noticias 20h': 978.000 y 8,5% 'laSexta deportes 2': 703.000 y 4,8%

Cadenas:

Telecinco logra el liderazgo del último miércoles del mes con un 14%. Antena 3, por su parte, logra la segunda posición con un 11,3%, tan solo una décima por encima de La 1 (11,2%). laSexta anota un 7,7%, mientras que Cuatro registra un 4,9%. Completan FDF (2,7%), La 2 (2,6%), Nova (2,6%), Neox (2,3%) y Trece (2%).

Octubre está liderado por Telecinco con un 15,6%. Antena 3 acumula un 11,3%, mientras que La 1 registra un 9,7%. laSexta firma un 7,7% y Cuatro, un 5,5%. Les siguen La 2 (2,6%), FDF (2,5%), Energy (2,3%), Nova (2,2%), Neox (2,1%) y Trece (2%).