Rodrigo, Morata y Gerard Moreno, jugadores de la Selección Española

La Selección Española se ha despedido del sueño Europeo con datos que hacía mucho tiempo no se veían en la pequeña pantalla. La derrota en la ronda de penaltis fue vista por 13,8 millones de espectadores y un espectacular 72,8%, con una prórroga (69%) y un partido (66,1%) que consiguen mantener a la audiencia pegada a Telecinco.

Su competencia quedó bajo mínimos por la importancia del encuentro, con el tramo principal de 'MasterChef' (11%) resistiendo, pero anotando un pobre 4,1% en su previo. Algo similar ocurrió con el especial de 'Mujer' (8,1%) y con la reposición de 'El hormiguero' (4,6%). Destacable es el resultado que amasó la segunda entrega de 'Todo es verdad': 10,6%.

Prime time

· Los penaltis entre Italia y España arrasan con un 72,8%, pero no igualan el 83,3% de la Eurocopa 2012

· La primera semifinal de la UEFA Euro 2020 (66,1%) mejora en +43,1 enteros el encuentro entre Suecia y Ucrania del martes previo

· 'MasterChef' (11%) amasa un descenso de -5,3 puntos en siete días

· El segundo programa de 'Todo es verdad' (10,6%) funciona a la perfección, pero se deja -1,5 respecto al martes pasado

· Las claves de 'Mujer' (8,1% y -6,8) funcionan peor que el capítulo de estreno hace una semana

Telecinco

'Fútbol: Eurocopa' "Italia - España: semifinalf": 11.487.000 y 66,1% 'Prórroga fútbol: Eurocopa' "Italia - España: semifinal": 13.175.000 y 69% 'Penaltis fútbol: Eurocop' "Italia - España: semifinal": 13.836.000 y 72,8%

Antena 3

'El Hormiguero stars' "David Bustamante": 852.000 y 4,6% 'Mujer' "Especial Mujer: las claves": 1.120.000 y 8,1%

La 1

'MasterChef: previo': 773.000 y 4,1% 'MasterChef': 1.338.000 y 11%

Cuatro

'First dates': 197.000 y 1,2% 'First dates' "Second dates": 470.000 y 2,6% 'First dates: en anteriores citas...': 374.000 y 2% 'Todo es verdad': 984.000 y 10,6%

laSexta

'El intermedio: the very best': 342.000 y 1,9% 'Cine' "Sed de venganza": 453.000 y 3%

La 2

'Espacios increíbles': 210.000 y 1,3% 'El comisario Montalbano' "La caza del tesoro": 344.000 y 1,8%

Late night

· El arrastre de la Eurocopa lleva a 'Love is in the air' (17,4%) a lo más alto, creciendo +6,5 enteros

· La reposición de 'Tierra Amarga' (7,7%) mejora el 5,9% que se apuntó 'Mujer' hace siete días

· Nueva caída de -2,3 puntos para 'El desmarque de Cuatro'

· El cine de La 1 repite el 8,8% del martes previo, pero mejora +18.000 espectadores

· 'Crímenes imperfectos' (2,7%) sigue al alza con +0,7 décimas que hace una semana

Telecinco

'Love is in the air': 1.728.000 y 17,4% 'Supervivientes: diario': 455.000 y 11,7%

Antena 3

'Tierra amarga': 362.000 y 7,7% 'Live casino': 60.000 y 2,6%

Cuatro

'El desmarque de Cuatro': 165.000 y 5,4%

La 1

'Cine' "Cada día": 277.000 y 8,8%

laSexta

'Cine 2' "El secuestro de Hannah": 171.000 y 3,2% 'Crímenes imperfectos': 65.000 y 2,7%

La 2

'La escapada costera de Gino en Italia': 255.000 y 1,9% 'Documentos TV' "Operación Pedro Pan": 149.000 y 1,6% 'Metrópolis' "Cecilia Vicuña": 30.000 y 0,5% 'Conciertos de Radio 3' "Versiones verano 2021": 23.000 y 0,6% 'Documenta2': 18.000 y 0,7% Incluye: - 'Un día en la vida de la Tierra' "El día comienza": 18.000 y 0,7%

Sobremesa y tarde

· El previo de la UEFA Euro 2020 se dispara hasta el 40,1% en la tarde de Telecinco

· 'La Eurocopa, juntos en Mediaset' (19,3%) funciona mejor que el 'Sálvame tomate' (14,8%) de hace siete días

· Descenso de -7,9 enteros para 'Pasapalabra' (17,7%), acusando la difícil competencia

· El capítulo de estreno de 'Tierra Amarga' (11%) sube +3,1 puntos respecto a '¡Ahora caigo!' (8,3%)

· 'Cuatro al día' (7%) gana la partida a 'Más vale tarde' (6,8%)

Telecinco

'Sálvame limón': 1.492.000 y 13,7% 'Sálvame naranja': 1.531.000 y 16,8% 'La Eurocopa, juntos en Mediaset': 1.893.000 y 19,3% 'Previo fútbol: Eurocopa' "Italia - España: semifinal": 5.057.000 y 40,1%

La 1

'Dos vidas': 633.000 y 6,2% 'Servir y proteger': 735.000 y 7,9% 'El cazador': 666.000 y 7,8% 'España directo': 536.000 y 6% 'Aquí la tierra': 826.000 y 7,1%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.223.000 y 11,9% 'Tierra amarga': 1.026.000 y 11,4% '¡Boom!': 1.002.000 y 11,8% 'Pasapalabra': 1.961.000 y 17,7%

laSexta

'Zapeando: previo': 570.000 y 5,1% 'Zapeando': 727.000 y 6,6% 'Más Zapeando': 610.000 y 5,9% 'Más vale tarde: avance': 466.000 y 4,7% 'Más vale tarde': 597.000 y 6,8% 'laSexta clave': 285.000 y 2%

Cuatro

'Todo es mentira': 703.000 y 6,5% 'Todo es mentira bis': 655.000 y 6,8% 'Cuatro al día': 594.000 y 7% 'Cuatro al día a las 20h': 751.000 y 7,7%

La 2

'Saber y ganar': 759.000 y 6,9% 'Grandes documentales': 434.000 y 4,3% Incluye: - 'Zambia indomita' "Vivir al límite": 462.000 y 4,4% - 'La carrera de la vida': 393.000 y 3,9% - 'La carrera de la vida': 361.000 y 3,6% - 'La carrera de la vida': 427.000 y 4,6% - 'La carrera de la vida': 408.000 y 4,4% 'Documenta2': 261.000 y 3% Incluye: - 'Un día en la vida de la Tierra' "Hasta el final del día": 261.000 y 3% 'Las recetas de Julie' "Salmón a la acedera": 145.000 y 1,7% 'Sin equipaje': 157.000 y 1,5%

Mañana

· Datos estables para 'El programa del verano' (19,3%), pese a dejarse -0,1 en una semana

· 'Espejo público' (15,1%) mejora +2 enteros en cuestión de una semana

· Doble dígito para 'La hora de La 1' (10,1%), creciendo +1,6 puntos en siete días

· 'La ruleta de la suerte' (17,5%), verdadera reina de la mañana aunque se deja -0,2

· Caída de -4 enteros para '[email protected]' (12,8%)

Telecinco

'¡Toma salami!' "Bellezas en la nieve": 22.000 y 3,9% 'El programa del verano': 551.000 y 19,3% 'Ya es mediodía': 1.216.000 y 15,5%

Antena 3

'Espejo Público': 334.000 y 15,1% 'Más Espejo Público': 322.000 y 9,7% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Cazuela de rape con almejas": 718.000 y 12,8% 'La ruleta de la suerte': 1.490.000 y 17,5%

La 1

'La hora de La 1': 228.000 y 10,1% Incluye: - 'La hora política' "Pepe Álvarez": 212.000 y 11,9% - 'La hora de actualidad': 241.000 y 9,1% 'Las cosas claras': 458.000 y 9,7% 'Las cosas claras': 664.000 y 7%

Cuatro

'Mejor llama a Kiko': 0.000 y 0% '¡Toma salami!: la tele que nos parió' "Todoterrenos": 3.000 y 0,2% 'El bribón': 36.000 y 2,2% 'Alerta Cobra' "La luchadora": 63.000 y 2,9% 'Alerta Cobra' "Amor fraternal": 100.000 y 4,1% 'Alerta Cobra' "Viejos amigos": 149.000 y 5,5% 'Alerta Cobra' "Beneficio mortal": 181.000 y 5% 'El precio justo': 238.000 y 4% 'El precio justo': 342.000 y 3,6%

laSexta

'Bombai en directo' "El principio": 2.000 y 0,4% 'En clave de noche': 6.000 y 0,8% '[email protected]: previo': 171.000 y 12,6% '[email protected]': 285.000 y 12,8% 'Al rojo vivo: previo': 288.000 y 10% 'Al rojo vivo': 591.000 y 10,1%

La 2

'Sin equipaje': 20.000 y 2,6% 'Inglés en TVE': 22.000 y 2,1% 'El corazón salvaje de los Países Bajos': 17.000 y 1,3% 'Agrosfera': 30.000 y 1,6% 'Aquí hay trabajo': 19.000 y 0,9% 'La 2 express': 23.000 y 1% 'Grandes viajes ferroviarios continentales' "De Mysuru a Chennai": 30.000 y 1,2% 'Documenta2': 32.000 y 1,2% Incluye: - 'Berlín, el arte de la evasión': 32.000 y 1,2% - 'Berlín, el arte de la evasión': 31.000 y 1,1% 'Espacios increíbles': 111.000 y 3,2% 'Mañanas de cine' "Masacre en Condor Pass": 296.000 y 5,1% 'Diario de un nómada': 119.000 y 1,3% 'Las recetas de Julie' "La cocina especiada": 186.000 y 1,7%

Informativos:

El huracán de la Eurocopa arrasó los espacios informativos de la noche. 'Antena 3 noticias 2' (6,8%) perdió un total de -12,9 puntos por su enfrentamiento directo con la competición, algo que también le ocurrió al 'Telediario 2' (4,4% y -5,9). No obstante, antes del enfrentamiento entre Italia y España, 'laSexta noticias 20h' se apuntó un correcto 7%. Horas antes, la franja de sobremesa quedó dominada por 'Antena 3 noticias 1' (18,2%), seguido de 'Informativos Telecinco 15:00' (16,9%) y 'Telediario 1' (11,2%).

La 1

'Telediario matinal': 122.000 y 15,3% 'Informativo territorial 1': 644.000 y 8,7% 'Telediario 1': 1.257.000 y 11,2% 'Informativo territorial 2': 1.191.000 y 10,8% 'El tiempo 1': 1.016.000 y 9,3% 'Telediario 2': 734.000 y 4,4% Incluye: - 'El tiempo 2': 982.000 y 5,5%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 111.000 y 15,2% 'Noticias de la mañana': 211.000 y 14,4% 'Antena 3 noticias 1': 2.033.000 y 18,2% 'Deportes': 1.641.000 y 14,5% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 929.000 y 8,5% 'Antena 3 noticias 2': 1.012.000 y 6,3%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 78.000 y 11,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 149.000 y 14,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 202.000 y 13,6% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.887.000 y 16,9%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 363.000 y 3,2%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 966.000 y 9,4% 'laSexta noticias: Jugones': 753.000 y 6,7% 'laSexta noticias 20h': 676.000 y 7%

Cadenas:

La Eurocopa lleva a Telecinco (32,3%) hasta su máximo diario en lo que va de año. La de Mediaset consiguió la victoria sobre Antena 3 (10,4%), únicas cadenas capaces de superar el doble dígito. Por debajo quedaron La 1 (8%), laSexta (5,2%) y Cuatro (4,9%). Cierran La 2 (2,4%), FDF (2,1%) y Nova (2%).