La noche del miércoles 8 de diciembre de 2021 ha estado marcada por un prime time donde 'El hormiguero' destaca con un 15% gracias a la visita de Miguel Ángel Revilla, pero liderado por Sandra Barneda y 'La isla de las tentaciones'. Por su parte, la "noche Premium", en la que Antena 3 aglutinaba el estreno en abierto de 'Los protegidos: El regreso' (8,5%) y 'Cardo' (6,2%), consigue de media un discreto 7,6%.

De hecho, el 'Lazos de sangre' dedicado a Lina Morgan firma un buen 10,8% con 1.459.000 espectadores, arrastrando al debate de después a un 11,6% de cuota de pantalla. En cuanto a 'Todo es verdad', Risto Mejide y Marta Flich marcan un 5,1% mientras que laSexta se queda en un 6,6% gracias a la película "Todo el dinero del mundo".

· "La noche Premium" (7,6%) no mejora el dato de 'ACI: Alta Capacidad Intelectual' (12%)

· 'La isla de las tentaciones' baja al 15,7%, pero sigue liderando

· El 'Lazos de sangre' de Lina Morgan (10,8%) sube +2,3 puntos

· El cine de laSexta (6,6%) crece +3,2 puntos en comparación a 'El objetivo de Ana Pastor'

· 'Todo es verdad' (5,1%) pierde -2,4 puntos en siete días

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 780.000 y 4,8%

'Cine' "Todo el dinero del mundo": 702.000 y 6,6%