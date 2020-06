'Broke' se despide a la baja y 'Don't' pierde fuerza tras su estreno

[cimg

'Broke'[/cimg]

ABC revalida su liderato en la noche del jueves con 'Holey Moley' de nuevo a la cabeza. El programa de mini golf es lo más visto en su franja con 4.145.000 espectadores y un 0,7 de rating, aunque pierde -0,2 respecto a la semana anterior. La misma suerte corre 'Don't', que baja del 0,9 al 0,7 respecto a su programa de estreno. Mientras, el adiós de 'Broke' no logra convocar al público de CBS. La serie cae por debajo de los 4 millones y apunta 0,5 y solo 3.560.000 seguidores en su último episodio.

ABC: 0,6/4

CBS: 0,4/3

NBC: 0,3/2

Fox: 0,3/2

The CW: 0,1/1

ABC

08:00 - 'Holey Moley': 4.145.000 [0,7/5] (1º)

09:00 - 'Don't': 3.385.000 [0,7/5] (1º)

10:00 - 'To Tell the Truth': 3.130.000 [0,5/3] (1º)