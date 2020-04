'The Voice' sigue arrasando en NBC, que también lidera con el final de 'Manifest'

A pesar de su caída de dos décimas de rating, ' The Voice ' vuelve a rebasar los nueve millones de espectadores y se posiciona como lo más visto en la jornada del lunes. Además,, que se mantiene en un estable 0,8 con el que le vale para imponerse ante la ausencia de ' The Good Doctor '. Por su parte, CBS recupera fuerza al programar nuevos episodios de sus series y Fox cae en picado y pierde seis décimas en términos globales.

NBC: 1,2/6

CBS: 0,8/4

ABC: 0,8/4

Fox: 0,4/2

The CW: 0,2/1

NBC

CBS

ABC

08:00 - 'Celebrity Family Feud' (R): 5.100.000 [0,9/4] (3º)

09:00 - 'Celebrity Family Feud' (R): 4.890.000 [1,0/5] (1º)

10:00 - 'Who Wants to Be a Millionaire: Secrets and Surprises': 2.970.000 [0,6/3] (3º)