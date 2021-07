'Mujer'

El verano se hace notar en el prime time, donde se viven algunas de las batallas más peculiares del año. En una estación de cambio televisivo, Antena 3 se mantiene inmutable con 'Mujer', que lanzará su episodio final la próxima semana. Antes de alcanzar esa despedida, la ficción turca ha liderado en la noche del martes al firmar un creciente 17,3% y acercarse a los 1,9 millones de espectadores. Con ese golpe sobre la mesa se impone a su principal competidora, "Titanic", en lo que supone todo un déjà vu.

El 25 de agosto de 2020 ya vivimos un enfrentamiento entre 'Mujer' y la película de James Cameron, que, al igual que ahora, se saldó con la victoria de la primera. Un año después, "Titanic" amasa un 13,1% de share con su nueva emisión en Telecinco, que le sirve para ponerse por delante del estreno de la cuarta temporada de 'Lazos de sangre'. El programa presentado por Boris Izaguirre se queda en un 9,5% en su regreso, anotando el segundo peor (o el tercer mejor) estreno en su registro histórico. Por último, 'Todo es verdad' convence a un 7,8% de la audiencia y el desfasado estreno de la segunda temporada de 'The Flash' en laSexta cosecha un paupérrimo 3,4%.

Estrenos temporadas 'Lazos de sangre'

· Primera temporada - Saga de los Alba (5/7/18): 1.739.000 y 12%

· Segunda temporada - Saga Thyssen (3/7/19): 1.055.000 y 7,6%

· Tercera temporada - Carmen Sevilla (17/6/20): 1.745.000 y 11,1%

· Cuarta temporada - María Jiménez (20/7/21): 1.144.000 y 9,5%

Prime time

· 'Mujer' (17,3%) no se detiene antes de su despedida y crece +0,3 puntos en una semana

· "Titanic" sigue atrayendo gente y convence a un 13,1% del público

· El estreno de 'Lazos de sangre' (9,5%) cae -1,6 puntos con respecto al de la tercera temporada

Antena 3

'El Hormiguero stars' "Pablo López": 1.324.000 y 10,9% 'Mujer': 1.895.000 y 17,3%

Telecinco

'Cine 5 estrellas' "Titanic": 1.181.000 y 13,1%

La 1

'Viaje al centro de la tele' "Especial Alejandro Sanz (2 parte)": 983.000 y 8,1% 'Lazos de sangre' "María Jiménez": 1.144.000 y 9,5%

laSexta

'El intermedio: The very best': 475.000 y 4,1% 'The Flash': 422.000 y 3,4% 'The Flash': 309.000 y 3,1%

Cuatro

'First dates': 353.000 y 3,5% 'Todo es verdad': 862.000 y 7,8%

La 2

'Espacios increíbles': 219.000 y 2,1% 'El comisario Montalbano' "La sonrisa de Angélica": 472.000 y 3,9%

Late night

· El debate de 'Lazos de sangre' alcanza un 10,3%

· La reposición de 'Tierra Amarga' (8,8%) también mejora +0,3 puntos

· 'Love is in the air' se anota un 14,1% tras ser relegada por Telecinco

Antena 3

'Tierra Amarga': 434.000 y 8,8% 'Live casino': 62.000 y 2,8%

Telecinco

'Love is in the air': 359.000 y 14,1%

Cuatro

'Especial informativo Deportes Cuatro' "La Superliga, tarde o temprano": 327.000 y 5,9% 'El desmarque de Cuatro': 105.000 y 3,4%

La 1

'Lazos de sangre: El debate' "María Jiménez": 770.000 y 10,3% 'Cine' "Y apareciste tú": 152.000 y 4,6%

laSexta

'Cine' "Batman": 141.000 y 3,2%

La 2

'La escapada costera de Gino en Italia': 125.000 y 1,3% 'Documentos TV' "Los nuevos gurús": 78.000 y 1,2% 'Metrópolis' "Memoria de la defensa: Arquitecturas físicas y mentales": 35.000 y 0,9% 'Festivales de verano' "Benavent-Pardo-Di Geraldo": 11.000 y 0,4%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame tomate' es la única edición que crece en los últimos siete días (+0,4 puntos)

· 'Dos vidas' (6,4%) regresa a la tarde del martes sin alcanzar las cifras del Tour de Francia (10,7%)

· 'Tierra Amarga' se consolida en Antena 3 y se mantiene por encima del millón de espectadores

Telecinco

'Sálvame limón': 1.382.000 y 13,3% 'Sálvame naranja': 1.443.000 y 16,9% 'Sálvame tomate': 1.347.000 y 15,6%

La 1

'Dos vidas': 621.000 y 6,4% 'Servir y proteger': 657.000 y 7,4% 'El cazador': 643.000 y 8,1% 'España directo': 506.000 y 6,5% 'Aquí la Tierra': 685.000 y 7,8%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.126.000 y 11,6% 'Tierra Amarga': 1.069.000 y 12,7% '¡Boom!': 917.000 y 11,9% 'Pasapalabra': 1.848.000 y 21,4%

laSexta

'Zapeando': 710.000 y 6,8% 'Más Zapeando': 578.000 y 5,9% 'Más vale tarde: Avance': 408.000 y 4,4% 'Más vale tarde': 427.000 y 5,3%

Cuatro

'Todo es mentira': 606.000 y 5,8% 'Todo es mentira bis': 593.000 y 6,3% 'Cuatro al día': 493.000 y 6,1% 'Cuatro al día a las 20h': 463.000 y 5,6%

La 2

'Saber y ganar': 792.000 y 7,5% 'Grandes documentales': 438.000 y 4,6% Incluye: - 'La gran barrera de coral': 483.000 y 4,8% - 'El mar Arábigo' "El legado de una tortuga": 389.000 y 4,2% 'Documenta2': 263.000 y 3,1% Incluye: - 'El día en que caminamos sobre la Luna': 263.000 y 3,1% - 'El día en que caminamos sobre la Luna': 247.000 y 2,9% 'Las recetas de Julie' "Pollo asado": 157.000 y 2% 'Ruta vía de la plata' "La ciudad del saber": 100.000 y 1,2% 'Ruta vía de la plata' "Calzada a cielo abierto": 134.000 y 1,5%

Mañana

· 'El programa del verano' (19,6%) lidera, pero baja -1,1 puntos

· La caída de 'Espejo público' (13,4%) es más pronunciada (-2,3 puntos)

· 'Al rojo vivo' (8,8%) tampoco se salva y pierde -1,7 puntos

Telecinco

'¡Toma salami!' "Grandes éxitos": 19.000 y 4,2% 'El programa del verano': 535.000 y 19,6% 'Ya es mediodía': 1.206.000 y 15,5%

Antena 3

'Espejo público verano': 271.000 y 13,4% 'Más Espejo público verano': 352.000 y 10,8% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Sopa a la hierbabuena": 750.000 y 13,8% 'La ruleta de la suerte': 1.588.000 y 18,9%

La 1

'La hora de La 1': 196.000 y 9,3% Incluye: - 'La hora política' "Ximo Puig": 206.000 y 13,1% - 'Entrevista' "Ximo Puig": 220.000 y 12,1% - 'La hora de actualidad': 188.000 y 7,4% 'Las cosas claras': 432.000 y 9,4% 'Las cosas claras': 701.000 y 7,5%

Cuatro

'Minutos musicales': 5.000 y 1,2% 'Surferos TV': 4.000 y 0,6% 'Mejor llama a Kiko': 6.000 y 0,6% '¡Toma salami!: La tele que nos parió' "Así éramos...": 20.000 y 1,8% 'El bribón': 50.000 y 3,1% 'Alerta Cobra' "La fórmula del futuro": 78.000 y 3,9% 'Alerta Cobra' "Hermano muerto": 116.000 y 4,8% 'Alerta Cobra' "La segunda vida": 149.000 y 5,2% 'Alerta Cobra' "Drift": 168.000 y 4,3% 'Callejeros viajeros' "Costa azul": 176.000 y 2,9% 'Callejeros viajeros' "Playas de Turquía": 264.000 y 2,8%

laSexta

'En clave de noche': 0.000 y 0% '¿Quién vive ahí?': 31.000 y 3,5% '¿Quién vive ahí?': 61.000 y 4,6% '[email protected] fresh': 167.000 y 8,2% 'Al rojo vivo: Previo': 202.000 y 7,2% 'Al rojo vivo': 493.000 y 8,8%

La 2

'Diario de un nómada': 11.000 y 1,7% 'Inglés en TVE': 15.000 y 1,7% 'Crecer en la sabana': 15.000 y 1,2% 'Agrosfera': 36.000 y 2,2% 'Mi familia en la mochila. África para aventureros': 18.000 y 1% 'Ciudades españolas patrimonio de la humanidad' "Ávila": 42.000 y 2% 'Documenta2': 44.000 y 1,8% Incluye: - 'Los secretos de la música de agua de Vanuatu': 44.000 y 1,8% 'Espacios increíbles': 63.000 y 2,2% 'Mañanas de cine' "Cruzando la gran barrera": 199.000 y 4,4% 'Historias naturales' "Amar para vivir": 184.000 y 2,2% 'Las recetas de Julie' "Bouillabaisse a la carta": 199.000 y 1,9%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' extiende su reinado veraniego y se convierte en la emisión más vista de todo el martes al captar la atención del 20,9% de la audiencia, lo cual se traduce en 2,257 millones de espectadores. Así pues, se impone a Telecinco (16,1%) y La 1 (11,2%) en ese horario. En la siguiente franja, la cadena principal de Atresmedia vuelve a llevar la voz cantante con un 19,7%, mientras que la de Mediaset firma un 14,7% y el ente público se queda en un 10,4%.

La 1

'Telediario matinal': 118.000 y 17,6% 'Telediario 1': 1.209.000 y 11,2% 'Telediario 2': 1.087.000 y 10,4%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 108.000 y 17,6% 'Noticias de la mañana': 260.000 y 20,6% 'Antena 3 noticias 1': 2.257.000 y 20,9% 'Deportes': 1.985.000 y 18% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 952.000 y 9,1% 'Antena 3 noticias 2': 1.974.000 y 19,7%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 57.000 y 10,4% 'Informativos Telecinco Matinal': 167.000 y 18,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 217.000 y 17,1% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.748.000 y 16,1% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.485.000 y 14,7%

Cuatro

'Noticias Deportes Cuatro': 364.000 y 3,4%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 951.000 y 9,4% 'laSexta noticias: Jugones': 654.000 y 6% 'laSexta noticias 20h': 514.000 y 6,2% 'laSexta clave': 437.000 y 4,6%

Cadenas:

Antena 3 (14,1%) recorta distancias con Telecinco (14,9%) pero no consigue repetir el sorpasso del domingo. También crece La 1, que se mantiene férrea en su tercera posición con un 8,7%, mientras que Cuatro (5,4%) adelanta a laSexta (5,3%) por la mínima. Por último, La 2 baja a un 3% y en TDT destacan FDF (2,8%), Nova (2,5%), Trece (2,4%), Energy (2,4%), Neox (2,2%), Paramount (2,1%) y DMAX (2%). En términos mensuales, Telecinco y La 1 siguen siendo las únicas cadenas, de las cinco grandes generalistas, que crecen con respecto a junio.