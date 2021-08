A pesar de la enorme campaña promocional que ha realizado Mediaset España, el documental de Anabel Pantoja ha obtenido unos datos muy inferiores a los que consiguieron con 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. 'Sálvame naranja' bajó en Telecinco con la emisión de 'Anabel, al desnudo', -0,7 puntos respecto al pasado miércoles y -0,9 si lo comparamos con este martes. El documental fue seguido por 1.264.000 espectadores, lo que se traduce en un 15,5% de cuota de pantalla.

'Anabel, al desnudo' se tuvo que enfrentar al nuevo fenómeno turco de Atresmedia, que sigue demostrando que su audiencia no tiene techo en las tardes de Antena 3. 'Tierra Amarga' anotó un fantástico 16,2% de share y reunió 1.329.000 espectadores que prefirieron seguir su historia a la de Anabel Pantoja. Si analizamos la franja de estricta coincidencia entre ambos espacios, el programa de La Fábrica de la Tele anotó un 16,3% y 1.336.000 espectadores, mientras que la ficción diaria marcó un 16,2% y 1.329.000 espectadores.

