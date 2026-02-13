Nova consigue colocar seis de sus series en el top 10 general, siendo tres de ellas para los primeros puestos, con 'Emanet' como lo más visto. Por su parte, destaca el 6,4% de 'El chiringuito de Jugones' con 273.000 espectadores y completan el ranking 'La noche en 24 horas', 'La que se avecina' y 'Forever'.
Ranking cadenas TDT Jueves, 12 de Febrero de 2026
2,2%
2,1%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:34
286.000
3,1%
Vino el amor
19:29
20:03
284.000
3,3%
El amor invencible
20:03
21:39
274.000
2,4%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
273.000
6,4%
Leyla
21:39
23:11
266.000
1,9%
Cuando seas mía
16:34
18:00
240.000
3,0%
La noche en 24h
23:05
24:30
236.000
2,6%
Marina
18:00
19:29
234.000
3,0%
La que se avecina Un lanzamiento, un resbalón y ...
15:37
17:30
228.000
2,6%
Forever
23:24
24:22
228.000
2,7%
Ranking FDF (2,2%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un lanzamiento, un resbalón y ...
15:37
17:30
228.000
2,6%
La que se avecina Una yaya por sorpresa, una ...
20:52
22:54
220.000
1,6%
La que se avecina Un tetalibán, un ...
19:08
20:52
173.000
1,9%
Cine Focus
22:54
25:02
169.000
2,0%
La que se avecina Una pipa gripada, un ...
17:30
19:08
166.000
2,2%
Ranking Nova (2,1%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:34
286.000
3,1%
Vino el amor
19:29
20:03
284.000
3,3%
El amor invencible
20:03
21:39
274.000
2,4%
Leyla
21:39
23:11
266.000
1,9%
Cuando seas mía
16:34
18:00
240.000
3,0%
Ranking Energy (1,7%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:46
26:29
156.000
1,8%
Ncis: Los Angeles El trabajo
13:46
14:46
73.000
1,1%
Ncis: Los Angeles Ingeniero aeroespacial
14:46
15:46
63.000
0,7%
Ncis: Hawai'i Impostor
11:57
12:49
59.000
2,0%
NCIS: New Orleans Equipo de asalto
09:35
10:21
58.000
2,5%
Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
23:24
24:22
228.000
2,7%
Forever
24:22
25:01
226.000
4,1%
Forever
22:37
23:24
218.000
1,7%
Hudson y Rex
19:14
20:05
192.000
2,3%
Hudson y Rex
20:05
21:00
183.000
1,8%
Ranking Neox (1,6%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:08
15:34
214.000
2,2%
The Big Bang Theory
19:55
20:13
203.000
2,3%
Los Simpson
15:34
15:57
202.000
2,1%
Los Simpson
14:23
14:49
192.000
2,3%
The Big Bang Theory
19:30
19:55
190.000
2,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:05
24:30
236.000
2,6%
Informativo 24h
21:32
22:05
182.000
1,3%
La noche en 24h: Portada Miguel Ángel Villena - ...
22:05
23:05
174.000
1,3%
Informativo 24h
21:00
21:32
160.000
1,2%
La tarde en 24h
18:06
20:58
103.000
1,2%
Ranking TRECE (1,4%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Duelo en el barro
18:32
20:30
217.000
2,6%
Tu cine Vendo cara la piel
20:41
22:10
160.000
1,2%
Sesión doble Cita en Honduras
16:57
18:28
153.000
2,0%
El cascabel
22:10
24:31
152.000
1,4%
Sesión doble Queimada
14:50
16:57
124.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
273.000
6,4%
Forjado a fuego Ruedas de viento y fuego
22:54
23:44
144.000
1,3%
La casa de empeños
20:44
21:10
109.000
0,9%
La casa de empeños
20:18
20:44
107.000
1,0%
Forjado a fuego La lanza masai
21:10
22:01
97.000
0,7%
Ranking DMAX (1,3%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Las peores cárceles del mundo
23:29
24:19
150.000
1,8%
Las peores cárceles del mundo
22:31
23:22
134.000
1,0%
La fiebre del oro
16:55
17:52
122.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
113.000
0,8%
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
104.000
0,7%
Ranking Divinity (1,2%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine in love Una boda en la Toscana
22:55
25:08
125.000
1,5%
Cine Cincuenta sombras liberadas
25:08
26:29
108.000
3,9%
Castle Vestida para matar
02:30
02:59
70.000
4,9%
Divinity the home channel
09:08
22:55
64.000
0,9%
Castle Recuerdos de juventud
02:59
03:39
64.000
6,5%
Ranking BEMADtv (1,2%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Oblivión
22:32
24:52
138.000
1,5%
Cine Caza al asesino
15:29
17:29
136.000
1,6%
Cine Héroes del cielo
17:29
19:18
126.000
1,6%
Cine R. I. P. D. Departamento de policía ...
20:54
22:32
118.000
0,9%
Cine El agente
19:18
20:54
85.000
0,9%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
JJOO patinaje de velocidad en pista corta 1000 ...
20:33
20:53
196.000
1,8%
JJOO patinaje de velocidad en pista corta: Femenino ...
20:11
20:33
181.000
1,9%
JJOO luge(d) Relevos equipo
19:31
20:08
140.000
1,6%
JJOO patinaje de velocidad en pista corta: Femenino ...
21:30
21:50
133.000
1,0%
Estudio estadio: Copa del Rey
22:50
23:30
126.000
1,1%
Ranking Ten (1,0%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:08
16:10
117.000
1,2%
Caso cerrado
17:21
18:16
103.000
1,4%
Caso cerrado
18:16
19:05
99.000
1,3%
Caso cerrado
16:10
17:21
97.000
1,2%
Caso cerrado
19:05
20:00
88.000
1,1%
Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:23
08:44
186.000
9,0%
Doraemon, el gato cósmico
07:57
08:18
117.000
6,9%
La casa de los retos
17:57
18:31
61.000
0,8%
Doraemon, el gato cósmico
07:13
07:35
38.000
3,6%
Cartoon network classics
22:38
23:46
31.000
0,3%
Ranking DKiss (0,8%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reformas en pareja
21:13
22:12
103.000
0,7%
Demasiados kilos de más
23:12
24:11
90.000
1,0%
Demasiados kilos de más
22:12
23:12
86.000
0,6%
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
24:11
26:01
72.000
1,6%
Un cadáver en el sótano
15:32
16:30
70.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio de los ocho ...
22:37
23:36
73.000
0,6%
La tarde clan
16:30
20:05
55.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó El hombre de la casa
23:37
24:45
53.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó El sueño cumplido
24:45
25:53
50.000
1,3%
La noche clan
20:06
22:37
44.000
0,3%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Van damme\'s inferno
23:29
25:04
97.000
1,4%
Cine Doc west
21:36
23:29
88.000
0,7%
Cine La rebelión de los cosacos
15:35
17:17
40.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:34
21:29
33.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:24
19:23
27.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026