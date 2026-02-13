Por Redacción |

Nova consigue colocar seis de sus series en el top 10 general, siendo tres de ellas para los primeros puestos, con 'Emanet' como lo más visto. Por su parte, destaca el 6,4% de 'El chiringuito de Jugones' con 273.000 espectadores y completan el ranking 'La noche en 24 horas', 'La que se avecina' y 'Forever'.

Los protagonistas de 'Emanet'