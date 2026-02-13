FormulaTV
Conectar
Audiencias El Benidorm Fest 2026 repite share con su Semifinal 2 y 'Perdiendo el juicio' se estrena con un buen dato

AUDIENCIAS TDT 12 DE FEBRERO

'El chiringuito de jugones' sobresale con un 6,4% en Mega en una jornada dominada por las series de Nova

'La que se avecina' se cuela en el Top 10 con un capítulo que reúne 228.000 espectadores.

'El chiringuito de jugones' sobresale con un 6,4% en Mega en una jornada dominada por las series de Nova
Por RedacciónPublicado: Viernes 13 Febrero 2026 09:55 (hace 1 hora)

Audiencias Jueves 12 de Febrero de 2026

  • logola1

    15,7%

  • logoantena3

    13,5%

  • logotelecinco

    8,4%

  • logocuatro

    5,9%

  • logolasexta

    5,5%

  • logola2

    3,2%

  • logofdf

    2,2%

  • logonova

    2,1%

  • logoenergy

    1,7%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logoneox

    1,6%

  • logocanal24horas

    1,5%

  • logo13tv

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logodivinity

    1,2%

  • logobemadtv

    1,2%

  • logoteledeporte

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoboing

    0,8%

  • logodkiss

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Nova consigue colocar seis de sus series en el top 10 general, siendo tres de ellas para los primeros puestos, con 'Emanet' como lo más visto. Por su parte, destaca el 6,4% de 'El chiringuito de Jugones' con 273.000 espectadores y completan el ranking 'La noche en 24 horas', 'La que se avecina' y 'Forever'.

Los protagonistas de &#39;Emanet&#39;
Los protagonistas de 'Emanet'

Ranking cadenas TDT Jueves, 12 de Febrero de 2026

FDF 2,2%

Nova 2,1%

Energy 1,7%

Atreseries 1,7%

Neox 1,6%

Canal 24 Horas 1,5%

TRECE 1,4%

Mega (España) 1,4%

DMAX 1,3%

Divinity 1,2%

BEMADtv 1,2%

Teledeporte 1,0%

Ten 1,0%

Boing 0,8%

DKiss 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:34
286.000
3,1%
Nova
Vino el amor
19:29
20:03
284.000
3,3%
Nova
El amor invencible
20:03
21:39
274.000
2,4%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
273.000
6,4%
Nova
Leyla
21:39
23:11
266.000
1,9%
Nova
Cuando seas mía
16:34
18:00
240.000
3,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:05
24:30
236.000
2,6%
Nova
Marina
18:00
19:29
234.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un lanzamiento, un resbalón y ...
15:37
17:30
228.000
2,6%
Atreseries
Forever
23:24
24:22
228.000
2,7%

Ranking FDF (2,2%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un lanzamiento, un resbalón y ...
15:37
17:30
228.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una yaya por sorpresa, una ...
20:52
22:54
220.000
1,6%
FDF
La que se avecina Un tetalibán, un ...
19:08
20:52
173.000
1,9%
FDF
Cine Focus
22:54
25:02
169.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una pipa gripada, un ...
17:30
19:08
166.000
2,2%

Ranking Nova (2,1%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:34
286.000
3,1%
Nova
Vino el amor
19:29
20:03
284.000
3,3%
Nova
El amor invencible
20:03
21:39
274.000
2,4%
Nova
Leyla
21:39
23:11
266.000
1,9%
Nova
Cuando seas mía
16:34
18:00
240.000
3,0%

Ranking Energy (1,7%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:46
26:29
156.000
1,8%
Energy
Ncis: Los Angeles El trabajo
13:46
14:46
73.000
1,1%
Energy
Ncis: Los Angeles Ingeniero aeroespacial
14:46
15:46
63.000
0,7%
Energy
Ncis: Hawai'i Impostor
11:57
12:49
59.000
2,0%
Energy
NCIS: New Orleans Equipo de asalto
09:35
10:21
58.000
2,5%

Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
23:24
24:22
228.000
2,7%
Atreseries
Forever
24:22
25:01
226.000
4,1%
Atreseries
Forever
22:37
23:24
218.000
1,7%
Atreseries
Hudson y Rex
19:14
20:05
192.000
2,3%
Atreseries
Hudson y Rex
20:05
21:00
183.000
1,8%

Ranking Neox (1,6%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:08
15:34
214.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
19:55
20:13
203.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:34
15:57
202.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:23
14:49
192.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
19:30
19:55
190.000
2,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:05
24:30
236.000
2,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:32
22:05
182.000
1,3%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Miguel Ángel Villena - ...
22:05
23:05
174.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:00
21:32
160.000
1,2%
Canal 24 Horas
La tarde en 24h
18:06
20:58
103.000
1,2%

Ranking TRECE (1,4%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Duelo en el barro
18:32
20:30
217.000
2,6%
TRECE
Tu cine Vendo cara la piel
20:41
22:10
160.000
1,2%
TRECE
Sesión doble Cita en Honduras
16:57
18:28
153.000
2,0%
TRECE
El cascabel
22:10
24:31
152.000
1,4%
TRECE
Sesión doble Queimada
14:50
16:57
124.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
273.000
6,4%
Mega (España)
Forjado a fuego Ruedas de viento y fuego
22:54
23:44
144.000
1,3%
Mega (España)
La casa de empeños
20:44
21:10
109.000
0,9%
Mega (España)
La casa de empeños
20:18
20:44
107.000
1,0%
Mega (España)
Forjado a fuego La lanza masai
21:10
22:01
97.000
0,7%

Ranking DMAX (1,3%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Las peores cárceles del mundo
23:29
24:19
150.000
1,8%
DMAX
Las peores cárceles del mundo
22:31
23:22
134.000
1,0%
DMAX
La fiebre del oro
16:55
17:52
122.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
113.000
0,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
104.000
0,7%

Ranking Divinity (1,2%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Cine in love Una boda en la Toscana
22:55
25:08
125.000
1,5%
Divinity
Cine Cincuenta sombras liberadas
25:08
26:29
108.000
3,9%
Divinity
Castle Vestida para matar
02:30
02:59
70.000
4,9%
Divinity
Divinity the home channel
09:08
22:55
64.000
0,9%
Divinity
Castle Recuerdos de juventud
02:59
03:39
64.000
6,5%

Ranking BEMADtv (1,2%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Oblivión
22:32
24:52
138.000
1,5%
BEMADtv
Cine Caza al asesino
15:29
17:29
136.000
1,6%
BEMADtv
Cine Héroes del cielo
17:29
19:18
126.000
1,6%
BEMADtv
Cine R. I. P. D. Departamento de policía ...
20:54
22:32
118.000
0,9%
BEMADtv
Cine El agente
19:18
20:54
85.000
0,9%

Ranking Teledeporte (1,0%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
JJOO patinaje de velocidad en pista corta 1000 ...
20:33
20:53
196.000
1,8%
Teledeporte
JJOO patinaje de velocidad en pista corta: Femenino ...
20:11
20:33
181.000
1,9%
Teledeporte
JJOO luge(d) Relevos equipo
19:31
20:08
140.000
1,6%
Teledeporte
JJOO patinaje de velocidad en pista corta: Femenino ...
21:30
21:50
133.000
1,0%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
22:50
23:30
126.000
1,1%

Ranking Ten (1,0%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:08
16:10
117.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
17:21
18:16
103.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
18:16
19:05
99.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
16:10
17:21
97.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
19:05
20:00
88.000
1,1%

Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:23
08:44
186.000
9,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:57
08:18
117.000
6,9%
Boing
La casa de los retos
17:57
18:31
61.000
0,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:13
07:35
38.000
3,6%
Boing
Cartoon network classics
22:38
23:46
31.000
0,3%

Ranking DKiss (0,8%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Reformas en pareja
21:13
22:12
103.000
0,7%
DKiss
Demasiados kilos de más
23:12
24:11
90.000
1,0%
DKiss
Demasiados kilos de más
22:12
23:12
86.000
0,6%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
24:11
26:01
72.000
1,6%
DKiss
Un cadáver en el sótano
15:32
16:30
70.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de los ocho ...
22:37
23:36
73.000
0,6%
Clan TVE
La tarde clan
16:30
20:05
55.000
0,7%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó El hombre de la casa
23:37
24:45
53.000
0,7%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó El sueño cumplido
24:45
25:53
50.000
1,3%
Clan TVE
La noche clan
20:06
22:37
44.000
0,3%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Van damme\'s inferno
23:29
25:04
97.000
1,4%
Real Madrid TV
Cine Doc west
21:36
23:29
88.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine La rebelión de los cosacos
15:35
17:17
40.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:34
21:29
33.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:24
19:23
27.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 12 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El rey de Texas
17:16
18:47
133.000
1,7%
Squirrel
Cine Como perros salvajes
22:02
23:28
112.000
0,8%
Squirrel
Cine Acariciando la muerte
23:28
24:50
107.000
1,4%
Squirrel
Cine Air rage
20:28
22:02
98.000
0,8%
Squirrel
Cine El jinete solitario (2008)
15:58
17:16
86.000
1,0%
Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas