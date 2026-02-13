FormulaTV
El Benidorm Fest 2026 repite share con su Semifinal 2 y 'Perdiendo el juicio' se estrena con un buen dato

AUDIENCIAS JUEVES 12 DE FEBRERO

El Benidorm Fest 2026 repite un 11,1% con su Semifinal 2 y 'Perdiendo el juicio' (12%) se estrena liderando

La gala de 'GH dúo' crece a un 13,1%, mejorando +1,8 puntos en Telecinco.

El Benidorm Fest 2026 repite un 11,1% con su Semifinal 2 y 'Perdiendo el juicio' (12%) se estrena liderando
Por RedacciónPublicado: Viernes 13 Febrero 2026 09:00 (hace 2 horas) | Última actualización: Viernes 13 Febrero 2026 10:58 (hace 45 minutos)

Audiencias Jueves 12 de Febrero de 2026

El Benidorm Fest 2026 ya ha celebrado su Segunda Semifinal y lo ha firmando la misma cuota de pantalla que en la Primera emitida el martes día 10: un 11,1%. Sin embargo, sí que crece ligeramente su número de espectadores, reuniendo a un total de 857.000 (+7.000). De este modo, se convierte en la primera Semi 2 que baja del millón de espectadores.

Histórico de audiencias de la Semifinal 2 del Benidorm Fest

  • Benidorm Fest 2022: 14,2% y 1.728.000
  • Benidorm Fest 2023: 9,4% y 1.020.000
  • Benidorm Fest 2024: 10,5% y 1.039.000
  • Benidorm Fest 2025: 11,7% y 1.030.000
  • Benidorm Fest 2026: 11,1% y 857.000
Previamente, la Copa del Rey triunfó en La 1, pues el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona es lo más visto del día con un 26,7% de share y rozando los 3,7 millones de espectadores. Por su parte, Antena 3 estrenó en abierto la serie 'Perdiendo el juicio' y lo hizo con un buen 12% de share y con 1.066.000 espectadores.

'GH Dúo' firma su segunda mejor gala de lo jueves de esta edición con un 13,1%, lo que supone una mejora de +1,8 puntos. También crece considerablemente 'Horizonte', pues con una subida de +2,3 puntos, anota un 9,7% en Cuatro. La 'Especialita' de Susi Caramelo no destaca en laSexta, quedándose en un 3,5% de cuota y reuniendo a 328.000. Aun así, mejora los datos respecto al cine de la semana anterior.

Elena Rivera, en el estreno de 'Perdiendo el juicio', en Antena 3

Elena Rivera, en el estreno de 'Perdiendo el juicio', en Antena 3

Prime time

  • La Semifinal 2 del Benidorm Fest repite el 11,1% de la Primera
  • Mejora de +2,3 puntos para 'Horizonte' (9,7%)
  • 'GH Dúo' (13,1%) sube +1,8 puntos en una semana
La 1

Fútbol: Copa del Rey 3.699.000 26,7%

Benidorm Fest 2026: Segunda Semifinal857.000 11,1%

La 2

Cifras y letras424.000 3,1%

Cifras y letras654.000 4,6%

El cine de La 2: Película 181.000 1,5%

Documentos tv 65.000 1,0%

Antena 3

El Hormiguero 1.848.000 13,4%

Perdiendo el juicio1.066.000 12,0%

Cuatro

First Dates575.000 4,2%

Horizonte: Avance696.000 5,0%

Horizonte755.000 9,7%

Telecinco

GH Dúo: Expres799.000 5,8%

GH Dúo828.000 13,1%

laSexta

laSexta clave488.000 3,7%

El intermedio767.000 5,5%

Especialita328.000 3,5%

Late night

  • Buen 4,1% para 'La noche en 24h'
  • El cine de Antena 3 firma un 5,8%
  • Baja ligeramente el cine de laSexta
La 1

Viaje al centro de la tele 150.000 5,1%

La noche en 24h: Portada 78.000 4,1%

La 2

Cine 42.000 1,3%

Antena 3

Cine 256.000 5,8%

Sportium game show33.000 1,7%

Cuatro

Callejeros 169.000 5,4%

Telecinco

Gran Madrid show124.000 6,2%

laSexta

Cine 123.000 2,8%

Cine 2 54.000 2,6%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.002.000 11,9%

Valle Salvaje867.000 11,4%

La promesa1.032.000 12,9%

Malas lenguas1.105.000 12,3%

Aquí la tierra1.480.000 14,2%

Previo fútbol: Copa del Rey 1.678.000 14,3%

La 2

Saber y ganar563.000 6,1%

Grandes documentales283.000 3,4%

Incluye:

- Garajonay, el bosque primigenio de Europa283.000 3,4%

- Fauna letal 294.000 3,8%

Malas lenguas526.000 6,8%

JJOO snowboard: Femenino 206.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.312.000 15,0%

Y ahora, Sonsoles866.000 10,9%

Pasapalabra1.981.000 18,5%

Cuatro

Todo es mentira573.000 6,9%

Lo sabe, no lo sabe420.000 5,2%

Telecinco

El tiempo justo655.000 8,0%

El diario de Jorge637.000 7,9%

¡Allá tú!826.000 7,9%

laSexta

Zapeando421.000 4,9%

Más vale tarde456.000 5,8%

Mañana

La 1

La hora de La 1333.000 16,0%

Incluye:

- Entrevista 355.000 16,0%

Mañaneros 360496.000 15,1%

Mañaneros 360954.000 11,5%

La 2

Zoom tendencias12.000 1,2%

Zoom tendencias14.000 0,9%

Las historias del bosque mediterraneo 25.000 1,3%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista10.000 0,5%

Aquí hay trabajo8.000 0,3%

La aventura del saber24.000 1,0%

Expedición culinaria: Cocinar con fuego 23.000 0,9%

El western de La 2 88.000 2,7%

El cazador104.000 1,7%

El cazador212.000 2,3%

Antena 3

Espejo público318.000 11,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 852.000 16,8%

La ruleta de la suerte1.552.000 20,8%

Cuatro

Puro cuatro live1.000 0,2%

Love shopping tv3.000 0,3%

¡Toma salami! 9.000 0,6%

Alerta cobra 8.000 0,4%

Alerta cobra 45.000 2,2%

Alerta cobra 69.000 3,0%

En boca de todos267.000 8,1%

Telecinco

La mirada crítica147.000 7,7%

El programa de AR283.000 11,5%

Vamos a ver361.000 9,4%

El precio justo647.000 9,0%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler5.000 0,7%

Aruser@s el humorning154.000 10,0%

Aruser@s275.000 12,0%

Al rojo vivo317.000 8,2%

Informativos

El enorme 23,4% de 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar en la sobremesa, distanciada del 15% que firma 'Telediario 1' y más todavía del 9,2% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, La 1 no emite su 'Telediario 2' debido al fútbol, y 'Antena 3 noticias 2' firma un 15,8% mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' no pasa del 6,3%.

La 1

Telediario matinal145.000 17,3%

Telediario 11.429.000 15,0%

Antena 3

Noticias de la mañana199.000 15,5%

Antena 3 Noticias 12.236.000 23,4%

Antena 3 Noticias 22.146.000 15,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1573.000 8,0%

El Desmarque Cuatro 1394.000 4,2%

Noticias Cuatro 2494.000 5,1%

Telecinco

El matinal50.000 6,4%

El matinal139.000 10,9%

Informativos Telecinco 15:00879.000 9,2%

Informativos Telecinco 21:00841.000 6,3%

laSexta

laSexta Noticias 14h665.000 7,9%

laSexta Noticias: Jugones442.000 4,6%

laSexta Noticias 20h749.000 7,6%

