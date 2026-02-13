Por Redacción | |

El Benidorm Fest 2026 ya ha celebrado su Segunda Semifinal y lo ha firmando la misma cuota de pantalla que en la Primera emitida el martes día 10: un 11,1%. Sin embargo, sí que crece ligeramente su número de espectadores, reuniendo a un total de 857.000 (+7.000). De este modo, se convierte en la primera Semi 2 que baja del millón de espectadores.

Histórico de audiencias de la Semifinal 2 del Benidorm Fest

Benidorm Fest 2022: 14,2% y 1.728.000

Benidorm Fest 2023: 9,4% y 1.020.000

Benidorm Fest 2024: 10,5% y 1.039.000

Benidorm Fest 2025: 11,7% y 1.030.000

Benidorm Fest 2026: 11,1% y 857.000

Previamente, la Copa del Rey triunfó en La 1, pues el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona es lo más visto del día con un 26,7% de share y rozando los 3,7 millones de espectadores. Por su parte, Antena 3 estrenó en abierto la serie 'Perdiendo el juicio' y lo hizo con un buen 12% de share y con 1.066.000 espectadores.

'GH Dúo' firma su segunda mejor gala de lo jueves de esta edición con un 13,1%, lo que supone una mejora de +1,8 puntos. También crece considerablemente 'Horizonte', pues con una subida de +2,3 puntos, anota un 9,7% en Cuatro. La 'Especialita' de Susi Caramelo no destaca en laSexta, quedándose en un 3,5% de cuota y reuniendo a 328.000. Aun así, mejora los datos respecto al cine de la semana anterior.

Elena Rivera, en el estreno de 'Perdiendo el juicio', en Antena 3

Prime time

La Semifinal 2 del Benidorm Fest repite el 11,1% de la Primera

Mejora de +2,3 puntos para 'Horizonte' (9,7%)

'GH Dúo' (13,1%) sube +1,8 puntos en una semana

La 1

Fútbol: Copa del Rey At. Madrid - Barcelona 3.699.000 26,7% Benidorm Fest 2026: Segunda Semifinal857.000 11,1%

La 2

Cifras y letras424.000 3,1% Cifras y letras654.000 4,6% El cine de La 2: Película Close 181.000 1,5% Documentos tv El cartel del dolor 65.000 1,0%

Antena 3

El Hormiguero Samantha Vallejo - Nágera 1.848.000 13,4% Perdiendo el juicio1.066.000 12,0%

Cuatro

First Dates575.000 4,2% Horizonte: Avance696.000 5,0% Horizonte755.000 9,7%

Telecinco

GH Dúo: Expres799.000 5,8% GH Dúo828.000 13,1%

laSexta

laSexta clave488.000 3,7% El intermedio767.000 5,5% Especialita328.000 3,5%

Late night

Buen 4,1% para 'La noche en 24h'

El cine de Antena 3 firma un 5,8%

Baja ligeramente el cine de laSexta

La 1

Viaje al centro de la tele Euroversiones 150.000 5,1% La noche en 24h: Portada Miguel Ángel Villena - Julián Casanova 78.000 4,1%

La 2

Cine El reino de los cielos 42.000 1,3%

Antena 3

Cine Ahora o nunca (2015) 256.000 5,8% Sportium game show33.000 1,7%

Cuatro

Callejeros Vecinos molestos 169.000 5,4%

Telecinco

Gran Madrid show124.000 6,2%

laSexta

Cine La torre del reloj 123.000 2,8% Cine 2 Dulces mentiras 54.000 2,6%

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' (14,2%) sube más de un punto

'Pasapalabra' (18,5%) se acerca a los dos millones

Medio punto de mejora para '¡Allá tú!' (7,9%)

La 1

Directo al grano1.002.000 11,9% Valle Salvaje867.000 11,4% La promesa1.032.000 12,9% Malas lenguas1.105.000 12,3% Aquí la tierra1.480.000 14,2% Previo fútbol: Copa del Rey At. Madrid - Barcelona 1.678.000 14,3%

La 2

Saber y ganar563.000 6,1% Grandes documentales283.000 3,4% Incluye: - Garajonay, el bosque primigenio de Europa283.000 3,4% - Fauna letal Bali 294.000 3,8% Malas lenguas526.000 6,8% JJOO snowboard: Femenino Halfpipe 206.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.312.000 15,0% Y ahora, Sonsoles866.000 10,9% Pasapalabra1.981.000 18,5%

Cuatro

Todo es mentira573.000 6,9% Lo sabe, no lo sabe420.000 5,2%

Telecinco

El tiempo justo655.000 8,0% El diario de Jorge637.000 7,9% ¡Allá tú!826.000 7,9%

laSexta

Zapeando421.000 4,9% Más vale tarde456.000 5,8%

Mañana

La 1

La hora de La 1333.000 16,0% Incluye: - Entrevista Mónica García 355.000 16,0% Mañaneros 360496.000 15,1% Mañaneros 360954.000 11,5%

La 2

Zoom tendencias12.000 1,2% Zoom tendencias14.000 0,9% Las historias del bosque mediterraneo El acorazado del bosque 25.000 1,3% Un país en bicicleta, diario de una ciclista10.000 0,5% Aquí hay trabajo8.000 0,3% La aventura del saber24.000 1,0% Expedición culinaria: Cocinar con fuego El ahumado 23.000 0,9% El western de La 2 La última aventura (1967) 88.000 2,7% El cazador104.000 1,7% El cazador212.000 2,3%

Antena 3

Espejo público318.000 11,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Albóndigas de carnaval 852.000 16,8% La ruleta de la suerte1.552.000 20,8%

Cuatro

Puro cuatro live1.000 0,2% Love shopping tv3.000 0,3% ¡Toma salami! Superhéroes 9.000 0,6% Alerta cobra Identidad 8.000 0,4% Alerta cobra Los parasitos 45.000 2,2% Alerta cobra Los cazados 69.000 3,0% En boca de todos267.000 8,1%

Telecinco

La mirada crítica147.000 7,7% El programa de AR283.000 11,5% Vamos a ver361.000 9,4% El precio justo647.000 9,0%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler5.000 0,7% Aruser@s el humorning154.000 10,0% Aruser@s275.000 12,0% Al rojo vivo317.000 8,2%

Informativos

El enorme 23,4% de 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar en la sobremesa, distanciada del 15% que firma 'Telediario 1' y más todavía del 9,2% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, La 1 no emite su 'Telediario 2' debido al fútbol, y 'Antena 3 noticias 2' firma un 15,8% mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' no pasa del 6,3%.

La 1

Telediario matinal145.000 17,3% Telediario 11.429.000 15,0%

Antena 3

Noticias de la mañana199.000 15,5% Antena 3 Noticias 12.236.000 23,4% Antena 3 Noticias 22.146.000 15,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1573.000 8,0% El Desmarque Cuatro 1394.000 4,2% Noticias Cuatro 2494.000 5,1%

Telecinco

El matinal50.000 6,4% El matinal139.000 10,9% Informativos Telecinco 15:00879.000 9,2% Informativos Telecinco 21:00841.000 6,3%

laSexta

laSexta Noticias 14h665.000 7,9% laSexta Noticias: Jugones442.000 4,6% laSexta Noticias 20h749.000 7,6%

