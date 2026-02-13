Audiencias Jueves 12 de Febrero de 2026
El Benidorm Fest 2026 ya ha celebrado su Segunda Semifinal y lo ha firmando la misma cuota de pantalla que en la Primera emitida el martes día 10: un 11,1%. Sin embargo, sí que crece ligeramente su número de espectadores, reuniendo a un total de 857.000 (+7.000). De este modo, se convierte en la primera Semi 2 que baja del millón de espectadores.
Histórico de audiencias de la Semifinal 2 del Benidorm Fest
- Benidorm Fest 2022: 14,2% y 1.728.000
- Benidorm Fest 2023: 9,4% y 1.020.000
- Benidorm Fest 2024: 10,5% y 1.039.000
- Benidorm Fest 2025: 11,7% y 1.030.000
- Benidorm Fest 2026: 11,1% y 857.000
Previamente, la Copa del Rey triunfó en La 1, pues el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona es lo más visto del día con un 26,7% de share y rozando los 3,7 millones de espectadores. Por su parte, Antena 3 estrenó en abierto la serie 'Perdiendo el juicio' y lo hizo con un buen 12% de share y con 1.066.000 espectadores.
'GH Dúo' firma su segunda mejor gala de lo jueves de esta edición con un 13,1%, lo que supone una mejora de +1,8 puntos. También crece considerablemente 'Horizonte', pues con una subida de +2,3 puntos, anota un 9,7% en Cuatro. La 'Especialita' de Susi Caramelo no destaca en laSexta, quedándose en un 3,5% de cuota y reuniendo a 328.000. Aun así, mejora los datos respecto al cine de la semana anterior.
Elena Rivera, en el estreno de 'Perdiendo el juicio', en Antena 3
Prime time
- La Semifinal 2 del Benidorm Fest repite el 11,1% de la Primera
- Mejora de +2,3 puntos para 'Horizonte' (9,7%)
- 'GH Dúo' (13,1%) sube +1,8 puntos en una semana
Fútbol: Copa del Rey 3.699.000 26,7%
Benidorm Fest 2026: Segunda Semifinal857.000 11,1%
Cifras y letras424.000 3,1%
Cifras y letras654.000 4,6%
El cine de La 2: Película 181.000 1,5%
Documentos tv 65.000 1,0%
El Hormiguero 1.848.000 13,4%
Perdiendo el juicio1.066.000 12,0%
First Dates575.000 4,2%
Horizonte: Avance696.000 5,0%
Horizonte755.000 9,7%
GH Dúo: Expres799.000 5,8%
GH Dúo828.000 13,1%
laSexta clave488.000 3,7%
El intermedio767.000 5,5%
Especialita328.000 3,5%
Late night
- Buen 4,1% para 'La noche en 24h'
- El cine de Antena 3 firma un 5,8%
- Baja ligeramente el cine de laSexta
Viaje al centro de la tele 150.000 5,1%
La noche en 24h: Portada 78.000 4,1%
Cine 42.000 1,3%
Cine 256.000 5,8%
Sportium game show33.000 1,7%
Callejeros 169.000 5,4%
Gran Madrid show124.000 6,2%
Cine 123.000 2,8%
Cine 2 54.000 2,6%
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' (14,2%) sube más de un punto
- 'Pasapalabra' (18,5%) se acerca a los dos millones
- Medio punto de mejora para '¡Allá tú!' (7,9%)
Directo al grano1.002.000 11,9%
Valle Salvaje867.000 11,4%
La promesa1.032.000 12,9%
Malas lenguas1.105.000 12,3%
Aquí la tierra1.480.000 14,2%
Previo fútbol: Copa del Rey 1.678.000 14,3%
Saber y ganar563.000 6,1%
Grandes documentales283.000 3,4%
Incluye:
- Garajonay, el bosque primigenio de Europa283.000 3,4%
- Fauna letal 294.000 3,8%
Malas lenguas526.000 6,8%
JJOO snowboard: Femenino 206.000 2,1%
Sueños de libertad1.312.000 15,0%
Y ahora, Sonsoles866.000 10,9%
Pasapalabra1.981.000 18,5%
Todo es mentira573.000 6,9%
Lo sabe, no lo sabe420.000 5,2%
El tiempo justo655.000 8,0%
El diario de Jorge637.000 7,9%
¡Allá tú!826.000 7,9%
Zapeando421.000 4,9%
Más vale tarde456.000 5,8%
Mañana
- 16% para la entrevista a Mónica García en 'La hora de La 1'
- +0,6 para 'La ruleta de la suerte' (20,8%)
- 'El precio justo' alcanza el 9% al crecer +0,7 puntos
La hora de La 1333.000 16,0%
Incluye:
- Entrevista 355.000 16,0%
Mañaneros 360496.000 15,1%
Mañaneros 360954.000 11,5%
Zoom tendencias12.000 1,2%
Zoom tendencias14.000 0,9%
Las historias del bosque mediterraneo 25.000 1,3%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista10.000 0,5%
Aquí hay trabajo8.000 0,3%
La aventura del saber24.000 1,0%
Expedición culinaria: Cocinar con fuego 23.000 0,9%
El western de La 2 88.000 2,7%
El cazador104.000 1,7%
El cazador212.000 2,3%
Espejo público318.000 11,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 852.000 16,8%
La ruleta de la suerte1.552.000 20,8%
Puro cuatro live1.000 0,2%
Love shopping tv3.000 0,3%
¡Toma salami! 9.000 0,6%
Alerta cobra 8.000 0,4%
Alerta cobra 45.000 2,2%
Alerta cobra 69.000 3,0%
En boca de todos267.000 8,1%
La mirada crítica147.000 7,7%
El programa de AR283.000 11,5%
Vamos a ver361.000 9,4%
El precio justo647.000 9,0%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler5.000 0,7%
Aruser@s el humorning154.000 10,0%
Aruser@s275.000 12,0%
Al rojo vivo317.000 8,2%
Informativos
El enorme 23,4% de 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar en la sobremesa, distanciada del 15% que firma 'Telediario 1' y más todavía del 9,2% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, La 1 no emite su 'Telediario 2' debido al fútbol, y 'Antena 3 noticias 2' firma un 15,8% mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' no pasa del 6,3%.
Telediario matinal145.000 17,3%
Telediario 11.429.000 15,0%
Noticias de la mañana199.000 15,5%
Antena 3 Noticias 12.236.000 23,4%
Antena 3 Noticias 22.146.000 15,8%
Noticias Cuatro 1573.000 8,0%
El Desmarque Cuatro 1394.000 4,2%
Noticias Cuatro 2494.000 5,1%
El matinal50.000 6,4%
El matinal139.000 10,9%
Informativos Telecinco 15:00879.000 9,2%
Informativos Telecinco 21:00841.000 6,3%
laSexta Noticias 14h665.000 7,9%
laSexta Noticias: Jugones442.000 4,6%
laSexta Noticias 20h749.000 7,6%