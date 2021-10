Carmina Barrios en 'MasterChef Celebrity 6'

'MasterChef Celebrity 6' no tiene intención de parar el incremento de sus datos. El programa de La 1 vuelve a subir una semana más, logrando así un nuevo récord de temporada al anotar un 20,2% (+0,7) y estabilizarse en los 2 millones de espectadores. Pese a la mejoría de 'Inocentes', que crece +1 punto en una semana hasta el 10,8%, la ficción emitida en Antena 3 sigue lejos de alcanzar al talent show.

'El debate de las tentaciones' no está llamando la atención en Cuatro y cosecha un 7,9% tras el bajón de hace 7 días. No obstante, consigue alzarse +0,2 puntos. 'El taquillazo' de laSexta no varía en excesos sus datos del lunes anterior con "Sully", que anota un 6,6% (+0,1). 'El pueblo' se recupera de la bajada de la semana pasada y alcanza el 8% al mejorar +0,7 puntos.

Prime time

· Máximo de temporada para 'MasterChef Celebrity' (20,2%), que no tiene competencia

· 'Inocentes' (10,8%) crece +1 punto y vuelve al doble dígito

· Mejoría de +0,7 puntos para 'El pueblo', que cosecha un 8%

· 'El debate de las tentaciones' (7,9%) se alza +0,2 puntos, pero sigue a la baja

· La película de laSexta se mantiene con un 6,6%

Antena 3

'El Hormiguero' "David Bustamante": 2.105.000 y 13,7% 'Inocentes': 1.193.000 y 10,8%

Telecinco

'Secret Story: La casa de los secretos': 1.468.000 y 9,6% 'El pueblo': 884.000 y 8%

La 1

'MasterChef Celebrity': 2.114.000 y 20,2%

laSexta

'laSexta clave': 645.000 y 4,9% 'El intermedio': 1.218.000 y 8% 'El taquillazo' "Sully": 751.000 y 6,6%

Cuatro

'First dates': 623.000 y 4,3% 'First dates': 1.096.000 y 7,2% 'El debate de las tentaciones': 700.000 y 7,9%

La 2

'Grandes diseños' "Suroeste de Londres": 337.000 y 2,3% 'Días de cine clásico: Presentación' "La fiera de mi niña": 531.000 y 3,7% Incluye: - 'Días de cine clásico: Película' "La fiera de mi niña": 539.000 y 3,8%

Late night

· Mejoría de +1,9 puntos para la reposición de 'Tierra Amarga' (7,4%)

· -1 punto para la entrevista de 'La noche en 24 horas', que registra un 8,4%

· La película de laSexta (4,5%) también se mantiene en el late night

· 6,3% para la reposición de 'El pueblo', que desciende -0,6 puntos

· 'Callejeros' se apunta un 8,4% tras subir +1,2 puntos

Antena 3

'Tierra amarga': 302.000 y 7,4%

Telecinco

'El pueblo': 291.000 y 6,3% 'Secret Story: Diario': 146.000 y 7%

Cuatro

'El debate de las tentaciones' (Continuación): 700.000 y 7,9% 'Callejeros': 206.000 y 8,4%

La 1

'MasterChef Celebrity' (Continuación): 2.114.000 y 20,2% 'La noche en 24h: La entrevista' "Ángela Rodríguez": 242.000 y 8,4% 'La noche en 24h': 126.000 y 6,2%

laSexta

'Cine' "La desaparición de la mujer de Robert Durst": 193.000 y 4,5% 'The Flash' "Contra Zoom": 71.000 y 3,7%

La 2

'Botero': 95.000 y 1,1% 'Cine' "Exit Through the Gift Shop": 60.000 y 1,7%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame' mejora los datos de la semana pasada

· 16,7% para 'Tierra Amarga', que pierde -1 punto

· 'Dos vidas', la única emisión de La 1 que mejora (6,1% y +0,5)

· 'Todo es mentira' se alza +0,5 puntos hasta el 5,5%

· Ligera subida de +0,2 puntos para 'Zapeando' (6,1%)

Telecinco

'Sálvame limón': 1.533.000 y 14,5% 'Sálvame naranja': 1.417.000 y 16,2% 'Secret Story: Última hora': 1.329.000 y 11,8%

La 1

'Dos vidas': 600.000 y 6,1% 'Servir y proteger': 611.000 y 7% 'El cazador': 624.000 y 7,7% 'España directo': 651.000 y 6,9% 'Aquí la Tierra': 1.306.000 y 11,1%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.229.000 y 12,7% 'Tierra amarga': 1.403.000 y 16,7% '¡Boom!': 1.032.000 y 12,1% 'Pasapalabra': 2.372.000 y 21,5%

laSexta

'Zapeando': 635.000 y 6,1% 'Más vale tarde': 467.000 y 5,5%

Cuatro

'Todo es mentira': 585.000 y 5,5% 'Todo es mentira bis': 506.000 y 5,5% 'Cuatro al día': 411.000 y 4,9% 'Cuatro al día a las 20h': 507.000 y 4,9%

La 2

'Saber y ganar': 802.000 y 7,3% 'Grandes documentales': 479.000 y 5,1% Incluye: - 'El reino salvaje' "El alzamiento de los exiliados": 530.000 y 5,3% - 'El guepardo: La carrera por el trono': 434.000 y 4,8% - 'El guepardo: La carrera por el trono': 386.000 y 4,3% 'Documenta2': 181.000 y 2,2% Incluye: - 'Supernaturaleza' "Adherencia": 181.000 y 2,2% 'Expedición con Steve Backshall' "Escudo guyanes, América del sur": 153.000 y 1,8% 'Un país en danza' "La fuerza de la belleza": 90.000 y 0,9% 'La escapada costera de Gino en Italia': 174.000 y 1,4%

Mañana

· Fuerte subida de +2,5 puntos para 'Ya es mediodía', que marca un 18,2% con su récord de temporada

· '[email protected]' firma su segunda mejor cuota histórica con un 19,6%

· 9,4% para 'La hora de La 1', que se alza +0,9 puntos

· 'Las noticias de los teloneros' se estabiliza en un 2,3%

· Gran 19,9% para 'La ruleta de la suerte'

Telecinco

'¡Toma salami!' "GH los dúos": 14.000 y 2,3% 'El programa de Ana Rosa': 601.000 y 21,1% 'Ya es mediodía': 1.410.000 y 18,2%

Antena 3

'Espejo Público': 417.000 y 14,7% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Carillas con espinacas y calabaza": 844.000 y 15,8% 'La ruleta de la suerte': 1.679.000 y 19,9%

laSexta

'En clave de noche': 4.000 y 0,6% 'En clave de noche': 11.000 y 1,1% '[email protected] el humorning': 191.000 y 10,7% '[email protected]': 461.000 y 19,6% 'Al rojo vivo': 496.000 y 11,5%

La 1

'La hora de La 1': 232.000 y 9,4% Incluye: - 'La hora de actualidad': 227.000 y 8,5% 'Mejor contigo': 271.000 y 6,1% 'Mejor contigo': 410.000 y 4,4%

Cuatro

'Minutos musicales': 2.000 y 0,3% 'Surferos tv': 7.000 y 0,7% 'Mejor llama a Kiko': 2.000 y 0,1% '¡Toma salami!' "Paris": 15.000 y 0,8% 'El precio justo': 63.000 y 3% 'Alerta Cobra' "El atentado": 86.000 y 3,5% 'Alerta Cobra' "El atentado (2ª parte)": 107.000 y 4,1% 'Alerta Cobra' "La jefa": 161.000 y 5,2% 'Alta tensión': 189.000 y 4,2% 'Las noticias de Los teloneros': 195.000 y 2,3%

La 2

'Pagina2' "Carlota Gurt": 10.000 y 1% 'Inglés en TVE': 5.000 y 0,4% 'La 2 express': 8.000 y 0,5% 'Los edenes salvajes de Rusia': 22.000 y 1,1% 'El escarabajo verde' "La tierra está de moda": 14.000 y 0,7% 'Aquí hay trabajo': 11.000 y 0,5% 'La aventura del saber': 44.000 y 1,8% 'Documenta2': 50.000 y 1,9% Incluye: - 'El museo de Historia Natural cobra vida con David Att': 51.000 y 1,9% - 'El museo de Historia Natural cobra vida con David Attenborough': 47.000 y 1,7% 'Grandes diseños': 61.000 y 1,9% 'Mañanas de cine' "También un sheriff necesita ayuda": 221.000 y 4,2% 'Lo mejor de evasión campestre': 164.000 y 1,9% 'Exploradores del sabor' "Islandia": 169.000 y 1,6%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un 23,2%, manteniendo su supremacía sobre 'Informativos Telecinco 15:00' con un 18,9%. 'Telediario 1' queda muy atrás con un 9,6%, aunque en simulcast con Canal 24 horas logra un 10,8%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' acumula un 21,8%, también liderando frente a 'Informativos Telecinco 21:00' (12,1%). 'Telediario 2', con un 12,1%, crece hasta el 12,7% en simulcast.

La 1

'Telediario matinal': 162.000 y 14,9% 'Informativo territorial 1': 442.000 y 6,1% Incluye: - 'Viaje al centro de la tele': 0.000 y 0% 'Telediario 1': 1.062.000 y 9,6% 'Informativo territorial 2': 1.077.000 y 9,8% Incluye: - 'Flash moda monográficos' "Tendam, el milagro español": 6.000 y 0,1% 'El tiempo 1': 905.000 y 8,4% 'Telediario 2': 1.731.000 y 11,9% Incluye: - 'El tiempo 2': 2.010.000 y 13,1%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 207.000 y 15,8% 'Antena 3 noticias 1': 2.551.000 y 23,2% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.093.000 y 10,1% 'Antena 3 noticias 2': 3.092.000 y 21,8%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 88.000 y 10,2% 'Informativos Telecinco Matinal': 219.000 y 16,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 267.000 y 13,2% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.094.000 y 18,9% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.731.000 y 12,1%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 315.000 y 2,9%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.036.000 y 10,3% 'laSexta noticias: Jugones': 674.000 y 6% 'laSexta noticias 20h': 733.000 y 7,1%

Cadenas:

Antena 3 lidera la jornada con un 14,8%, superando a Telecinco, que marca un 13,3%. La 1 firma un 11,4%, mientras que laSexta se apunta un 7,2%. Cuatro cosecha un 5,2%. Completan La 2 (2,8%), Nova (2,5%), Energy (2,3%), FDF (2,2%) y Trece (2,2%).