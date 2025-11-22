'No somos nadie' se mantiene en el 1,8% y 'Regreso al paraíso' (3,1%) supera al western como lo más visto

'No somos nadie' cerró este viernes 21 de noviembre una buena semana al mantenerse en un 1,8% de share y alcanzar los 148.000 espectadores, situándose de nuevo en lo más alto de Ten. Mientras, en el Top 10, la ficción de Atreseries 'Regreso al paraíso' fue lo más visto del día con un 3,1% y 341.000 espectadores, adelantando así a la fuerza del cine western de Trece, el cual ocupaba el segundo puesto con un 3,8% y 323.000 espectadores. Dicha cadena, de hecho, empataba con Nova al situar tres emisiones entre lo más visto del día, aunque FDF, con dos episodios de 'La que se avecina' en el ránking, fue la cadena más vista del día con un 2,4%.
Ranking cadenas TDT Viernes, 21 de Noviembre de 2025
2,4%
2,3%
2,2%
2,2%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,4%
0,4%
Ranking programas TDT Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Regreso al paraíso
22:08
23:15
341.000
3,1%
Cine western Asedio en Río Rojo
19:00
20:17
323.000
3,8%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
289.000
2,9%
Vino el amor
18:16
20:00
283.000
3,4%
Trece y cope es noticia
20:29
20:58
272.000
2,7%
La que se avecina Un descerebrado ambicioso, un ...
22:20
24:01
270.000
2,7%
La que se avecina Un bodorrio, un león ...
14:44
16:44
264.000
3,0%
Crimen en el paraíso
21:10
22:08
250.000
2,2%
Emanet
14:58
16:28
247.000
2,7%
Sesión doble El paracaidista
17:12
18:57
246.000
3,1%
Ranking FDF (2,4%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un descerebrado ambicioso, un ...
22:20
24:01
270.000
2,7%
La que se avecina Un bodorrio, un león ...
14:44
16:44
264.000
3,0%
La que se avecina Una maruja, un entrecejo y un ...
16:44
18:43
217.000
2,7%
La que se avecina Un leon usurpado, una ...
20:23
22:20
202.000
1,9%
La que se avecina Una ruina en venta, unas ...
24:01
25:51
166.000
3,2%
Ranking Energy (2,3%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:20
26:29
197.000
2,4%
C. S. I. Dos muertes y media
19:25
20:20
169.000
1,9%
C. S. I. La teoria de todo
18:43
19:25
167.000
2,1%
C. S. I. Drops sale
17:46
18:43
165.000
2,1%
C. S. I. La divina comedia de grissom
15:52
16:50
155.000
1,8%
Ranking Nova (2,2%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
20:00
21:30
289.000
2,9%
Vino el amor
18:16
20:00
283.000
3,4%
Emanet
14:58
16:28
247.000
2,7%
Amor sin limite
21:30
23:00
244.000
2,2%
Sortilegio
16:29
18:16
228.000
2,8%
Ranking Atreseries (2,2%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Regreso al paraíso
22:08
23:15
341.000
3,1%
Crimen en el paraíso
21:10
22:08
250.000
2,2%
Crimen en el paraíso
23:15
26:12
236.000
4,0%
Hudson y rex
19:22
20:12
187.000
2,1%
Hudson y rex
17:52
18:33
181.000
2,3%
Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Asedio en Río Rojo
19:00
20:17
323.000
3,8%
Trece y cope es noticia
20:29
20:58
272.000
2,7%
Sesión doble El paracaidista
17:12
18:57
246.000
3,1%
Tu cine El gran cañon
20:58
22:29
244.000
2,2%
Classics Escrito en el cielo
22:33
25:08
141.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Licencia para matar
22:21
24:50
197.000
2,2%
Cine El caballero negro(2001)
15:28
17:08
177.000
2,0%
Cine Dos tontos muy tontos
17:08
19:01
139.000
1,8%
Cine Maneater(devorador)
20:54
22:21
138.000
1,2%
Cine Kick - Ass 2 con un par
19:01
20:54
135.000
1,5%
Ranking Neox (1,7%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:43
18:02
234.000
3,0%
Los Simpson
14:48
15:08
227.000
2,6%
The Big Bang Theory
19:08
19:33
224.000
2,7%
The Big Bang Theory
17:18
17:43
205.000
2,6%
The Big Bang Theory
18:02
18:25
202.000
2,6%
Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Arqueologia en el hielo El aconcagua
21:34
22:21
168.000
1,5%
Arqueologia en el hielo Los denisovanos
22:26
23:13
155.000
1,4%
La fiebre del oro
16:17
17:12
146.000
1,7%
Arqueologia en el hielo
23:19
24:05
144.000
1,6%
La fiebre del oro
17:12
18:08
136.000
1,7%
Ranking Divinity (1,2%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:49
17:46
151.000
1,9%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:52
16:49
125.000
1,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:46
18:45
122.000
1,6%
Tu casa a juicio
20:23
21:18
116.000
1,1%
9-1-1
23:01
23:55
107.000
1,1%
Ranking Ten (1,2%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
148.000
1,8%
Caso cerrado
14:38
15:45
119.000
1,4%
Caso cerrado
20:41
21:39
89.000
0,8%
Caso cerrado
13:42
14:38
88.000
1,4%
Caso cerrado
19:45
20:41
84.000
0,9%
Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La doctora lee: Los mejores momentos
23:07
24:02
158.000
1,7%
La doctora lee: Los mejores momentos
22:14
23:07
139.000
1,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:02
24:57
125.000
1,9%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:57
25:46
99.000
2,5%
Home town
21:23
22:14
97.000
0,9%
Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Trolls 2 gira mundial
21:27
23:04
169.000
1,5%
Cine Trolls
19:46
21:18
110.000
1,1%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:18
17:40
73.000
0,9%
Los Thunderman Tia maleducada
23:11
23:33
72.000
0,7%
Doraemon, el gato cósmico
13:59
14:20
63.000
1,0%
Ranking Paramount Network (1,0%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de midsomer Boda sangrienta
18:03
19:58
116.000
1,4%
Los asesinatos de midsomer Dado por muerto
19:58
21:59
104.000
1,0%
Los misterios de murdoch Millonario
17:08
18:03
100.000
1,3%
Cine Mariposa negra(black butterfly)
22:00
23:51
99.000
0,9%
Los misterios de murdoch Iluminacion ...
16:11
17:08
85.000
1,0%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
21:50
22:28
127.000
1,1%
Europa 2025
22:28
22:59
99.000
0,9%
Informativo 24h
23:00
23:27
96.000
0,9%
Telediario 2
20:58
21:43
67.000
0,6%
La tarde en 24h
17:09
20:00
65.000
0,8%
Ranking Mega (España) (0,8%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero Llevar ventaja
16:09
17:00
129.000
1,5%
Vida bajo cero Nuevos horizontes
15:04
16:09
95.000
1,0%
Vida bajo cero Disciplina artica
17:00
17:58
88.000
1,1%
Vida bajo cero El sacrificio definitivo
17:58
18:48
79.000
1,0%
Vida bajo cero Infierno invernal
18:48
19:48
67.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Trasto
21:30
22:45
102.000
0,9%
Cine Mi gran boda griega
22:46
24:13
100.000
1,1%
Superkitties: Su - Perr recargados
16:27
16:49
45.000
0,5%
La sobremesa clan
13:53
16:26
42.000
0,5%
La noche clan
20:38
21:29
38.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Conexion vintage Decepcion por todo lo ...
22:38
24:08
48.000
0,5%
Baloncesto: Liga u 22 Valencia bc - ...
19:00
20:59
41.000
0,5%
Fútbol: Champions League femenina resumen ...
24:09
24:38
34.000
0,5%
Balonmano: Liga asobal Atletico valladolid - Bm. ...
21:03
22:34
31.000
0,3%
Fútbol sala: Copa del mundo femenina(d) ...
17:29
18:53
28.000
0,4%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Que viene valdez
23:14
24:45
71.000
0,9%
Cine Trampa para un forajido
21:37
23:14
71.000
0,6%
Cine El tulipan negro
15:35
17:37
69.000
0,8%
Ciudad Real Madrid
17:41
19:27
26.000
0,3%
Real Madrid conecta
19:36
21:33
21.000
0,2%
Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025