FormulaTV
Conectar
Última hora Buenafuente anuncia su retirada temporal

AUDIENCIAS TDT 21 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' se mantiene en el 1,8% y 'Regreso al paraíso' (3,1%) supera al western como lo más visto

La ficción de Atreseries alcanzó los 341.000, frente a los 323.000 espectadores que reunió el cine western de Trece, que firmó un 3,8%.

'No somos nadie' se mantiene en el 1,8% y 'Regreso al paraíso' (3,1%) supera al western como lo más visto
©Canal Quickie
Por RedacciónPublicado: Sábado 22 Noviembre 2025 09:49 (hace 3 horas)

Audiencias Viernes 21 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    13,5%

  • logola1

    12,1%

  • logotelecinco

    10,2%

  • logolasexta

    6,7%

  • logocuatro

    5,2%

  • logola2

    3,8%

  • logofdf

    2,4%

  • logoenergy

    2,3%

  • logonova

    2,2%

  • logoatreseries

    2,2%

  • logo13tv

    1,9%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logomega-espana

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' cerró este viernes 21 de noviembre una buena semana al mantenerse en un 1,8% de share y alcanzar los 148.000 espectadores, situándose de nuevo en lo más alto de Ten. Mientras, en el Top 10, la ficción de Atreseries 'Regreso al paraíso' fue lo más visto del día con un 3,1% y 341.000 espectadores, adelantando así a la fuerza del cine western de Trece, el cual ocupaba el segundo puesto con un 3,8% y 323.000 espectadores. Dicha cadena, de hecho, empataba con Nova al situar tres emisiones entre lo más visto del día, aunque FDF, con dos episodios de 'La que se avecina' en el ránking, fue la cadena más vista del día con un 2,4%.

&#39;Regreso al paraíso&#39;
'Regreso al paraíso'

Ranking cadenas TDT Viernes, 21 de Noviembre de 2025

FDF 2,4%

Energy 2,3%

Nova 2,2%

Atreseries 2,2%

TRECE 1,9%

BEMADtv 1,8%

Neox 1,7%

DMAX 1,6%

Divinity 1,2%

Ten 1,2%

DKiss 1,1%

Boing 1,0%

Paramount Network 1,0%

Canal 24 Horas 0,9%

Mega (España) 0,8%

Clan TVE 0,6%

Teledeporte 0,4%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Regreso al paraíso
22:08
23:15
341.000
3,1%
TRECE
Cine western Asedio en Río Rojo
19:00
20:17
323.000
3,8%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
289.000
2,9%
Nova
Vino el amor
18:16
20:00
283.000
3,4%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:29
20:58
272.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un descerebrado ambicioso, un ...
22:20
24:01
270.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un bodorrio, un león ...
14:44
16:44
264.000
3,0%
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:10
22:08
250.000
2,2%
Nova
Emanet
14:58
16:28
247.000
2,7%
TRECE
Sesión doble El paracaidista
17:12
18:57
246.000
3,1%

Ranking FDF (2,4%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un descerebrado ambicioso, un ...
22:20
24:01
270.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un bodorrio, un león ...
14:44
16:44
264.000
3,0%
FDF
La que se avecina Una maruja, un entrecejo y un ...
16:44
18:43
217.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un leon usurpado, una ...
20:23
22:20
202.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una ruina en venta, unas ...
24:01
25:51
166.000
3,2%

Ranking Energy (2,3%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:20
26:29
197.000
2,4%
Energy
C. S. I. Dos muertes y media
19:25
20:20
169.000
1,9%
Energy
C. S. I. La teoria de todo
18:43
19:25
167.000
2,1%
Energy
C. S. I. Drops sale
17:46
18:43
165.000
2,1%
Energy
C. S. I. La divina comedia de grissom
15:52
16:50
155.000
1,8%

Ranking Nova (2,2%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
289.000
2,9%
Nova
Vino el amor
18:16
20:00
283.000
3,4%
Nova
Emanet
14:58
16:28
247.000
2,7%
Nova
Amor sin limite
21:30
23:00
244.000
2,2%
Nova
Sortilegio
16:29
18:16
228.000
2,8%

Ranking Atreseries (2,2%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Regreso al paraíso
22:08
23:15
341.000
3,1%
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:10
22:08
250.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el paraíso
23:15
26:12
236.000
4,0%
Atreseries
Hudson y rex
19:22
20:12
187.000
2,1%
Atreseries
Hudson y rex
17:52
18:33
181.000
2,3%

Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Asedio en Río Rojo
19:00
20:17
323.000
3,8%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:29
20:58
272.000
2,7%
TRECE
Sesión doble El paracaidista
17:12
18:57
246.000
3,1%
TRECE
Tu cine El gran cañon
20:58
22:29
244.000
2,2%
TRECE
Classics Escrito en el cielo
22:33
25:08
141.000
1,7%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Licencia para matar
22:21
24:50
197.000
2,2%
BEMADtv
Cine El caballero negro(2001)
15:28
17:08
177.000
2,0%
BEMADtv
Cine Dos tontos muy tontos
17:08
19:01
139.000
1,8%
BEMADtv
Cine Maneater(devorador)
20:54
22:21
138.000
1,2%
BEMADtv
Cine Kick - Ass 2 con un par
19:01
20:54
135.000
1,5%

Ranking Neox (1,7%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:43
18:02
234.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:48
15:08
227.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
19:08
19:33
224.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
17:18
17:43
205.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
18:02
18:25
202.000
2,6%

Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Arqueologia en el hielo El aconcagua
21:34
22:21
168.000
1,5%
DMAX
Arqueologia en el hielo Los denisovanos
22:26
23:13
155.000
1,4%
DMAX
La fiebre del oro
16:17
17:12
146.000
1,7%
DMAX
Arqueologia en el hielo
23:19
24:05
144.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro
17:12
18:08
136.000
1,7%

Ranking Divinity (1,2%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:49
17:46
151.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:52
16:49
125.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:46
18:45
122.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
20:23
21:18
116.000
1,1%
Divinity
9-1-1
23:01
23:55
107.000
1,1%

Ranking Ten (1,2%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
148.000
1,8%
Ten
Caso cerrado
14:38
15:45
119.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
20:41
21:39
89.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
13:42
14:38
88.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:41
84.000
0,9%

Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La doctora lee: Los mejores momentos
23:07
24:02
158.000
1,7%
DKiss
La doctora lee: Los mejores momentos
22:14
23:07
139.000
1,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:02
24:57
125.000
1,9%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:57
25:46
99.000
2,5%
DKiss
Home town
21:23
22:14
97.000
0,9%

Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Trolls 2 gira mundial
21:27
23:04
169.000
1,5%
Boing
Cine Trolls
19:46
21:18
110.000
1,1%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:18
17:40
73.000
0,9%
Boing
Los Thunderman Tia maleducada
23:11
23:33
72.000
0,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
13:59
14:20
63.000
1,0%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer Boda sangrienta
18:03
19:58
116.000
1,4%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer Dado por muerto
19:58
21:59
104.000
1,0%
Paramount Network
Los misterios de murdoch Millonario
17:08
18:03
100.000
1,3%
Paramount Network
Cine Mariposa negra(black butterfly)
22:00
23:51
99.000
0,9%
Paramount Network
Los misterios de murdoch Iluminacion ...
16:11
17:08
85.000
1,0%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:50
22:28
127.000
1,1%
Canal 24 Horas
Europa 2025
22:28
22:59
99.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:27
96.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:43
67.000
0,6%
Canal 24 Horas
La tarde en 24h
17:09
20:00
65.000
0,8%

Ranking Mega (España) (0,8%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero Llevar ventaja
16:09
17:00
129.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero Nuevos horizontes
15:04
16:09
95.000
1,0%
Mega (España)
Vida bajo cero Disciplina artica
17:00
17:58
88.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero El sacrificio definitivo
17:58
18:48
79.000
1,0%
Mega (España)
Vida bajo cero Infierno invernal
18:48
19:48
67.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Trasto
21:30
22:45
102.000
0,9%
Clan TVE
Cine Mi gran boda griega
22:46
24:13
100.000
1,1%
Clan TVE
Superkitties: Su - Perr recargados
16:27
16:49
45.000
0,5%
Clan TVE
La sobremesa clan
13:53
16:26
42.000
0,5%
Clan TVE
La noche clan
20:38
21:29
38.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Conexion vintage Decepcion por todo lo ...
22:38
24:08
48.000
0,5%
Teledeporte
Baloncesto: Liga u 22 Valencia bc - ...
19:00
20:59
41.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Champions League femenina resumen ...
24:09
24:38
34.000
0,5%
Teledeporte
Balonmano: Liga asobal Atletico valladolid - Bm. ...
21:03
22:34
31.000
0,3%
Teledeporte
Fútbol sala: Copa del mundo femenina(d) ...
17:29
18:53
28.000
0,4%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Que viene valdez
23:14
24:45
71.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Trampa para un forajido
21:37
23:14
71.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine El tulipan negro
15:35
17:37
69.000
0,8%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:41
19:27
26.000
0,3%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:33
21.000
0,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 21 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Linea fronteriza A una sola carta
22:00
23:36
132.000
1,2%
Squirrel
Cine Huida desesperada
18:41
20:24
86.000
1,0%
Squirrel
Cine Tiempo limite
20:24
22:00
81.000
0,8%
Squirrel
Linea fronteriza Forajidos
23:37
25:09
80.000
1,2%
Squirrel
Cine Soldado de alquiler
16:56
18:40
68.000
0,9%
Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas