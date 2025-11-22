FormulaTV
Conectar
Última hora Buenafuente anuncia su retirada temporal

AUDIENCIAS VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

'¡De viernes!' (14,1%) lidera en su programa 100 y 'La Voz' (11,2%) sufre un bajón en sus últimos Asaltos

El cine de La 1 (8,9%) mejora ligeramente con 'Gladiator' y el de Cuatro (4,2%) pincha con 'Devotion. Una historia de héroes'.

'¡De viernes!' (14,1%) lidera en su programa 100 y 'La Voz' (11,2%) sufre un bajón en sus últimos Asaltos
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Sábado 22 Noviembre 2025 09:00 (hace 4 horas) | Última actualización: Sábado 22 Noviembre 2025 11:32 (hace 2 horas)

Audiencias Viernes 21 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    13,5%

  • logola1

    12,1%

  • logotelecinco

    10,2%

  • logolasexta

    6,7%

  • logocuatro

    5,2%

  • logola2

    3,8%

  • logofdf

    2,4%

  • logoenergy

    2,3%

  • logonova

    2,2%

  • logoatreseries

    2,2%

  • logo13tv

    1,9%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logomega-espana

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

'¡De viernes!' alcanzó este 21 de noviembre su programa número 100, en el que recibieron en plató a Isa Pantoja. Su visita, como respuesta a la visita de su hermano Kiko Rivera la semana pasada, consiguió un 14,1% y 1.096.000 espectadores para el formato de Telecinco, que se resentía tan solo -0,2 puntos.

El programa capitaneado por Beatriz Archidona y Santi Acosta mantenía así su liderazgo frente a 'La Voz', que cerró su ronda de Asaltos con un 11,2% y 930.000 espectadores, experimentando un bajón de -1,1 puntos con respecto al viernes anterior. Mientras, el cine de La 1 subía +0,7 puntos con 'Gladiator' al firmar un 8,9% y 873.000 espectadores.

Vídeos FormulaTV

En cuanto al cine de Cuatro, 'Devotion. Una historia de héroes' cosechó un bajo 4,5% y 494.000 espectadores, -2,2 puntos por debajo del dato de hace una semana. Todo lo contrario que sucedía con 'Equipo de investigación', cuya primera entrega mejoraba +0,2 al alcanzar un 6,4% y 689.000 espectadores en laSexta.

&#39;La Voz 2025&#39;

'La Voz 2025'

Prime time

  • +0,7 sube el cine de La 1 con 'Gladiator'
  • 'La Voz' se resiente -1,1 puntos al firmar un 11,2% en el prime time de Antena 3
  • '¡De viernes!' se mantiene con un 14,1%, al perder solo -0,2 puntos con respecto al viernes anterior
La 1

Plan de c1ne 873.000 8,9%

La 2

Cifras y letras483.000 4,4%

Cifras y letras724.000 6,3%

Plano general 362.000 3,2%

Historia de nuestro cine: Presentacion 347.000 4,2%

Incluye:

- Historia de nuestro cine: Película 391.000 4,4%

- Historia de nuestro cine: Coloquio 194.000 3,5%

Antena 3

La voz: A punto de empezar1.129.000 9,8%

La voz: Asaltos930.000 11,2%

Cuatro

First Dates494.000 4,5%

First Dates817.000 7,2%

El blockbuster 391.000 4,2%

Telecinco

¡De viernes!1.096.000 14,1%

laSexta

laSexta columna 687.000 6,0%

Equipo de investigación 689.000 6,4%

Equipo de investigación 368.000 4,8%

&#39;Cinderella Man&#39;

'Cinderella Man'

Late night

  • +1,8 puntos crece el cine de La 1 con 'Cinderella Man'
  • Las reposiciones de 'La Voz' también bajan en el late night: pierde -1,3 puntos y firma 7,7% de share
  • 'Equipo de investigación' promedia un 7,3%, mejorando +1,9 puntos con respecto al dato de la semana pasada
La 1

Plan de c1ne 2 241.000 6,3%

La 2

Los Durrell63.000 2,0%

Antena 3

La voz: Grandes momentos216.000 7,7%

Cuatro

Cine Cuatro 106.000 3,0%

Telecinco

Gran Madrid show149.000 6,8%

laSexta

Equipo de investigación 235.000 6,0%

Equipo de investigación 192.000 8,6%

&#39;Aquí la tierra&#39;

'Aquí la tierra'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano985.000 11,6%

Valle Salvaje901.000 11,6%

La promesa971.000 11,9%

Malas lenguas1.109.000 12,5%

Aquí la tierra1.401.000 14,0%

La 2

Saber y ganar629.000 6,9%

Grandes documentales298.000 3,6%

Incluye:

- Ecos de la Edad de Hielo315.000 3,7%

- La carrera de la vida 264.000 3,4%

Malas lenguas507.000 6,4%

Mi casa flotante155.000 1,8%

Escapadas extraordinarias176.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.227.000 13,9%

Y ahora, Sonsoles839.000 10,3%

Pasapalabra1.910.000 19,4%

Cuatro

Todo es mentira513.000 6,1%

Lo sabe, no lo sabe452.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo655.000 7,9%

El diario de Jorge814.000 9,9%

Agárrate al sillón832.000 8,5%

laSexta

Zapeando458.000 5,3%

Más vale tarde537.000 6,6%

laSexta clave463.000 4,3%

&#39;50 años de monarquía: Ceremonia de entrega de los toisones de oro&#39;

'50 años de monarquía: Ceremonia de entrega de los toisones de oro'

Mañana

La 1

La hora de La 1380.000 19,3%

50 años de monarquía: Ceremonia de entrega de los Toisones de Oro468.000 18,2%

Mañaneros 360549.000 16,2%

Mañaneros 360961.000 12,3%

La 2

Para todos La 210.000 0,9%

El círculo mágico del arrecife 13.000 0,8%

Gloriosas avutardas18.000 0,9%

Aquí hay trabajo10.000 0,4%

Universo UNED30.000 1,2%

El escarabajo verde 39.000 1,5%

El western de La 2 75.000 2,4%

El cazador100.000 1,6%

Saber y ganar204.000 2,3%

Antena 3

Espejo público322.000 12,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 737.000 15,9%

La ruleta de la suerte1.530.000 21,5%

Cuatro

Love shopping TV1.000 0,1%

¡Toma salami! 2.000 0,2%

Alerta cobra 10.000 0,6%

Alerta cobra 32.000 1,6%

Alerta cobra 63.000 2,7%

En boca de todos209.000 6,6%

Telecinco

La mirada crítica146.000 8,0%

El programa de AR349.000 13,1%

Vamos a ver592.000 9,4%

laSexta

Remescar, cosmética al instante6.000 0,9%

Aruser@s el humorning230.000 15,5%

Aruser@s347.000 15,0%

Al rojo vivo332.000 9,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' se alza como la emisión más vista del día con un gran 24,2% y 2.190.000 espectadores, mientras que la segunda edición cosecha un 17,8% y 1.963.000 que lo mantiene líder ante la competencia. Grandes cifras cosecha también el 'Telediario' de La 1 en sus dos citas, que quedan en segundo puesto con un 14,9% y un 13,7%, respectivamente. En el caso de 'Informativos Telecinco', estos ocupaban el tercer puesto muy lejos de su competencia: un 9,2% en su edición del mediodía y un alarmante 7,5% a las puertas del prime time.

La 1

Telediario matinal130.000 16,8%

Telediario 11.350.000 14,9%

Telediario 21.506.000 13,7%

Antena 3

Noticias de la mañana178.000 14,7%

Antena 3 Noticias 12.190.000 24,2%

Antena 3 Noticias 21.963.000 17,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1461.000 6,5%

El Desmarque Cuatro 1381.000 4,3%

Noticias Cuatro 2580.000 6,1%

Telecinco

El matinal47.000 7,2%

El matinal127.000 10,2%

Informativos Telecinco 15:00825.000 9,2%

Informativos Telecinco 21:00818.000 7,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h621.000 7,8%

laSexta Noticias: Jugones444.000 4,9%

laSexta Noticias 20h684.000 7,1%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (199)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas