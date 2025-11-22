'¡De viernes!' (14,1%) lidera en su programa 100 y 'La Voz' (11,2%) sufre un bajón en sus últimos Asaltos

Por Redacción | |

'¡De viernes!' alcanzó este 21 de noviembre su programa número 100, en el que recibieron en plató a Isa Pantoja. Su visita, como respuesta a la visita de su hermano Kiko Rivera la semana pasada, consiguió un 14,1% y 1.096.000 espectadores para el formato de Telecinco, que se resentía tan solo -0,2 puntos.

El programa capitaneado por Beatriz Archidona y Santi Acosta mantenía así su liderazgo frente a 'La Voz', que cerró su ronda de Asaltos con un 11,2% y 930.000 espectadores, experimentando un bajón de -1,1 puntos con respecto al viernes anterior. Mientras, el cine de La 1 subía +0,7 puntos con 'Gladiator' al firmar un 8,9% y 873.000 espectadores.

En cuanto al cine de Cuatro, 'Devotion. Una historia de héroes' cosechó un bajo 4,5% y 494.000 espectadores, -2,2 puntos por debajo del dato de hace una semana. Todo lo contrario que sucedía con 'Equipo de investigación', cuya primera entrega mejoraba +0,2 al alcanzar un 6,4% y 689.000 espectadores en laSexta.

'La Voz 2025'

Prime time

+0,7 sube el cine de La 1 con 'Gladiator'

'La Voz' se resiente -1,1 puntos al firmar un 11,2% en el prime time de Antena 3

'¡De viernes!' se mantiene con un 14,1%, al perder solo -0,2 puntos con respecto al viernes anterior

La 1

Plan de c1ne Gladiator (El gladiador) 873.000 8,9%

La 2

Cifras y letras483.000 4,4% Cifras y letras724.000 6,3% Plano general José Ramón de la Morena 362.000 3,2% Historia de nuestro cine: Presentacion Espérame en el cielo 347.000 4,2% Incluye: - Historia de nuestro cine: Película Espérame en el cielo 391.000 4,4% - Historia de nuestro cine: Coloquio Espérame en el cielo 194.000 3,5%

Antena 3

La voz: A punto de empezar1.129.000 9,8% La voz: Asaltos930.000 11,2%

Cuatro

First Dates494.000 4,5% First Dates817.000 7,2% El blockbuster Devotion. Una historia de héroes 391.000 4,2%

Telecinco

¡De viernes!1.096.000 14,1%

laSexta

laSexta columna España basura: La tasa de los líos 687.000 6,0% Equipo de investigación El efecto Corea 689.000 6,4% Equipo de investigación El secreto de Lucía 368.000 4,8%

'Cinderella Man'

Late night

+1,8 puntos crece el cine de La 1 con 'Cinderella Man'

Las reposiciones de 'La Voz' también bajan en el late night: pierde -1,3 puntos y firma 7,7% de share

'Equipo de investigación' promedia un 7,3%, mejorando +1,9 puntos con respecto al dato de la semana pasada

La 1

Plan de c1ne 2 Cinderella Man. El hombre que no se dejó tumbar 241.000 6,3%

La 2

Los Durrell63.000 2,0%

Antena 3

La voz: Grandes momentos216.000 7,7%

Cuatro

Cine Cuatro Creed: La leyenda de Rocky 106.000 3,0%

Telecinco

Gran Madrid show149.000 6,8%

laSexta

Equipo de investigación El rey del cachopo 235.000 6,0% Equipo de investigación La muerte de La Veneno, último capitulo 192.000 8,6%

'Aquí la tierra'

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' asciende a un 14%, +1,8 puntos frente al dato del viernes pasado

'Sueños de libertad' sigue fuerte y clava su 13,9% de hace una semana

'El tiempo justo' se desinfla -0,7 puntos a un preocupante 7,9%

La 1

Directo al grano985.000 11,6% Valle Salvaje901.000 11,6% La promesa971.000 11,9% Malas lenguas1.109.000 12,5% Aquí la tierra1.401.000 14,0%

La 2

Saber y ganar629.000 6,9% Grandes documentales298.000 3,6% Incluye: - Ecos de la Edad de Hielo315.000 3,7% - La carrera de la vida Las defensas de las presas submarinas 264.000 3,4% Malas lenguas507.000 6,4% Mi casa flotante155.000 1,8% Escapadas extraordinarias176.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.227.000 13,9% Y ahora, Sonsoles839.000 10,3% Pasapalabra1.910.000 19,4%

Cuatro

Todo es mentira513.000 6,1% Lo sabe, no lo sabe452.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo655.000 7,9% El diario de Jorge814.000 9,9% Agárrate al sillón832.000 8,5%

laSexta

Zapeando458.000 5,3% Más vale tarde537.000 6,6% laSexta clave463.000 4,3%

'50 años de monarquía: Ceremonia de entrega de los toisones de oro'

Mañana

El especial informativo sobre la entrega de los Toisones de Oro firma un 18,2% en La 1

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (15,9%) pierde -1,9 puntos en una semana

+2,9 puntos mejora 'El programa de Ana Rosa' al alcanzar un 13,1%

La 1

La hora de La 1380.000 19,3% 50 años de monarquía: Ceremonia de entrega de los Toisones de Oro468.000 18,2% Mañaneros 360549.000 16,2% Mañaneros 360961.000 12,3%

La 2

Para todos La 210.000 0,9% El círculo mágico del arrecife Los seres pelágicos: Comer y nadar 13.000 0,8% Gloriosas avutardas18.000 0,9% Aquí hay trabajo10.000 0,4% Universo UNED30.000 1,2% El escarabajo verde Las fotos, para después 39.000 1,5% El western de La 2 La última aventura (1967) 75.000 2,4% El cazador100.000 1,6% Saber y ganar204.000 2,3%

Antena 3

Espejo público322.000 12,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Vieiras a la gallega 737.000 15,9% La ruleta de la suerte1.530.000 21,5%

Cuatro

Love shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Losers 2.000 0,2% Alerta cobra Elección mortal 10.000 0,6% Alerta cobra Revolución 32.000 1,6% Alerta cobra Revolución (2 parte) 63.000 2,7% En boca de todos209.000 6,6%

Telecinco

La mirada crítica146.000 8,0% El programa de AR349.000 13,1% Vamos a ver592.000 9,4%

laSexta

Remescar, cosmética al instante6.000 0,9% Aruser@s el humorning230.000 15,5% Aruser@s347.000 15,0% Al rojo vivo332.000 9,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' se alza como la emisión más vista del día con un gran 24,2% y 2.190.000 espectadores, mientras que la segunda edición cosecha un 17,8% y 1.963.000 que lo mantiene líder ante la competencia. Grandes cifras cosecha también el 'Telediario' de La 1 en sus dos citas, que quedan en segundo puesto con un 14,9% y un 13,7%, respectivamente. En el caso de 'Informativos Telecinco', estos ocupaban el tercer puesto muy lejos de su competencia: un 9,2% en su edición del mediodía y un alarmante 7,5% a las puertas del prime time.

La 1

Telediario matinal130.000 16,8% Telediario 11.350.000 14,9% Telediario 21.506.000 13,7%

Antena 3

Noticias de la mañana178.000 14,7% Antena 3 Noticias 12.190.000 24,2% Antena 3 Noticias 21.963.000 17,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1461.000 6,5% El Desmarque Cuatro 1381.000 4,3% Noticias Cuatro 2580.000 6,1%

Telecinco

El matinal47.000 7,2% El matinal127.000 10,2% Informativos Telecinco 15:00825.000 9,2% Informativos Telecinco 21:00818.000 7,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h621.000 7,8% laSexta Noticias: Jugones444.000 4,9% laSexta Noticias 20h684.000 7,1%

