'¡De viernes!' (14,1%) lidera en su programa 100 y 'La Voz' (11,2%) sufre un bajón en sus últimos Asaltos

Audiencias Viernes 21 de Noviembre de 2025
13,5%
12,1%
10,2%
6,7%
5,2%
3,8%
2,4%
2,3%
2,2%
2,2%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,4%
0,4%
0,0%
'¡De viernes!' alcanzó este 21 de noviembre su programa número 100, en el que recibieron en plató a Isa Pantoja. Su visita, como respuesta a la visita de su hermano Kiko Rivera la semana pasada, consiguió un 14,1% y 1.096.000 espectadores para el formato de Telecinco, que se resentía tan solo -0,2 puntos.
El programa capitaneado por Beatriz Archidona y Santi Acosta mantenía así su liderazgo frente a 'La Voz', que cerró su ronda de Asaltos con un 11,2% y 930.000 espectadores, experimentando un bajón de -1,1 puntos con respecto al viernes anterior. Mientras, el cine de La 1 subía +0,7 puntos con 'Gladiator' al firmar un 8,9% y 873.000 espectadores.
En cuanto al cine de Cuatro, 'Devotion. Una historia de héroes' cosechó un bajo 4,5% y 494.000 espectadores, -2,2 puntos por debajo del dato de hace una semana. Todo lo contrario que sucedía con 'Equipo de investigación', cuya primera entrega mejoraba +0,2 al alcanzar un 6,4% y 689.000 espectadores en laSexta.
'La Voz 2025'
Prime time
- +0,7 sube el cine de La 1 con 'Gladiator'
- 'La Voz' se resiente -1,1 puntos al firmar un 11,2% en el prime time de Antena 3
- '¡De viernes!' se mantiene con un 14,1%, al perder solo -0,2 puntos con respecto al viernes anterior
Plan de c1ne 873.000 8,9%
Cifras y letras483.000 4,4%
Cifras y letras724.000 6,3%
Plano general 362.000 3,2%
Historia de nuestro cine: Presentacion 347.000 4,2%
Incluye:
- Historia de nuestro cine: Película 391.000 4,4%
- Historia de nuestro cine: Coloquio 194.000 3,5%
La voz: A punto de empezar1.129.000 9,8%
La voz: Asaltos930.000 11,2%
First Dates494.000 4,5%
First Dates817.000 7,2%
El blockbuster 391.000 4,2%
¡De viernes!1.096.000 14,1%
laSexta columna 687.000 6,0%
Equipo de investigación 689.000 6,4%
Equipo de investigación 368.000 4,8%
'Cinderella Man'
Late night
- +1,8 puntos crece el cine de La 1 con 'Cinderella Man'
- Las reposiciones de 'La Voz' también bajan en el late night: pierde -1,3 puntos y firma 7,7% de share
- 'Equipo de investigación' promedia un 7,3%, mejorando +1,9 puntos con respecto al dato de la semana pasada
Plan de c1ne 2 241.000 6,3%
Los Durrell63.000 2,0%
La voz: Grandes momentos216.000 7,7%
Cine Cuatro 106.000 3,0%
Gran Madrid show149.000 6,8%
Equipo de investigación 235.000 6,0%
Equipo de investigación 192.000 8,6%
'Aquí la tierra'
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' asciende a un 14%, +1,8 puntos frente al dato del viernes pasado
- 'Sueños de libertad' sigue fuerte y clava su 13,9% de hace una semana
- 'El tiempo justo' se desinfla -0,7 puntos a un preocupante 7,9%
Directo al grano985.000 11,6%
Valle Salvaje901.000 11,6%
La promesa971.000 11,9%
Malas lenguas1.109.000 12,5%
Aquí la tierra1.401.000 14,0%
Saber y ganar629.000 6,9%
Grandes documentales298.000 3,6%
Incluye:
- Ecos de la Edad de Hielo315.000 3,7%
- La carrera de la vida 264.000 3,4%
Malas lenguas507.000 6,4%
Mi casa flotante155.000 1,8%
Escapadas extraordinarias176.000 1,8%
Sueños de libertad1.227.000 13,9%
Y ahora, Sonsoles839.000 10,3%
Pasapalabra1.910.000 19,4%
Todo es mentira513.000 6,1%
Lo sabe, no lo sabe452.000 5,5%
El tiempo justo655.000 7,9%
El diario de Jorge814.000 9,9%
Agárrate al sillón832.000 8,5%
Zapeando458.000 5,3%
Más vale tarde537.000 6,6%
laSexta clave463.000 4,3%
'50 años de monarquía: Ceremonia de entrega de los toisones de oro'
Mañana
- El especial informativo sobre la entrega de los Toisones de Oro firma un 18,2% en La 1
- 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (15,9%) pierde -1,9 puntos en una semana
- +2,9 puntos mejora 'El programa de Ana Rosa' al alcanzar un 13,1%
La hora de La 1380.000 19,3%
50 años de monarquía: Ceremonia de entrega de los Toisones de Oro468.000 18,2%
Mañaneros 360549.000 16,2%
Mañaneros 360961.000 12,3%
Para todos La 210.000 0,9%
El círculo mágico del arrecife 13.000 0,8%
Gloriosas avutardas18.000 0,9%
Aquí hay trabajo10.000 0,4%
Universo UNED30.000 1,2%
El escarabajo verde 39.000 1,5%
El western de La 2 75.000 2,4%
El cazador100.000 1,6%
Saber y ganar204.000 2,3%
Espejo público322.000 12,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 737.000 15,9%
La ruleta de la suerte1.530.000 21,5%
Love shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 2.000 0,2%
Alerta cobra 10.000 0,6%
Alerta cobra 32.000 1,6%
Alerta cobra 63.000 2,7%
En boca de todos209.000 6,6%
La mirada crítica146.000 8,0%
El programa de AR349.000 13,1%
Vamos a ver592.000 9,4%
Remescar, cosmética al instante6.000 0,9%
Aruser@s el humorning230.000 15,5%
Aruser@s347.000 15,0%
Al rojo vivo332.000 9,1%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' se alza como la emisión más vista del día con un gran 24,2% y 2.190.000 espectadores, mientras que la segunda edición cosecha un 17,8% y 1.963.000 que lo mantiene líder ante la competencia. Grandes cifras cosecha también el 'Telediario' de La 1 en sus dos citas, que quedan en segundo puesto con un 14,9% y un 13,7%, respectivamente. En el caso de 'Informativos Telecinco', estos ocupaban el tercer puesto muy lejos de su competencia: un 9,2% en su edición del mediodía y un alarmante 7,5% a las puertas del prime time.
Telediario matinal130.000 16,8%
Telediario 11.350.000 14,9%
Telediario 21.506.000 13,7%
Noticias de la mañana178.000 14,7%
Antena 3 Noticias 12.190.000 24,2%
Antena 3 Noticias 21.963.000 17,8%
Noticias Cuatro 1461.000 6,5%
El Desmarque Cuatro 1381.000 4,3%
Noticias Cuatro 2580.000 6,1%
El matinal47.000 7,2%
El matinal127.000 10,2%
Informativos Telecinco 15:00825.000 9,2%
Informativos Telecinco 21:00818.000 7,5%
laSexta Noticias 14h621.000 7,8%
laSexta Noticias: Jugones444.000 4,9%
laSexta Noticias 20h684.000 7,1%