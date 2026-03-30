'Supervivientes: Conexión Honduras' (12,2%) vuelve a verse superado por el cine de La 1 (12,3%)

Audiencias Domingo 29 de Marzo de 2026
11,5%
10,0%
8,5%
6,3%
4,8%
2,6%
2,6%
2,6%
2,3%
2,2%
2,1%
1,8%
1,8%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,5%
0,0%
0,0%
*En elaboración
La distancia entre las principales propuestas dominicales se ha recortado, pero el orden vuelve a ser el mismo. Una semana después, el cine de La 1 vuelve a liderar con otro latigazo de Indiana Jones. En esta ocasión, la corporación pública ha emitido 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal', que ha sido la opción más vista de la velada con 1,345 millones de espectadores y un 12,3% de cuota de pantalla.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
De este modo, preserva la primera plaza, pese a sufrir un ligero descenso, y no sufre el adelantamiento de 'Supervivientes: Conexión Honduras', que también se resiente al anotar un 12,2% de share. Ese porcentaje se traduce en el seguimiento de 969.000 personas, el cual le permite liderar en su particular franja, más extensa que la de su principal competencia.
'Una nueva vida' sigue sin escapar del unidígito, pero al menos se refuerza y consigue un 9,9% de share al convencer a 966.000 televidentes. Por su parte, 'Cuarto milenio' también mejora al alcanzar un 6,1% con el que vence sin ningún tipo de problema al cine de laSexta (3,8%).
'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' ocupa el prime time de La 1
Prime time
Película de la semana 1.345.000 12,3%
Cine 387.000 8,5%
Imprescindibles303.000 2,6%
Mary, la reina del paralelo303.000 2,6%
Zero dramas262.000 2,5%
Tesoros de la tele 127.000 2,4%
Una nueva vida966.000 9,9%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21495.000 4,4%
Cuarto milenio661.000 6,1%
Supervivientes: Conexión Honduras969.000 12,2%
El taquillazo 365.000 3,8%
Late night
Rescate en las profundidades51.000 2,2%
Una nueva vida172.000 4,6%
Cuarto milenio252.000 6,1%
Gran Madrid show130.000 5,9%
Cine 114.000 3,5%
Sobremesa y tarde
Sesión de tarde 1.134.000 12,6%
Sesión de tarde 2 945.000 10,8%
Aquí la Tierra1.096.000 11,5%
Saber y ganar: Fin de semana363.000 4,1%
Grandes documentales226.000 2,5%
Zambia salvaje 266.000 3,0%
Lugares indómitos. La gran barrera de coral 213.000 2,4%
Grecia, la tierra de las aves rapaces205.000 2,3%
Documentales de La 2206.000 2,4%
El fin de los dinosaurios: Escenario de un apocalipsis206.000 2,4%
España sin asfalto 170.000 1,9%
Crecemos juntas: La serie210.000 2,2%
Ríos 279.000 2,6%
Multicine 1.053.000 11,7%
Multicine 2 840.000 9,6%
Multicine 3 654.000 7,1%
Home cinema 594.000 6,6%
Home cinema 2 488.000 5,6%
Fiesta717.000 8,1%
¡Allá tú!901.000 9,6%
La Roca425.000 4,8%
Mañana
Agrosfera85.000 12,4%
Viaje al centro de la tele 395.000 11,0%
Viaje al centro de la tele 427.000 11,3%
D Corazón558.000 10,2%
Escala humana 8.000 1,2%
Los conciertos de La 2 10.000 1,3%
Medina15.000 1,4%
Buenas noticias TV21.000 1,7%
Shalom36.000 2,3%
Últimas preguntas37.000 1,9%
El día del señor193.000 6,0%
Santa misa193.000 6,0%
Pueblo de Dios 188.000 5,0%
La 2 express149.000 4,0%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista152.000 4,0%
Flash moda118.000 2,8%
RTVE responde69.000 1,5%
El escarabajo verde 44.000 0,7%
¡Qué animal! 83.000 1,2%
Saber y ganar: Fin de semana113.000 1,4%
Pelopicopata15.000 2,0%
Los más...53.000 3,7%
Los más desternillantes ataques de risa53.000 3,7%
Centímetros cúbicos92.000 3,2%
Los más...63.000 1,8%
Los más guays62.000 1,8%
El 1%139.000 3,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 254.000 6,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 423.000 9,3%
La ruleta de la suerte1.094.000 17,0%
Love shopping TV8.000 1,3%
¡Toma salami! 18.000 2,4%
¡Toma salami! 19.000 2,2%
Volando voy 118.000 7,8%
Volando voy 288.000 9,2%
Viajeros Cuatro 322.000 8,7%
Viajeros Cuatro 419.000 9,9%
Miramimúsica9.000 1,4%
Minutos musicales6.000 0,8%
Enphorma3.000 0,5%
Love shopping TV8.000 1,0%
Got Talent España: Momentazos45.000 3,5%
Got Talent España209.000 6,6%
El precio justo286.000 7,0%
El precio justo397.000 6,5%
Equipo de investigación 15.000 1,9%
Aruser@s Weekend161.000 9,1%
Equipo de investigación 238.000 7,0%
Equipo de investigación 240.000 6,4%
Equipo de investigación 266.000 6,2%
Informativos
Fin de semana 24h38.000 6,3%
Fin de semana 24h274.000 15,1%
Teled. fin semana 11.144.000 13,5%
Teled. fin semana 21.472.000 13,3%
Antena 3 noticias 1 fin de semana2.030.000 24,0%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.481.000 13,4%
Noticias Cuatro 1665.000 10,9%
El desmarque Cuatro 1430.000 5,2%
Noticias Cuatro 2522.000 5,6%
Informativos Telecinco 15:00663.000 7,8%
Informativos Telecinco 21:00867.000 7,9%
laSexta noticias 14h493.000 8,1%
La sexta deportes 1321.000 4,0%
laSexta noticias 20h662.000 7,1%
La sexta deportes 2345.000 3,1%