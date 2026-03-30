'Supervivientes: Conexión Honduras' (12,2%) vuelve a verse superado por el cine de La 1 (12,3%)

Por Redacción |

*En elaboración

La distancia entre las principales propuestas dominicales se ha recortado, pero el orden vuelve a ser el mismo. Una semana después, el cine de La 1 vuelve a liderar con otro latigazo de Indiana Jones. En esta ocasión, la corporación pública ha emitido 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal', que ha sido la opción más vista de la velada con 1,345 millones de espectadores y un 12,3% de cuota de pantalla.

De este modo, preserva la primera plaza, pese a sufrir un ligero descenso, y no sufre el adelantamiento de 'Supervivientes: Conexión Honduras', que también se resiente al anotar un 12,2% de share. Ese porcentaje se traduce en el seguimiento de 969.000 personas, el cual le permite liderar en su particular franja, más extensa que la de su principal competencia.

'Una nueva vida' sigue sin escapar del unidígito, pero al menos se refuerza y consigue un 9,9% de share al convencer a 966.000 televidentes. Por su parte, 'Cuarto milenio' también mejora al alcanzar un 6,1% con el que vence sin ningún tipo de problema al cine de laSexta (3,8%).

'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' ocupa el prime time de La 1

Prime time

La 1

Película de la semana Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal 1.345.000 12,3% Cine Braveheart 387.000 8,5%

La 2

Imprescindibles303.000 2,6% Mary, la reina del paralelo303.000 2,6% Zero dramas262.000 2,5% Tesoros de la tele Directísimo 127.000 2,4%

Antena 3

Una nueva vida966.000 9,9%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21495.000 4,4% Cuarto milenio661.000 6,1%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras969.000 12,2%

laSexta

El taquillazo Batman v Superman: El amanecer de la justicia 365.000 3,8%

Late night

La 2

Rescate en las profundidades51.000 2,2%

Antena 3

Una nueva vida172.000 4,6%

Cuatro

Cuarto milenio252.000 6,1%

Telecinco

Gran Madrid show130.000 5,9%

laSexta

Cine Tornado magnético 114.000 3,5%

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde El juez (2014) 1.134.000 12,6% Sesión de tarde 2 El jurado 945.000 10,8% Aquí la Tierra1.096.000 11,5%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana363.000 4,1% Grandes documentales226.000 2,5% Zambia salvaje Historias de arboles 266.000 3,0% Lugares indómitos. La gran barrera de coral Verano 213.000 2,4% Grecia, la tierra de las aves rapaces205.000 2,3% Documentales de La 2206.000 2,4% El fin de los dinosaurios: Escenario de un apocalipsis206.000 2,4% España sin asfalto Los volcanes dormidos 170.000 1,9% Crecemos juntas: La serie210.000 2,2% Ríos Nervión 279.000 2,6%

Antena 3

Multicine La desaparición de Hortense 1.053.000 11,7% Multicine 2 Enamorada de un extraño 840.000 9,6% Multicine 3 Cocinando con amor 654.000 7,1%

Cuatro

Home cinema Terminator Salvation 594.000 6,6% Home cinema 2 Volcano 488.000 5,6%

Telecinco

Fiesta717.000 8,1% ¡Allá tú!901.000 9,6%

laSexta

La Roca425.000 4,8%

Mañana

La 1

Agrosfera85.000 12,4% Viaje al centro de la tele Los reyes del popurrí 395.000 11,0% Viaje al centro de la tele A 70 por hora 427.000 11,3% D Corazón558.000 10,2%

La 2

Escala humana Verde que te quiero verde 8.000 1,2% Los conciertos de La 2 Temporada de conciertos 2025-2026 10.000 1,3% Medina15.000 1,4% Buenas noticias TV21.000 1,7% Shalom36.000 2,3% Últimas preguntas37.000 1,9% El día del señor193.000 6,0% Santa misa193.000 6,0% Pueblo de Dios El quinto evangelio 188.000 5,0% La 2 express149.000 4,0% Un país en bicicleta, diario de una ciclista152.000 4,0% Flash moda118.000 2,8% RTVE responde69.000 1,5% El escarabajo verde El arte de observar 44.000 0,7% ¡Qué animal! Gregarios 83.000 1,2% Saber y ganar: Fin de semana113.000 1,4%

Antena 3

Pelopicopata15.000 2,0% Los más...53.000 3,7% Los más desternillantes ataques de risa53.000 3,7% Centímetros cúbicos92.000 3,2% Los más...63.000 1,8% Los más guays62.000 1,8% El 1%139.000 3,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Albóndigas de carnaval 254.000 6,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pencas de jamón y queso con salsa española 423.000 9,3% La ruleta de la suerte1.094.000 17,0%

Cuatro

Love shopping TV8.000 1,3% ¡Toma salami! La batalla de las estrellas 18.000 2,4% ¡Toma salami! Pekín express 19.000 2,2% Volando voy Serra do Dourel 118.000 7,8% Volando voy Costa da Morte (Norte), A Coruña 288.000 9,2% Viajeros Cuatro Pontevedra 322.000 8,7% Viajeros Cuatro Hong Kong 419.000 9,9%

Telecinco

Miramimúsica9.000 1,4% Minutos musicales6.000 0,8% Enphorma3.000 0,5% Love shopping TV8.000 1,0% Got Talent España: Momentazos45.000 3,5% Got Talent España209.000 6,6% El precio justo286.000 7,0% El precio justo397.000 6,5%

laSexta

Equipo de investigación El impostor 15.000 1,9% Aruser@s Weekend161.000 9,1% Equipo de investigación La falsa hija del rey 238.000 7,0% Equipo de investigación En el nombre de Nadia 240.000 6,4% Equipo de investigación Cáncer S.L. 266.000 6,2%

Informativos

La 1

Fin de semana 24h38.000 6,3% Fin de semana 24h274.000 15,1% Teled. fin semana 11.144.000 13,5% Teled. fin semana 21.472.000 13,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana2.030.000 24,0% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.481.000 13,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1665.000 10,9% El desmarque Cuatro 1430.000 5,2% Noticias Cuatro 2522.000 5,6%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00663.000 7,8% Informativos Telecinco 21:00867.000 7,9%

laSexta

laSexta noticias 14h493.000 8,1% La sexta deportes 1321.000 4,0% laSexta noticias 20h662.000 7,1% La sexta deportes 2345.000 3,1%

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