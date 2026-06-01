Audiencias 'Supervivientes' lidera y 'Anatomía de...' sube con Lola Flores

AUDIENCIAS TDT 30 DE MAYO

El cine de Neox lidera con "El ilusionista" como lo más visto de las temáticas TDT

Además "El fin de los días" consigue también la tercera posición. El segundo y el tercer puesto es para 'CSI: NY' en Energy, que además se lleva el liderazgo con un 2,3%.

Por RedacciónPublicado: Lunes 1 Junio 2026 09:58

Audiencias Sábado 30 de Mayo de 2026

Ranking cadenas TDT Sábado, 30 de Mayo de 2026

Energy 2,3%

FDF 2,2%

Neox 1,9%

Atreseries 1,9%

Divinity 1,7%

BEMADtv 1,7%

TRECE 1,6%

DMAX 1,6%

Nova 1,3%

DKiss 1,3%

Mega (España) 1,2%

Squirrel 1,2%

Clan TVE 1,1%

Canal 24 Horas 1,1%

Veo7 1,0%

Boing 0,9%

Ten 0,7%

Teledeporte 0,5%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine El ilusionista
17:45
19:49
235.000
2,6%
Energy
CSI: Nueva York Mala sangre
22:29
23:13
222.000
2,4%
Neox
Cine El fin de los dias
15:21
17:45
208.000
2,5%
Energy
CSI: Nueva York Charla poco amistosa
21:28
22:29
193.000
2,2%
BEMADtv
Cine Gold(2022)
20:51
22:29
182.000
2,1%
FDF
El pueblo
16:45
18:25
182.000
2,2%
TRECE
Cine Hombres de honor(men of honor)
17:00
19:13
177.000
2,0%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Vidas ...
21:51
22:35
174.000
2,0%
FDF
Cine Menudas piezas
22:20
24:15
174.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un topo,un torero leon y un ...
20:06
22:13
173.000
2,0%

Ranking Energy (2,3%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Nueva York Mala sangre
22:29
23:13
222.000
2,4%
Energy
CSI: Nueva York Charla poco amistosa
21:28
22:29
193.000
2,2%
Energy
Mentes criminales Plena vista
16:02
16:59
164.000
2,0%
Energy
CSI: Nueva York Sangre por sangre
23:13
24:16
158.000
2,0%
Energy
Mentes criminales Espejo roto
16:59
17:56
148.000
1,8%

Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
El pueblo
16:45
18:25
182.000
2,2%
FDF
Cine Menudas piezas
22:20
24:15
174.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un topo,un torero leon y un ...
20:06
22:13
173.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una secesion,una sub-piña y ...
14:41
16:45
163.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una rehabilitacion integral,un ...
24:15
25:54
143.000
2,9%

Ranking Neox (1,9%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine El ilusionista
17:45
19:49
235.000
2,6%
Neox
Cine El fin de los dias
15:21
17:45
208.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:27
14:53
154.000
2,0%
Neox
Los Simpson
14:53
15:20
150.000
1,7%
Neox
Los Simpson
13:59
14:27
148.000
2,4%

Ranking Atreseries (1,9%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen mas alla del paraiso
11:58
22:00
150.000
2,0%
Atreseries
Crimen en el trópico Case-pilote
22:00
23:05
141.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el pacifico Trabajo en equipo
24:20
25:10
108.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el trópico Les trois ilets
23:05
24:20
99.000
1,2%
Atreseries
Crimen en el pacifico Trabajo en equipo(2 ...
25:10
26:06
83.000
2,3%

Ranking Divinity (1,7%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
The Resident
23:04
23:59
151.000
1,8%
Divinity
Tu casa de vacaciones lo vale
15:43
16:50
143.000
1,7%
Divinity
Tu casa de vacaciones lo vale
14:52
15:43
134.000
1,5%
Divinity
Tu casa de vacaciones lo vale
16:50
17:48
131.000
1,6%
Divinity
La casa de mis sueños Emma y kieron
21:20
22:22
130.000
1,5%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Gold(2022)
20:51
22:29
182.000
2,1%
BEMADtv
Cine Outlander
22:29
24:36
169.000
2,1%
BEMADtv
Cine Siempre a tu lado:hachiko
19:19
20:51
152.000
1,7%
BEMADtv
Cine Asterix y obelix mision cleopatra
17:22
19:19
141.000
1,6%
BEMADtv
Cine Asterix y obelix contra cesar
15:25
17:22
128.000
1,5%

Ranking TRECE (1,6%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Hombres de honor(men of honor)
17:00
19:13
177.000
2,0%
TRECE
Cine La ley del sheriff breaker
20:51
22:15
156.000
1,8%
TRECE
Cine Ronin
14:56
17:00
155.000
1,8%
TRECE
Cine 12 trampas
22:15
24:09
147.000
1,7%
TRECE
Cine El sheriff breaker
19:13
20:48
109.000
1,2%

Ranking DMAX (1,6%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
091 alerta policia
21:52
22:42
125.000
1,4%
DMAX
062:alerta ciudadana
20:09
20:31
118.000
1,3%
DMAX
España al descubierto
16:01
16:52
111.000
1,3%
DMAX
062:alerta ciudadana
18:35
18:56
110.000
1,2%
DMAX
091 alerta policia
23:40
24:24
103.000
1,4%

Ranking Nova (1,3%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
21:13
22:12
161.000
1,9%
Nova
La tormenta
20:14
21:13
159.000
1,8%
Nova
La tormenta
19:23
20:14
154.000
1,7%
Nova
La tormenta
18:33
19:23
136.000
1,5%
Nova
La tormenta
22:12
23:09
121.000
1,3%

Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Si,quiero ese vestido
14:56
15:50
122.000
1,4%
DKiss
Si,quiero ese vestido(uk)
14:29
14:56
109.000
1,4%
DKiss
Los pies me estan matando
22:08
23:03
102.000
1,1%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
24:02
24:54
89.000
1,4%
DKiss
Si,quiero ese vestido(benelux)
16:40
17:35
88.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:17
22:45
147.000
1,7%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:45
24:20
112.000
1,4%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
24:20
25:39
105.000
2,1%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
20:03
21:17
99.000
1,1%
Mega (España)
¿Quién da más? ¿monton de basura?
15:32
16:00
96.000
1,1%

Ranking Squirrel (1,2%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Rambo-last blood
22:07
23:43
147.000
1,7%
Squirrel
Cine Stronghold,el gigante de piedra
20:21
22:07
117.000
1,3%
Squirrel
Cine Los robinson de los mares del sur(2 ...
18:49
20:21
97.000
1,1%
Squirrel
Cine George and the dragon
15:53
17:17
95.000
1,1%
Squirrel
Invasion(ultimos dias del planeta)
14:26
15:53
95.000
1,1%

Ranking Clan TVE (1,1%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine El retorno del jedi
23:03
25:06
165.000
2,3%
Clan TVE
Cine El imperio contraataca
21:05
23:02
138.000
1,6%
Clan TVE
Cine La guerra de las galaxias
15:25
17:20
108.000
1,3%
Clan TVE
Bluey
17:21
17:28
71.000
0,9%
Clan TVE
La casa de mickey mouse
09:30
09:52
67.000
3,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:57
15:42
126.000
1,5%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
13:34
14:54
125.000
2,0%
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:43
15:50
113.000
1,3%
Canal 24 Horas
Dia fuerzas armadas
11:46
13:34
110.000
3,3%
Canal 24 Horas
Parlamento
15:50
16:21
107.000
1,3%

Ranking Veo7 (1,0%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Vidas ...
21:51
22:35
174.000
2,0%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Rendir ...
21:02
21:51
146.000
1,7%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:35
23:19
141.000
1,6%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
23:19
24:08
98.000
1,2%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Su ...
20:16
21:02
95.000
1,1%

Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine El gato con botas
21:31
23:05
155.000
1,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
10:03
10:12
90.000
4,0%
Boing
Los thunderman Dame una ruptura
23:13
23:34
86.000
1,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
09:37
09:47
81.000
4,1%
Boing
Cine Happy feet 2
15:30
17:23
74.000
0,9%

Ranking Ten (0,7%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:05
18:08
66.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
18:08
19:00
61.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
16:05
17:05
58.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
19:00
19:57
57.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
15:03
16:05
57.000
0,7%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Penaltis futbol:champions league(d) Paris ...
24:24
24:37
105.000
1,7%
Teledeporte
Prorroga futbol:champions league(d) Paris ...
23:48
24:24
83.000
1,1%
Teledeporte
Post futbol:champions league Paris ...
24:37
24:46
80.000
1,4%
Teledeporte
Gimnasia ritmica:campeonato de europa
17:06
17:38
58.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol:champions league(d) Paris ...
22:02
23:48
54.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine 6 pistolas
21:41
23:21
64.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Los luchadores del infierno
23:21
25:31
29.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine Cronica negra de un policia
15:38
17:26
29.000
0,3%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Champions league ...
09:54
12:31
24.000
0,9%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
17:26
20:20
21.000
0,2%
