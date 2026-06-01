El cine de Neox lidera con "El ilusionista" como lo más visto de las temáticas TDT

Publicado: Lunes 1 Junio 2026 09:58 (hace 2 horas)|
Audiencias Sábado 30 de Mayo de 2026
16,4%
11,6%
7,1%
5,6%
5,2%
3,1%
2,3%
2,2%
1,9%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,4%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Sábado, 30 de Mayo de 2026
2,3%
2,2%
1,9%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El ilusionista
17:45
19:49
235.000
2,6%
CSI: Nueva York Mala sangre
22:29
23:13
222.000
2,4%
Cine El fin de los dias
15:21
17:45
208.000
2,5%
CSI: Nueva York Charla poco amistosa
21:28
22:29
193.000
2,2%
Cine Gold(2022)
20:51
22:29
182.000
2,1%
El pueblo
16:45
18:25
182.000
2,2%
Cine Hombres de honor(men of honor)
17:00
19:13
177.000
2,0%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Vidas ...
21:51
22:35
174.000
2,0%
Cine Menudas piezas
22:20
24:15
174.000
2,0%
La que se avecina Un topo,un torero leon y un ...
20:06
22:13
173.000
2,0%
Ranking Energy (2,3%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York Mala sangre
22:29
23:13
222.000
2,4%
CSI: Nueva York Charla poco amistosa
21:28
22:29
193.000
2,2%
Mentes criminales Plena vista
16:02
16:59
164.000
2,0%
CSI: Nueva York Sangre por sangre
23:13
24:16
158.000
2,0%
Mentes criminales Espejo roto
16:59
17:56
148.000
1,8%
Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El pueblo
16:45
18:25
182.000
2,2%
Cine Menudas piezas
22:20
24:15
174.000
2,0%
La que se avecina Un topo,un torero leon y un ...
20:06
22:13
173.000
2,0%
La que se avecina Una secesion,una sub-piña y ...
14:41
16:45
163.000
1,9%
La que se avecina Una rehabilitacion integral,un ...
24:15
25:54
143.000
2,9%
Ranking Neox (1,9%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El ilusionista
17:45
19:49
235.000
2,6%
Cine El fin de los dias
15:21
17:45
208.000
2,5%
Los Simpson
14:27
14:53
154.000
2,0%
Los Simpson
14:53
15:20
150.000
1,7%
Los Simpson
13:59
14:27
148.000
2,4%
Ranking Atreseries (1,9%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen mas alla del paraiso
11:58
22:00
150.000
2,0%
Crimen en el trópico Case-pilote
22:00
23:05
141.000
1,6%
Crimen en el pacifico Trabajo en equipo
24:20
25:10
108.000
1,9%
Crimen en el trópico Les trois ilets
23:05
24:20
99.000
1,2%
Crimen en el pacifico Trabajo en equipo(2 ...
25:10
26:06
83.000
2,3%
Ranking Divinity (1,7%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Resident
23:04
23:59
151.000
1,8%
Tu casa de vacaciones lo vale
15:43
16:50
143.000
1,7%
Tu casa de vacaciones lo vale
14:52
15:43
134.000
1,5%
Tu casa de vacaciones lo vale
16:50
17:48
131.000
1,6%
La casa de mis sueños Emma y kieron
21:20
22:22
130.000
1,5%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Gold(2022)
20:51
22:29
182.000
2,1%
Cine Outlander
22:29
24:36
169.000
2,1%
Cine Siempre a tu lado:hachiko
19:19
20:51
152.000
1,7%
Cine Asterix y obelix mision cleopatra
17:22
19:19
141.000
1,6%
Cine Asterix y obelix contra cesar
15:25
17:22
128.000
1,5%
Ranking TRECE (1,6%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Hombres de honor(men of honor)
17:00
19:13
177.000
2,0%
Cine La ley del sheriff breaker
20:51
22:15
156.000
1,8%
Cine Ronin
14:56
17:00
155.000
1,8%
Cine 12 trampas
22:15
24:09
147.000
1,7%
Cine El sheriff breaker
19:13
20:48
109.000
1,2%
Ranking DMAX (1,6%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
091 alerta policia
21:52
22:42
125.000
1,4%
062:alerta ciudadana
20:09
20:31
118.000
1,3%
España al descubierto
16:01
16:52
111.000
1,3%
062:alerta ciudadana
18:35
18:56
110.000
1,2%
091 alerta policia
23:40
24:24
103.000
1,4%
Ranking Nova (1,3%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:13
22:12
161.000
1,9%
La tormenta
20:14
21:13
159.000
1,8%
La tormenta
19:23
20:14
154.000
1,7%
La tormenta
18:33
19:23
136.000
1,5%
La tormenta
22:12
23:09
121.000
1,3%
Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Si,quiero ese vestido
14:56
15:50
122.000
1,4%
Si,quiero ese vestido(uk)
14:29
14:56
109.000
1,4%
Los pies me estan matando
22:08
23:03
102.000
1,1%
Como reconocer a un psicopata
24:02
24:54
89.000
1,4%
Si,quiero ese vestido(benelux)
16:40
17:35
88.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:17
22:45
147.000
1,7%
Batalla de restaurantes
22:45
24:20
112.000
1,4%
Pesadilla en la cocina
24:20
25:39
105.000
2,1%
Pesadilla en la cocina
20:03
21:17
99.000
1,1%
¿Quién da más? ¿monton de basura?
15:32
16:00
96.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,2%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Rambo-last blood
22:07
23:43
147.000
1,7%
Cine Stronghold,el gigante de piedra
20:21
22:07
117.000
1,3%
Cine Los robinson de los mares del sur(2 ...
18:49
20:21
97.000
1,1%
Cine George and the dragon
15:53
17:17
95.000
1,1%
Invasion(ultimos dias del planeta)
14:26
15:53
95.000
1,1%
Ranking Clan TVE (1,1%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El retorno del jedi
23:03
25:06
165.000
2,3%
Cine El imperio contraataca
21:05
23:02
138.000
1,6%
Cine La guerra de las galaxias
15:25
17:20
108.000
1,3%
Bluey
17:21
17:28
71.000
0,9%
La casa de mickey mouse
09:30
09:52
67.000
3,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teled. fin semana 1
14:57
15:42
126.000
1,5%
Fin de semana 24h
13:34
14:54
125.000
2,0%
Deportes 1
15:43
15:50
113.000
1,3%
Dia fuerzas armadas
11:46
13:34
110.000
3,3%
Parlamento
15:50
16:21
107.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,0%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ley y orden:unidad de victimas especiales Vidas ...
21:51
22:35
174.000
2,0%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Rendir ...
21:02
21:51
146.000
1,7%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:35
23:19
141.000
1,6%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
23:19
24:08
98.000
1,2%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Su ...
20:16
21:02
95.000
1,1%
Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El gato con botas
21:31
23:05
155.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
10:03
10:12
90.000
4,0%
Los thunderman Dame una ruptura
23:13
23:34
86.000
1,0%
Doraemon,el gato cosmico
09:37
09:47
81.000
4,1%
Cine Happy feet 2
15:30
17:23
74.000
0,9%
Ranking Ten (0,7%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
17:05
18:08
66.000
0,8%
Caso cerrado
18:08
19:00
61.000
0,7%
Caso cerrado
16:05
17:05
58.000
0,7%
Caso cerrado
19:00
19:57
57.000
0,6%
Caso cerrado
15:03
16:05
57.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Penaltis futbol:champions league(d) Paris ...
24:24
24:37
105.000
1,7%
Prorroga futbol:champions league(d) Paris ...
23:48
24:24
83.000
1,1%
Post futbol:champions league Paris ...
24:37
24:46
80.000
1,4%
Gimnasia ritmica:campeonato de europa
17:06
17:38
58.000
0,7%
Fútbol:champions league(d) Paris ...
22:02
23:48
54.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Sábado, 30 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine 6 pistolas
21:41
23:21
64.000
0,7%
Cine Los luchadores del infierno
23:21
25:31
29.000
0,5%
Cine Cronica negra de un policia
15:38
17:26
29.000
0,3%
Historia que tu hiciste Champions league ...
09:54
12:31
24.000
0,9%
Ciudad real madrid
17:26
20:20
21.000
0,2%