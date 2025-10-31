'No somos nadie' se desinfla a un 1,5% y Atreseries acapara lo más visto con 'Forever'

'No somos nadie' sufre una bajada antes de rematar la semana. En su emisión del jueves 30 de octubre, el formato de La Osa mengua -0,3 puntos al hacerse con un 1,5% de cuota de pantalla, aunque de todos modos se mantiene como lo más visto en Ten. En el ranking general, lo más visto es 'Forever', que copa la cima con dos de sus episodios en Atreseries, los cuales superan los 350.000 espectadores. Aun así, la cadena temática más popular es FDF, seguida de cerca por Nova, que cuenta con cinco contenidos en el top 10.
Ranking cadenas TDT Jueves, 30 de Octubre de 2025
2,4%
2,3%
2,3%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:53
22:41
380.000
3,1%
Forever
22:41
23:44
354.000
3,4%
Emanet
15:00
17:00
308.000
3,7%
Amarte así, Frijolito
19:23
19:55
288.000
3,5%
Forever
20:58
21:53
273.000
2,4%
Cuando me enamoro
19:55
21:30
268.000
2,6%
Mar de amor
17:00
17:53
256.000
3,6%
Tu cine La última caza
20:16
22:09
256.000
2,3%
Vino el amor
17:53
19:23
248.000
3,4%
Forever
23:44
24:37
247.000
3,5%
Ranking FDF (2,4%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un depredador africano, una ...
20:55
22:53
232.000
1,9%
La que se avecina Un bypass, un conserje ...
19:03
20:55
231.000
2,6%
La que se avecina Una cigüeña, un sartenazo y ...
15:14
17:24
209.000
2,6%
Cine Acero puro
22:54
25:10
191.000
2,5%
La que se avecina Un desterrado, una pecadora, y ...
13:22
15:14
159.000
2,4%
Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
17:00
308.000
3,7%
Amarte así, Frijolito
19:23
19:55
288.000
3,5%
Cuando me enamoro
19:55
21:30
268.000
2,6%
Mar de amor
17:00
17:53
256.000
3,6%
Vino el amor
17:53
19:23
248.000
3,4%
Ranking Atreseries (2,3%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:53
22:41
380.000
3,1%
Forever
22:41
23:44
354.000
3,4%
Forever
20:58
21:53
273.000
2,4%
Forever
23:44
24:37
247.000
3,5%
El padre Brown La caída de la firma St ...
15:32
16:22
201.000
2,4%
Ranking Energy (2,1%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:45
26:29
157.000
2,0%
NCIS: Los Ángeles En la madriguera del ...
12:48
13:46
95.000
2,4%
NCIS: Los Ángeles Tráfico humano
14:45
15:45
93.000
1,1%
Distrito 8
02:30
02:58
86.000
6,7%
NCIS: Los Ángeles Unidos
13:46
14:45
86.000
1,3%
Ranking BEMADtv (2,0%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Perros de guerra
20:46
22:14
233.000
2,0%
Cine El rehén
18:59
20:46
194.000
2,3%
Cine Día de redención
17:25
18:59
183.000
2,6%
Cine Heat
22:14
25:14
181.000
2,1%
Cine El protector (The Marksman)
15:31
17:25
180.000
2,3%
Ranking TRECE (1,9%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine La última caza
20:16
22:09
256.000
2,3%
Cine western Cabalgando hacia el árbol del ...
18:22
20:14
243.000
3,1%
El cascabel
22:09
24:32
209.000
2,1%
Sesión doble Amo o esclavo
16:27
18:18
202.000
2,8%
Sesión doble Cabo blanco
14:45
16:27
142.000
1,7%
Ranking Canal 24 Horas (1,8%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h: Portada Toni Aira - Pilar ...
22:05
23:10
209.000
1,7%
La noche en 24h
23:10
24:32
198.000
2,5%
Comisión de investigación del caso Koldo ...
09:03
14:09
169.000
5,6%
Telediario 1
14:57
15:35
130.000
1,5%
Telediario 2
21:00
21:38
121.000
1,1%
Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Joyas sobre ruedas
19:40
20:28
182.000
2,1%
Pesca radical
18:47
19:40
171.000
2,2%
Adolf Hitler: Descifrando al dictador El sequito ...
22:32
23:24
162.000
1,4%
Joyas sobre ruedas
20:28
21:29
154.000
1,4%
Pesca radical
17:56
18:47
145.000
2,0%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
16:21
17:24
143.000
1,9%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
130.000
3,1%
Forjado a fuego La Ngulu
20:59
21:54
130.000
1,1%
Vida bajo cero
17:24
18:15
122.000
1,8%
Vida bajo cero
18:15
19:10
119.000
1,7%
Ranking Neox (1,3%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:43
15:04
211.000
2,5%
Los Simpson
15:31
15:58
181.000
2,1%
Los Simpson
15:04
15:31
176.000
2,0%
Los Simpson
14:16
14:43
163.000
2,3%
Chicago P.D. Desempaquetando
21:24
22:17
149.000
1,2%
Ranking Divinity (1,2%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
17:28
18:24
145.000
2,1%
Tu casa a juicio
19:12
20:07
145.000
1,8%
Tu casa a juicio
20:07
21:03
123.000
1,3%
Tu casa a juicio
18:24
19:12
120.000
1,7%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:26
17:28
118.000
1,6%
Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi vida con 300 kilos y el Dr. Now Esta es la ...
23:13
24:07
105.000
1,2%
Home Town
21:19
22:17
96.000
0,8%
Home Town
22:18
23:13
89.000
0,7%
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
24:07
25:55
85.000
1,8%
Playboy al descubierto
19:06
20:00
83.000
1,0%
Ranking Ten (1,2%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
116.000
1,5%
Caso cerrado
14:28
15:45
113.000
1,3%
Caso cerrado
20:45
21:53
90.000
0,8%
Caso cerrado
21:53
22:50
89.000
0,7%
Caso cerrado
11:12
12:13
76.000
2,9%
Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:11
08:32
122.000
7,0%
La casa de los retos
20:18
20:47
120.000
1,2%
Los Thunderman Cita amañada
21:58
22:19
51.000
0,4%
Los Thunderman Yayeando
22:27
22:48
44.000
0,4%
Doraemon, el gato cósmico
18:53
19:16
42.000
0,6%
Ranking Paramount Network (0,8%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Murdoch A veces regresan
16:57
17:55
93.000
1,3%
Los asesinatos de Midsomer Malas noticias
17:55
19:56
91.000
1,2%
Los misterios de Murdoch Encuentros
15:58
16:57
83.000
1,0%
Los asesinatos de Midsomer El rey pescador
19:56
22:00
78.000
0,7%
Hércules Poirot La aventura del apartamento ...
14:55
15:58
72.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
23:04
24:17
92.000
1,1%
Cuéntame cómo pasó A la orilla de los ...
25:32
26:29
64.000
2,6%
La noche Clan
21:11
23:03
58.000
0,5%
Cuéntame cómo pasó Que luna la de aquel ...
24:18
25:32
55.000
1,1%
La tarde Clan
16:56
21:08
51.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine American Justice
23:17
24:38
145.000
1,9%
Cine Golpe en Java
21:36
23:17
90.000
0,8%
Cine La rebelión de los gladiadores
15:34
17:02
55.000
0,7%
Real Madrid conecta
19:35
21:33
43.000
0,4%
Conecta informativo
14:30
15:30
35.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Copa del Rey
23:00
24:01
79.000
0,9%
Estudio estadio: Copa del Rey
22:17
22:57
55.000
0,5%
Estudio estadio: Copa del Rey
16:47
17:27
40.000
0,5%
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 (d) ...
20:19
22:03
36.000
0,3%
Racing for spain
19:21
19:50
32.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025