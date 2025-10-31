FormulaTV
Audiencias 'Supervivientes: All Stars 2' celebra su final con máximo y 'Futuro imperfecto' sigue fuerte

AUDIENCIAS TDT 30 DE OCTUBRE

'No somos nadie' se desinfla a un 1,5% y Atreseries acapara lo más visto con 'Forever'

FDF lidera frente a Nova gracias a su sobredosis de 'La que se avecina' y a la emisión de 'Acero puro'.

Por RedacciónPublicado: Viernes 31 Octubre 2025 09:20 (hace 3 horas)

Audiencias Jueves 30 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    14,6%

  • logola1

    12,4%

  • logotelecinco

    10,6%

  • logocuatro

    6,0%

  • logolasexta

    5,7%

  • logola2

    3,3%

  • logofdf

    2,4%

  • logonova

    2,3%

  • logoatreseries

    2,3%

  • logoenergy

    2,1%

  • logobemadtv

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logocanal24horas

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logoneox

    1,3%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoboing

    0,8%

  • logoparamount-network

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' sufre una bajada antes de rematar la semana. En su emisión del jueves 30 de octubre, el formato de La Osa mengua -0,3 puntos al hacerse con un 1,5% de cuota de pantalla, aunque de todos modos se mantiene como lo más visto en Ten. En el ranking general, lo más visto es 'Forever', que copa la cima con dos de sus episodios en Atreseries, los cuales superan los 350.000 espectadores. Aun así, la cadena temática más popular es FDF, seguida de cerca por Nova, que cuenta con cinco contenidos en el top 10.

&#39;Forever&#39; se pone a la cabeza de Atreseries el jueves 30 de octubre
Ranking cadenas TDT Jueves, 30 de Octubre de 2025

FDF 2,4%

Nova 2,3%

Atreseries 2,3%

Energy 2,1%

BEMADtv 2,0%

TRECE 1,9%

Canal 24 Horas 1,8%

DMAX 1,7%

Mega (España) 1,4%

Neox 1,3%

Divinity 1,2%

DKiss 1,2%

Ten 1,2%

Boing 0,8%

Paramount Network 0,8%

Clan TVE 0,7%

Real Madrid TV 0,7%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:53
22:41
380.000
3,1%
Atreseries
Forever
22:41
23:44
354.000
3,4%
Nova
Emanet
15:00
17:00
308.000
3,7%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:23
19:55
288.000
3,5%
Atreseries
Forever
20:58
21:53
273.000
2,4%
Nova
Cuando me enamoro
19:55
21:30
268.000
2,6%
Nova
Mar de amor
17:00
17:53
256.000
3,6%
TRECE
Tu cine La última caza
20:16
22:09
256.000
2,3%
Nova
Vino el amor
17:53
19:23
248.000
3,4%
Atreseries
Forever
23:44
24:37
247.000
3,5%

Ranking FDF (2,4%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un depredador africano, una ...
20:55
22:53
232.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un bypass, un conserje ...
19:03
20:55
231.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una cigüeña, un sartenazo y ...
15:14
17:24
209.000
2,6%
FDF
Cine Acero puro
22:54
25:10
191.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un desterrado, una pecadora, y ...
13:22
15:14
159.000
2,4%

Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
17:00
308.000
3,7%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:23
19:55
288.000
3,5%
Nova
Cuando me enamoro
19:55
21:30
268.000
2,6%
Nova
Mar de amor
17:00
17:53
256.000
3,6%
Nova
Vino el amor
17:53
19:23
248.000
3,4%

Ranking Atreseries (2,3%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:53
22:41
380.000
3,1%
Atreseries
Forever
22:41
23:44
354.000
3,4%
Atreseries
Forever
20:58
21:53
273.000
2,4%
Atreseries
Forever
23:44
24:37
247.000
3,5%
Atreseries
El padre Brown La caída de la firma St ...
15:32
16:22
201.000
2,4%

Ranking Energy (2,1%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:45
26:29
157.000
2,0%
Energy
NCIS: Los Ángeles En la madriguera del ...
12:48
13:46
95.000
2,4%
Energy
NCIS: Los Ángeles Tráfico humano
14:45
15:45
93.000
1,1%
Energy
Distrito 8
02:30
02:58
86.000
6,7%
Energy
NCIS: Los Ángeles Unidos
13:46
14:45
86.000
1,3%

Ranking BEMADtv (2,0%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Perros de guerra
20:46
22:14
233.000
2,0%
BEMADtv
Cine El rehén
18:59
20:46
194.000
2,3%
BEMADtv
Cine Día de redención
17:25
18:59
183.000
2,6%
BEMADtv
Cine Heat
22:14
25:14
181.000
2,1%
BEMADtv
Cine El protector (The Marksman)
15:31
17:25
180.000
2,3%

Ranking TRECE (1,9%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine La última caza
20:16
22:09
256.000
2,3%
TRECE
Cine western Cabalgando hacia el árbol del ...
18:22
20:14
243.000
3,1%
TRECE
El cascabel
22:09
24:32
209.000
2,1%
TRECE
Sesión doble Amo o esclavo
16:27
18:18
202.000
2,8%
TRECE
Sesión doble Cabo blanco
14:45
16:27
142.000
1,7%

Ranking Canal 24 Horas (1,8%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Toni Aira - Pilar ...
22:05
23:10
209.000
1,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:10
24:32
198.000
2,5%
Canal 24 Horas
Comisión de investigación del caso Koldo ...
09:03
14:09
169.000
5,6%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
130.000
1,5%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:38
121.000
1,1%

Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:40
20:28
182.000
2,1%
DMAX
Pesca radical
18:47
19:40
171.000
2,2%
DMAX
Adolf Hitler: Descifrando al dictador El sequito ...
22:32
23:24
162.000
1,4%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:28
21:29
154.000
1,4%
DMAX
Pesca radical
17:56
18:47
145.000
2,0%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
16:21
17:24
143.000
1,9%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
130.000
3,1%
Mega (España)
Forjado a fuego La Ngulu
20:59
21:54
130.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:24
18:15
122.000
1,8%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:15
19:10
119.000
1,7%

Ranking Neox (1,3%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:43
15:04
211.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:31
15:58
181.000
2,1%
Neox
Los Simpson
15:04
15:31
176.000
2,0%
Neox
Los Simpson
14:16
14:43
163.000
2,3%
Neox
Chicago P.D. Desempaquetando
21:24
22:17
149.000
1,2%

Ranking Divinity (1,2%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:28
18:24
145.000
2,1%
Divinity
Tu casa a juicio
19:12
20:07
145.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio
20:07
21:03
123.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
18:24
19:12
120.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:26
17:28
118.000
1,6%

Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi vida con 300 kilos y el Dr. Now Esta es la ...
23:13
24:07
105.000
1,2%
DKiss
Home Town
21:19
22:17
96.000
0,8%
DKiss
Home Town
22:18
23:13
89.000
0,7%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
24:07
25:55
85.000
1,8%
DKiss
Playboy al descubierto
19:06
20:00
83.000
1,0%

Ranking Ten (1,2%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
116.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
14:28
15:45
113.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
20:45
21:53
90.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
21:53
22:50
89.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
11:12
12:13
76.000
2,9%

Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:11
08:32
122.000
7,0%
Boing
La casa de los retos
20:18
20:47
120.000
1,2%
Boing
Los Thunderman Cita amañada
21:58
22:19
51.000
0,4%
Boing
Los Thunderman Yayeando
22:27
22:48
44.000
0,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
18:53
19:16
42.000
0,6%

Ranking Paramount Network (0,8%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los misterios de Murdoch A veces regresan
16:57
17:55
93.000
1,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Malas noticias
17:55
19:56
91.000
1,2%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Encuentros
15:58
16:57
83.000
1,0%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El rey pescador
19:56
22:00
78.000
0,7%
Paramount Network
Hércules Poirot La aventura del apartamento ...
14:55
15:58
72.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
23:04
24:17
92.000
1,1%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó A la orilla de los ...
25:32
26:29
64.000
2,6%
Clan TVE
La noche Clan
21:11
23:03
58.000
0,5%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Que luna la de aquel ...
24:18
25:32
55.000
1,1%
Clan TVE
La tarde Clan
16:56
21:08
51.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine American Justice
23:17
24:38
145.000
1,9%
Real Madrid TV
Cine Golpe en Java
21:36
23:17
90.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine La rebelión de los gladiadores
15:34
17:02
55.000
0,7%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:33
43.000
0,4%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:30
35.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
23:00
24:01
79.000
0,9%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
22:17
22:57
55.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
16:47
17:27
40.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 (d) ...
20:19
22:03
36.000
0,3%
Teledeporte
Racing for spain
19:21
19:50
32.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 30 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Invicto
22:00
23:32
88.000
0,8%
Squirrel
Cine Justice (2017)
20:27
22:00
74.000
0,7%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Larga jornada hacia la ...
14:15
15:19
61.000
0,8%
Squirrel
Cine Los cazarrecompensas (2022)
18:52
20:26
52.000
0,6%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Todas las mañanas del ...
13:02
14:15
52.000
1,1%
