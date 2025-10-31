'Supervivientes: All Stars 2' (20,8%) celebra su final con máximo y 'Futuro imperfecto' (12,4%) sigue fuerte

Por Redacción | |

Proclamando a Rubén Torres ganador de la segunda edición, 'Supervivientes All Stars' celebró su final firmando su máximo de temporada con un 20,8% de cuota de pantalla. Esto supone una subida de casi 2 puntos respecto a la semana anterior y también se nota la mejora en el número de espectadores, llegando a reunir a un total de 1.233.000.

'La revuelta' marcó un 11,8% mientras que 'El hormiguero' (15,4%) le sacó una ventaja de 3,6 puntos. Además, con la celebración de sus 3.000 programas, el programa presentado por Pablo Motos firma su semana más vista de lo que llevamos de temporada.

'Futuro imperfecto' (12,4%) sigue muy fuerte en La 1 pese a ceder 7 décimas y bajar del millón de espectadores. También baja 'La encrucijada' en Antena 3, que se queda en un 8,2% al perder -1,4 puntos respecto al jueves anterior. Cabe destacar la subida de 'Horizonte', que alcanza un 9,1% (+1,3).

Andreu Buenafuente, al frente de 'Futuro imperfecto'

Prime time

'AV: All stars' arrasa con su final firmando máximo

12,4% para 'Futuro imperfecto', que baja pero sigue fuerte

'La encrucijada' cae a un 8,2% perdiendo -1,4 puntos

Buena mejora para 'Horizonte' y su 9,1% (+1,3%)

'laSexta Xplica!' no pasa del 4% con su emisión en jueves

La 1

La Revuelta Antonio Resines - Paz Padilla - The Hives 1.406.000 11,8% Futuro imperfecto Historias para no dormir 931.000 12,4%

La 2

Cifras y letras580.000 5,0% Cifras y letras747.000 6,1% El cine de La 2: Película El amor en su lugar 153.000 1,4% Cine Arthur Rambo 62.000 1,0%

Antena 3

El Hormiguero Dani Martín 1.868.000 15,4% La encrucijada627.000 8,2%

Cuatro

First dates: Halloween711.000 6,1% First dates: Halloween970.000 8,1% Horizonte553.000 9,1%

Telecinco

Supervivientes all stars express1.399.000 11,7% Supervivientes all stars1.233.000 20,8%

laSexta

laSexta clave522.000 4,7% El intermedio813.000 6,7% laSexta Xplica . 262.000 4,0%

Late night

Mejoran considerablemente las reposiciones de 'Futuro imperfecto'

'La encrucijada' también baja en sus repeticiones

laSexta mejora con 'Equipo de investigación' respecto al cine

4,2% para 'El desmarque: madrugada', que pierde -2,2 puntos

La 1

Futuro imperfecto Nadie es lo que parece 274.000 7,3% Futuro imperfecto Reconocimientos 157.000 8,4%

La 2

Cine 2 Leonora Carrington y el juego surrealista 25.000 0,9%

Antena 3

La encrucijada455.000 10,4% La encrucijada110.000 4,5%

Cuatro

El desmarque: Madrugada81.000 4,2%

Telecinco

Gran Madrid show214.000 11,9%

laSexta

Equipo de investigación El triple crimen de Morata 56.000 2,5%

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' (15,2%) firma su segundo mejor dato de la temporada

'Aquí la Tierra' sigue siendo lo más visto de la tarde de La 1

Enorme 21% para 'Pasapalabra' con más de 2 millones

Los tres espacios de Telecinco suben respecto al jueves anterior

Mejora de medio punto para 'Más vale tarde' (5,6%)

La 1

Directo al grano813.000 10,6% Valle Salvaje817.000 11,7% La promesa863.000 11,4% Malas lenguas969.000 11,2% Aquí la tierra1.239.000 12,2%

La 2

Saber y ganar542.000 6,4% Grandes documentales297.000 4,0% Incluye: - Grandes rios Zambeze 311.000 4,1% - Lugares extraordinarios del mundo La selva negra de Alemania 266.000 3,8% Malas lenguas572.000 7,8% Mi casa flotante237.000 2,7% Diseños fabulosos203.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.222.000 15,2% Y ahora, Sonsoles774.000 10,5% Pasapalabra2.054.000 21,0%

Cuatro

Todo es mentira447.000 5,9% Lo sabe, no lo sabe357.000 4,6%

Telecinco

El tiempo justo678.000 9,1% El diario de Jorge729.000 9,5% Agárrate al sillón817.000 8,2%

laSexta

Zapeando434.000 5,5% Más vale tarde411.000 5,6%

Mañana

La 1

La hora de La 1425.000 21,0% Incluye: - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado491.000 23,2% - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado563.000 23,1% Mañaneros 360535.000 16,1% Incluye: - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado659.000 14,8% - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado801.000 14,2% Mañaneros 3602.000 0,0% Mañaneros 360864.000 10,7%

La 2

Zoom tendencias11.000 1,2% Zoom tendencias11.000 0,8% Pantanal. El milagro natural de Brasil21.000 1,2% Saber vivir31.000 1,6% Aquí hay trabajo30.000 1,3% La aventura del saber20.000 0,9% Expedición culinaria: Alimentos del mar Agua dulce 17.000 0,7% Culturas 212.000 0,5% El western de La 2 Arizona colt 70.000 2,0% El cazador stars87.000 1,4% Saber y ganar144.000 1,6%

Antena 3

Espejo público332.000 12,5% Incluye: - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado289.000 13,8% - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado337.000 13,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Lomo de cerdo con nueces 875.000 18,6% La ruleta de la suerte1.628.000 23,4%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Xuxa 13.000 0,9% Alerta cobra ¡Y... Acción! 43.000 2,5% Alerta cobra En la línea de fuego 76.000 3,9% Alerta cobra ¡Más alto, más rápido, más lejos! 113.000 4,7% En boca de todos189.000 5,9%

Telecinco

La mirada crítica172.000 10,0% El programa de AR282.000 10,7% Incluye: - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado230.000 10,9% - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado379.000 9,6% Vamos a ver490.000 7,9% Incluye: - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado346.000 7,7%

laSexta

Remescar, cosmética al instante1.000 0,2% Aruser@s el humorning179.000 13,3% Al rojo vivo144.000 6,5% Incluye: - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado148.000 6,8% - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado140.000 5,7% - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado132.000 5,6% Al rojo vivo285.000 7,5% Incluye: - Comparecencia presidente del gobierno en el Senado319.000 6,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa con un 25% de cuota de pantalla superando la suma de 'Telediario 1' (14,1%) y de 'Informativos Telecinco 15:00' (8,2%). Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' (20,1%) es el informativo más visto del día al superar los 2,3 millones de espectadores y queda por encima del 12,7% de 'Telediario 2' y el 8% de 'Informativos Telecinco 21:00'.

La 1

Telediario matinal140.000 16,8% Telediario 11.260.000 14,1% Telediario 21.457.000 12,7%

Antena 3

Noticias de la mañana169.000 14,0% Antena 3 Noticias 12.242.000 25,0% Antena 3 Noticias 22.313.000 20,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1492.000 7,2% El Desmarque Cuatro 1405.000 4,6% Noticias Cuatro 2405.000 4,4%

Telecinco

El matinal49.000 6,8% El matinal110.000 8,6% Informativos Telecinco 15:00731.000 8,2% Informativos Telecinco 21:00929.000 8,0%

laSexta

laSexta Noticias 14h611.000 7,9% laSexta Noticias: Jugones491.000 5,5% laSexta Noticias 20h661.000 7,1%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas