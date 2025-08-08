FDF (3%) lidera y 'La máscara del Zorro', en Be Mad, se impone a 'Emanet'

Publicado: Viernes 8 Agosto 2025 09:24 (hace 13 horas)|
Audiencias Jueves 7 de Agosto de 2025
13,3%
10,2%
8,8%
5,3%
4,5%
3,0%
2,9%
2,7%
2,7%
2,4%
2,2%
2,0%
2,0%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,7%
0,0%
Fotograma del episodio de 'Emanet' emitido el 7 de agosto
Ranking cadenas TDT Jueves, 7 de Agosto de 2025
3,0%
2,7%
2,7%
2,4%
2,2%
2,0%
2,0%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,7%
Ranking programas TDT Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La máscara del Zorro
22:00
24:29
323.000
4,2%
Emanet
14:59
16:30
283.000
3,4%
La que se avecina Un teléfono, un puticlub y ...
16:14
17:46
256.000
3,3%
Cine Infierno azul
22:54
24:25
245.000
3,4%
La que se avecina Una mentira, un bar de ...
14:49
16:14
234.000
2,8%
La que se avecina Un muerto en vida, un ...
21:12
22:54
227.000
2,7%
Los Simpson
14:33
14:57
225.000
3,0%
Amarte así, Frijolito
18:00
19:25
219.000
3,2%
Triunfo del amor
20:55
23:15
219.000
2,7%
Los Simpson
15:20
15:47
214.000
2,5%
Ranking FDF (3,0%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un teléfono, un puticlub y ...
16:14
17:46
256.000
3,3%
Cine Infierno azul
22:54
24:25
245.000
3,4%
La que se avecina Una mentira, un bar de ...
14:49
16:14
234.000
2,8%
La que se avecina Un muerto en vida, un ...
21:12
22:54
227.000
2,7%
La que se avecina Una eco-finca, un obús y una ...
17:46
19:30
185.000
2,7%
Ranking Energy (2,7%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hawái 5.0 El estafador astuto
15:14
16:02
194.000
2,3%
CSI Peligro sepulcral (Parte 2)
16:59
17:49
192.000
2,6%
CSI Peligro sepulcral
16:02
16:59
184.000
2,3%
La noche NCIS
20:16
26:29
174.000
2,8%
CSI Muérdeme
18:42
19:34
142.000
2,2%
Ranking BEMADtv (2,7%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La máscara del Zorro
22:00
24:29
323.000
4,2%
Cine Open water
17:16
18:45
195.000
2,8%
Cine Deep Blue Sea
20:17
22:00
182.000
2,5%
Cine Tiburón 3D: La presa
15:47
17:16
178.000
2,2%
Cine La leyenda del Zorro
24:29
26:29
168.000
5,3%
Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
14:59
16:30
283.000
3,4%
Amarte así, Frijolito
18:00
19:25
219.000
3,2%
Triunfo del amor
20:55
23:15
219.000
2,7%
Por ella... Soy Eva
19:25
20:55
204.000
3,1%
Mar de amor
16:30
18:00
197.000
2,6%
Ranking Neox (2,2%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:33
14:57
225.000
3,0%
Los Simpson
15:20
15:47
214.000
2,5%
Los Simpson
14:08
14:33
213.000
3,3%
Chicago P.D. Purgado
22:04
22:55
209.000
2,4%
Chicago P.D. Lucha
22:55
23:47
199.000
2,5%
Ranking TRECE (2,0%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Legado salvaje
18:49
20:26
210.000
3,3%
El cascabel
22:00
24:27
196.000
2,6%
Sesión doble Capitán apache
16:58
18:48
195.000
2,7%
Cine Comanche (Duelo de razas)
20:26
22:00
177.000
2,4%
Sesión doble Chacales del desierto
14:45
16:58
125.000
1,5%
Ranking DMAX (2,0%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aventura en pelotas
15:24
16:19
183.000
2,2%
Evidencias de lo inexplicable
23:24
24:16
171.000
2,4%
Evidencias de lo inexplicable
22:30
23:18
165.000
2,0%
La fiebre del oro
16:19
18:08
141.000
1,9%
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:59
127.000
1,5%
Ranking Divinity (1,6%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine in love ¿Conoces a Joe Black?
22:46
25:52
143.000
2,5%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:44
16:40
140.000
1,7%
Tu casa a juicio
17:35
18:28
124.000
1,7%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:40
17:35
119.000
1,6%
Tu casa a juicio
18:28
19:24
111.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,5%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mismatch
23:02
23:58
140.000
1,8%
Mismatch
21:55
23:02
126.000
1,5%
El mentalista Desazón roja
19:57
20:49
110.000
1,7%
El mentalista Pastelitos de terciopelo ...
19:06
19:57
109.000
1,7%
El padre Brown El escándalo de la alondra
15:07
16:02
101.000
1,2%
Ranking Paramount Network (1,4%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Agatha Christie Poirot Telón, el último caso ...
16:19
18:03
131.000
1,7%
Cine Secuestro (Switchback)
22:00
24:30
126.000
1,7%
Los asesinatos de midsomer Barbitúricos
18:03
19:52
126.000
1,9%
Agatha Christie Poirot La aventura del noble ...
15:21
16:19
118.000
1,4%
Los asesinatos de Midsomer La lealtad
19:53
22:00
94.000
1,3%
Ranking DKiss (1,4%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi vida con 300 kilos La historia de Carlton y ...
23:54
25:33
113.000
2,4%
Tu casa en 100 días
21:14
22:07
104.000
1,3%
Tu casa en 100 días
22:08
23:01
84.000
1,0%
Sucedió en urgencias Diagnóstico a la ...
02:30
03:04
80.000
5,9%
Compañeras de peso
23:02
23:54
79.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aislados (Alone) Luchar, huir o congelarse
15:52
16:40
131.000
1,6%
Aislados (Alone)
16:40
17:35
129.000
1,7%
Rust Valley Restorers Una ayudita de mis ...
21:55
22:45
127.000
1,5%
Aislados (Alone)
17:35
18:27
120.000
1,7%
Rust Valley Restorers Historia de dos ...
22:45
23:36
100.000
1,2%
Ranking Ten (1,3%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
18:20
19:08
149.000
2,2%
Caso cerrado: Edición estelar
19:08
20:00
133.000
2,1%
Caso cerrado: Edición estelar
16:24
17:24
130.000
1,7%
Caso cerrado: Edición estelar
17:24
18:20
129.000
1,8%
Caso cerrado: Edición estelar
15:25
16:24
126.000
1,5%
Ranking Boing (1,1%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
21:26
21:42
87.000
1,1%
Especial universo Gumball familia
11:07
12:18
85.000
3,7%
Doraemon, el gato cósmico
10:44
11:06
77.000
3,6%
Los Thunderman Los thunderjuegos (Parte 2)
22:50
23:11
75.000
0,9%
Tiny Toons: Looniversidad
18:21
18:42
69.000
1,0%
Ranking Teledeporte (1,1%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Baloncesto: Amistoso España - R. Checa
21:02
23:01
196.000
2,4%
Vuelta cicl. Burgos Monasterio San Pedro de ...
15:00
16:42
152.000
1,8%
Atletismo: Campeonato de Europa sub 20
16:44
20:13
86.000
1,2%
Tenis playa: Torneo de Luanco (d) R. Gasquet - ...
23:05
24:50
34.000
0,5%
Al filo de imposible Los caminos del vacio
08:04
08:31
16.000
1,6%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuéntame cómo pasó Bienvenido Mr. ...
24:52
26:01
105.000
3,3%
Cuéntame cómo pasó He nacido para hacerme la ...
23:43
24:52
82.000
1,4%
Ana y los 7 La boda
26:01
26:29
79.000
4,4%
Los misterios de Laura El misterio del paciente ...
22:39
23:41
73.000
0,9%
H2O Cantos de sirena
22:16
22:39
63.000
0,7%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:00
22:30
74.000
0,9%
Telediario 2
21:00
21:41
71.000
0,9%
Telediario 1
14:57
15:36
65.000
0,8%
Informativo 24h
24:00
24:27
51.000
0,8%
Informativo 24h
23:30
24:00
49.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Killer Joe
21:37
23:20
82.000
1,0%
Cine El templo
23:20
24:50
75.000
1,2%
Cine Los cien caballeros
15:37
17:35
55.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
24:53
26:29
39.000
1,4%
Real Madrid conecta
19:37
21:33
38.000
0,5%
Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Vengance
22:00
23:34
116.000
1,4%
Cine El regreso del samurái
15:25
16:47
74.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Sagrillas. Exterior ...
14:06
15:25
74.000
1,0%
Cine El reto del samurái
18:32
20:25
71.000
1,1%
Cine Check Point
23:34
25:08
69.000
1,2%