FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS TDT 7 DE AGOSTO

FDF (3%) lidera y 'La máscara del Zorro', en Be Mad, se impone a 'Emanet'

'La que se avecina' destaca en FDF y se cuela hasta en tres ocasiones en el top 10.

FDF (3%) lidera y 'La máscara del Zorro', en Be Mad, se impone a 'Emanet'
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Viernes 8 Agosto 2025 09:24 (hace 13 horas)

Audiencias Jueves 7 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,3%

  • logola1

    10,2%

  • logotelecinco

    8,8%

  • logolasexta

    5,3%

  • logocuatro

    4,5%

  • logofdf

    3,0%

  • logola2

    2,9%

  • logoenergy

    2,7%

  • logobemadtv

    2,7%

  • logonova

    2,4%

  • logoneox

    2,2%

  • logo13tv

    2,0%

  • logodiscoverymax

    2,0%

  • logodivinity

    1,6%

  • logoatreseries

    1,5%

  • logodkiss

    1,4%

  • logoparamount-network

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoten

    1,3%

  • logoteledeporte

    1,1%

  • logoboing

    1,1%

  • logoclan

    0,9%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

Vídeos FormulaTV
FDF lidera la jornada al promediar un 3% y en parte es gracias al éxito de 'La que se avecina', que aparece hasta en tres ocasiones en el ranking, además de la sesión de cine del prime time. Sin embargo, Be Mad consigue lo más visto del día con 'La máscara del Zorro', que se impone con un 4,2% y 323.000 espectadores a 'Emanet' (3,4%). Por otro lado, 'Los Simpson' copa dos puestos para Neox y los dos restantes son otras dos telenovelas de Nova.

Fotograma del episodio de &#39;Emanet&#39; emitido el 7 de agosto

Fotograma del episodio de 'Emanet' emitido el 7 de agosto

Ranking cadenas TDT Jueves, 7 de Agosto de 2025

FDF 3,0%

Energy 2,7%

BEMADtv 2,7%

Nova 2,4%

Neox 2,2%

TRECE 2,0%

DMAX 2,0%

Divinity 1,6%

Atreseries 1,5%

Paramount Network 1,4%

DKiss 1,4%

Mega (España) 1,3%

Ten 1,3%

Boing 1,1%

Teledeporte 1,1%

Clan TVE 0,9%

Canal 24 Horas 0,9%

Real Madrid TV 0,7%

Ranking programas TDT Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La máscara del Zorro
22:00
24:29
323.000
4,2%
Nova
Emanet
14:59
16:30
283.000
3,4%
FDF
La que se avecina Un teléfono, un puticlub y ...
16:14
17:46
256.000
3,3%
FDF
Cine Infierno azul
22:54
24:25
245.000
3,4%
FDF
La que se avecina Una mentira, un bar de ...
14:49
16:14
234.000
2,8%
FDF
La que se avecina Un muerto en vida, un ...
21:12
22:54
227.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:33
14:57
225.000
3,0%
Nova
Amarte así, Frijolito
18:00
19:25
219.000
3,2%
Nova
Triunfo del amor
20:55
23:15
219.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:20
15:47
214.000
2,5%

Ranking FDF (3,0%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un teléfono, un puticlub y ...
16:14
17:46
256.000
3,3%
FDF
Cine Infierno azul
22:54
24:25
245.000
3,4%
FDF
La que se avecina Una mentira, un bar de ...
14:49
16:14
234.000
2,8%
FDF
La que se avecina Un muerto en vida, un ...
21:12
22:54
227.000
2,7%
FDF
La que se avecina Una eco-finca, un obús y una ...
17:46
19:30
185.000
2,7%

Ranking Energy (2,7%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Hawái 5.0 El estafador astuto
15:14
16:02
194.000
2,3%
Energy
CSI Peligro sepulcral (Parte 2)
16:59
17:49
192.000
2,6%
Energy
CSI Peligro sepulcral
16:02
16:59
184.000
2,3%
Energy
La noche NCIS
20:16
26:29
174.000
2,8%
Energy
CSI Muérdeme
18:42
19:34
142.000
2,2%

Ranking BEMADtv (2,7%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La máscara del Zorro
22:00
24:29
323.000
4,2%
BEMADtv
Cine Open water
17:16
18:45
195.000
2,8%
BEMADtv
Cine Deep Blue Sea
20:17
22:00
182.000
2,5%
BEMADtv
Cine Tiburón 3D: La presa
15:47
17:16
178.000
2,2%
BEMADtv
Cine La leyenda del Zorro
24:29
26:29
168.000
5,3%

Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
14:59
16:30
283.000
3,4%
Nova
Amarte así, Frijolito
18:00
19:25
219.000
3,2%
Nova
Triunfo del amor
20:55
23:15
219.000
2,7%
Nova
Por ella... Soy Eva
19:25
20:55
204.000
3,1%
Nova
Mar de amor
16:30
18:00
197.000
2,6%

Ranking Neox (2,2%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:33
14:57
225.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:20
15:47
214.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:08
14:33
213.000
3,3%
Neox
Chicago P.D. Purgado
22:04
22:55
209.000
2,4%
Neox
Chicago P.D. Lucha
22:55
23:47
199.000
2,5%

Ranking TRECE (2,0%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Legado salvaje
18:49
20:26
210.000
3,3%
TRECE
El cascabel
22:00
24:27
196.000
2,6%
TRECE
Sesión doble Capitán apache
16:58
18:48
195.000
2,7%
TRECE
Cine Comanche (Duelo de razas)
20:26
22:00
177.000
2,4%
TRECE
Sesión doble Chacales del desierto
14:45
16:58
125.000
1,5%

Ranking DMAX (2,0%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Aventura en pelotas
15:24
16:19
183.000
2,2%
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
23:24
24:16
171.000
2,4%
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
22:30
23:18
165.000
2,0%
DMAX
La fiebre del oro
16:19
18:08
141.000
1,9%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:59
127.000
1,5%

Ranking Divinity (1,6%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Cine in love ¿Conoces a Joe Black?
22:46
25:52
143.000
2,5%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:44
16:40
140.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio
17:35
18:28
124.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:40
17:35
119.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
18:28
19:24
111.000
1,7%

Ranking Atreseries (1,5%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Mismatch
23:02
23:58
140.000
1,8%
Atreseries
Mismatch
21:55
23:02
126.000
1,5%
Atreseries
El mentalista Desazón roja
19:57
20:49
110.000
1,7%
Atreseries
El mentalista Pastelitos de terciopelo ...
19:06
19:57
109.000
1,7%
Atreseries
El padre Brown El escándalo de la alondra
15:07
16:02
101.000
1,2%

Ranking Paramount Network (1,4%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Agatha Christie Poirot Telón, el último caso ...
16:19
18:03
131.000
1,7%
Paramount Network
Cine Secuestro (Switchback)
22:00
24:30
126.000
1,7%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer Barbitúricos
18:03
19:52
126.000
1,9%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot La aventura del noble ...
15:21
16:19
118.000
1,4%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La lealtad
19:53
22:00
94.000
1,3%

Ranking DKiss (1,4%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de Carlton y ...
23:54
25:33
113.000
2,4%
DKiss
Tu casa en 100 días
21:14
22:07
104.000
1,3%
DKiss
Tu casa en 100 días
22:08
23:01
84.000
1,0%
DKiss
Sucedió en urgencias Diagnóstico a la ...
02:30
03:04
80.000
5,9%
DKiss
Compañeras de peso
23:02
23:54
79.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Aislados (Alone) Luchar, huir o congelarse
15:52
16:40
131.000
1,6%
Mega (España)
Aislados (Alone)
16:40
17:35
129.000
1,7%
Mega (España)
Rust Valley Restorers Una ayudita de mis ...
21:55
22:45
127.000
1,5%
Mega (España)
Aislados (Alone)
17:35
18:27
120.000
1,7%
Mega (España)
Rust Valley Restorers Historia de dos ...
22:45
23:36
100.000
1,2%

Ranking Ten (1,3%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:20
19:08
149.000
2,2%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:08
20:00
133.000
2,1%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:24
17:24
130.000
1,7%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:24
18:20
129.000
1,8%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:25
16:24
126.000
1,5%

Ranking Boing (1,1%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:26
21:42
87.000
1,1%
Boing
Especial universo Gumball familia
11:07
12:18
85.000
3,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:44
11:06
77.000
3,6%
Boing
Los Thunderman Los thunderjuegos (Parte 2)
22:50
23:11
75.000
0,9%
Boing
Tiny Toons: Looniversidad
18:21
18:42
69.000
1,0%

Ranking Teledeporte (1,1%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Baloncesto: Amistoso España - R. Checa
21:02
23:01
196.000
2,4%
Teledeporte
Vuelta cicl. Burgos Monasterio San Pedro de ...
15:00
16:42
152.000
1,8%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato de Europa sub 20
16:44
20:13
86.000
1,2%
Teledeporte
Tenis playa: Torneo de Luanco (d) R. Gasquet - ...
23:05
24:50
34.000
0,5%
Teledeporte
Al filo de imposible Los caminos del vacio
08:04
08:31
16.000
1,6%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Bienvenido Mr. ...
24:52
26:01
105.000
3,3%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó He nacido para hacerme la ...
23:43
24:52
82.000
1,4%
Clan TVE
Ana y los 7 La boda
26:01
26:29
79.000
4,4%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del paciente ...
22:39
23:41
73.000
0,9%
Clan TVE
H2O Cantos de sirena
22:16
22:39
63.000
0,7%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:30
74.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:41
71.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
65.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:00
24:27
51.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:30
24:00
49.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Killer Joe
21:37
23:20
82.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine El templo
23:20
24:50
75.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine Los cien caballeros
15:37
17:35
55.000
0,7%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
24:53
26:29
39.000
1,4%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:37
21:33
38.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 7 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Vengance
22:00
23:34
116.000
1,4%
Squirrel
Cine El regreso del samurái
15:25
16:47
74.000
0,9%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Sagrillas. Exterior ...
14:06
15:25
74.000
1,0%
Squirrel
Cine El reto del samurái
18:32
20:25
71.000
1,1%
Squirrel
Cine Check Point
23:34
25:08
69.000
1,2%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas