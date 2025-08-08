'La encrucijada' (9,2%) cede ante 'Alimañas' (10,1%) y 'Volando' se despide con un 8,6%

Por Redacción | |

La ausencia de 'Futuro imperfecto' no ha impedido que La 1 pueda destacar en el prime time del primer jueves de agosto. En su lugar, la corporación pública ha ofrecido una sesión de cine español dedicada a la comedia 'Alimañas', que ha conseguido liderar en su franja con 742.000 espectadores de media y un 10,1% de share, siendo así la única propuesta capaz de situarse en el doble dígito.

Por su parte, 'La encrucijada' sufre un descenso al rubricar un 9,2% de cuota de pantalla con 661.000 televidentes. En lo que respecta a Telecinco, la tendencia es algo más positiva, ya que logra mejorar las cifras de 'Volando voy, volando vengo' en su última emisión al pasar del 7,6% de la semana anterior a un ascendente 8,6%.

A una distancia considerable aparece 'Mis raíces', que crece a un 4,5% de share tras rascar un par de décimas, pero eso no evita que caiga a su mínimo histórico de espectadores al convencer a 315.000 personas. Por último, laSexta no pasa de un 3,3% y un 3,9% con los dos episodios de 'Tracker'.

'Alimañas' consigue liderar en el prime time de La 1

Prime time

Bajada de -0,7 puntos para el primer episodio de 'La encrucijada' (9,2%)

El cine de La 1 (10,1%) cae -0,5 puntos respecto al último 'Futuro imperfecto' (10,6%)

'Mis raíces' (4,5%) asciende +0,2 puntos, pero baja a su mínimo de espectadores

La 2 se estabiliza con su cine (2,9% y -0,1 puntos)

+1 punto completo para 'Volando voy, volando vengo' (8,6%)

La 1

Viaje al centro de la tele Presentado por... Primera parte 739.000 8,8% Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos Cruzando el charco 873.000 10,1% Somos cine RTVE Alimañas (2023) 742.000 10,1%

La 2

Cifras y letras304.000 4,0% Cifras y letras564.000 6,9% El cine de la 2: Película La patria perdida 241.000 2,9% Documentos TV La pandemia silenciosa 91.000 1,5%

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos Malú 854.000 10,1% La encrucijada661.000 9,2%

Cuatro

Viajeros Cuatro Nápoles 239.000 3,0% Viajeros Cuatro Florencia 482.000 5,7% Mis raíces Palomo Spain 315.000 4,5%

Telecinco

First Dates849.000 10,0% Volando voy, volando vengo Llanera 514.000 8,6%

laSexta

El intermedio: The very best308.000 3,6% Tracker Prueba de fe 256.000 3,3% Tracker El mejor amigo del hombre 237.000 3,9%

'Volando voy, volando vengo' ha cerrado su primera temporada en Telecinco

Late night

El segundo capítulo de 'La encrucijada' (9,5%) baja -2,9 puntos

La sesión de cine de La 1 destaca con un 8,9%

+0,2 puntos para 'Te falta un viaje' (3,7%) en Cuatro

La 1

Somos cine RTVE 2 El inconveniente 361.000 8,9% Diario América 24h85.000 4,6%

La 2

Pioneros del ARN mensajero Los entresijos de una revolución científica 53.000 1,4% Festivales de verano Toquinho 19.000 0,9%

Antena 3

La encrucijada455.000 9,5% La encrucijada115.000 4,3% La encrucijada69.000 4,0%

Cuatro

Te falta un viaje Ecuador 146.000 3,7% Sportium game show44.000 2,3%

Telecinco

El rey del mando Adiós, primavera 177.000 5,9% Gran Madrid show32.000 1,7%

laSexta

Tracker Deambuladores de la noche 171.000 4,1% Tracker La nobleza podrida 113.000 4,0% Tracker Preternatural 105.000 5,8%

'Sueños de libertad' arrasa un día más en Antena 3

Sobremesa y tarde

'La pirámide' no pasa de un 4,9% tras dejarse -0,4 puntos en una semana

'Pasapalabra' suma +2,4 puntos para llegar a un 22,8%

'Agárrate al sillón' mengua -0,9 puntos a un 8,4%

La 1

Malas lenguas723.000 9,0% Valle Salvaje724.000 10,1% La promesa802.000 11,9% La pirámide310.000 4,9% Aquí la Tierra504.000 7,5%

La 2

Saber y ganar362.000 4,3% Grandes documentales224.000 3,1% Incluye: - Infierno arábigo Las maravillas del Wadi 256.000 3,2% - Familias animales asombrosas246.000 3,4% - La gran aventura en tren de Nick Knowles Malasia 168.000 2,5% Malas lenguas276.000 4,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.188.000 14,5% YAS verano711.000 10,4% Pasapalabra1.545.000 22,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM390.000 5,0% Lo sabe, no lo sabe292.000 4,5%

Telecinco

Tardear690.000 9,0% El diario de verano616.000 9,5% Agárrate al sillón572.000 8,4%

laSexta

Zapeando440.000 5,4% Más vale tarde de verano440.000 6,5%

Silvia Intxaurrondo al frente de 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1303.000 17,5% Mañaneros 360402.000 14,0% Mañaneros 360622.000 8,6%

La 2

Zoom tendencias12.000 1,4% Grandes especies de África Herbívoros de suelo y ramoneadores 31.000 3,0% Pueblo de Dios Lo propio de la fe 35.000 2,5% Reduce tu huella La clave esta en la naturaleza 29.000 1,6% El western de La 2 El forajido de Arizona 42.000 2,0% El cazador41.000 1,7% El cazador59.000 1,6% La pirámide61.000 1,0% Saber y ganar152.000 1,8%

Antena 3

Espejo publico verano277.000 11,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de queso de cabra y zanahoria 766.000 16,8% La ruleta de la suerte1.511.000 22,6%

Cuatro

Minutos musicales1.000 0,1% ¡Toma salami! Lloricas 8.000 1,0% Alerta cobra Por su cuenta y riesgo 11.000 1,0% Alerta cobra Vendetta 38.000 2,4% Alerta cobra Vendetta (Parte 2) 65.000 3,3% En boca de todos160.000 5,5%

Telecinco

Agárrate al sillón1.000 0,2% La mirada crítica207.000 11,1% Vamos a ver verano287.000 11,0% Vamos a ver más verano580.000 9,6%

laSexta

¿Quién vive ahí?15.000 2,4% ¿Quién vive ahí?21.000 2,0% Aruser@s Fresh201.000 10,4% Al rojo vivo235.000 7,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista de toda la jornada en la televisión española con 1,882 millones de espectadores y un 22,5% de cuota de pantalla, que le sirve para imponerse sin problemas a 'Telediario 1' (11,2%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (11,1%). Por la noche, el telediario de Antena 3 destaca con un 20,1% frente al 10% del ente público y el 8% del dial azul de Mediaset.

La 1

Telediario matinal172.000 20,5% Telediario 1937.000 11,2% Telediario 2770.000 10,0%

Antena 3

Noticias de la mañana138.000 16,8% Antena 3 Noticias 11.882.000 22,5% Antena 3 Noticias 21.531.000 20,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1416.000 6,3% El desmarque Cuatro 1283.000 3,4% Noticias Cuatro 2312.000 4,8%

Telecinco

El matinal40.000 5,8% El matinal86.000 9,2% El matinal80.000 6,4% Informativos Telecinco 15:00932.000 11,1% Informativos Telecinco 21:00619.000 8,0%

laSexta

laSexta Noticias 14h511.000 7,1% laSexta Noticias: Jugones417.000 4,9% laSexta Noticias 20h408.000 6,2% laSexta Noticias: Especial291.000 3,9%

