AUDIENCIAS JUEVES 7 DE AGOSTO

'La encrucijada' (9,2%) cede ante 'Alimañas' (10,1%) y 'Volando' se despide con un 8,6%

'Mis raíces' firma otro mínimo en Cuatro con apenas 315.000 espectadores.

'La encrucijada' (9,2%) cede ante 'Alimañas' (10,1%) y 'Volando' se despide con un 8,6%
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Viernes 8 Agosto 2025 09:00 (hace 14 horas) | Última actualización: Viernes 8 Agosto 2025 09:37 (hace 13 horas)

Audiencias Jueves 7 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,3%

  • logola1

    10,2%

  • logotelecinco

    8,8%

  • logolasexta

    5,3%

  • logocuatro

    4,5%

  • logofdf

    3,0%

  • logola2

    2,9%

  • logoenergy

    2,7%

  • logobemadtv

    2,7%

  • logonova

    2,4%

  • logoneox

    2,2%

  • logo13tv

    2,0%

  • logodiscoverymax

    2,0%

  • logodivinity

    1,6%

  • logoatreseries

    1,5%

  • logodkiss

    1,4%

  • logoparamount-network

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoten

    1,3%

  • logoteledeporte

    1,1%

  • logoboing

    1,1%

  • logoclan

    0,9%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

La ausencia de 'Futuro imperfecto' no ha impedido que La 1 pueda destacar en el prime time del primer jueves de agosto. En su lugar, la corporación pública ha ofrecido una sesión de cine español dedicada a la comedia 'Alimañas', que ha conseguido liderar en su franja con 742.000 espectadores de media y un 10,1% de share, siendo así la única propuesta capaz de situarse en el doble dígito.

Vídeos FormulaTV

Por su parte, 'La encrucijada' sufre un descenso al rubricar un 9,2% de cuota de pantalla con 661.000 televidentes. En lo que respecta a Telecinco, la tendencia es algo más positiva, ya que logra mejorar las cifras de 'Volando voy, volando vengo' en su última emisión al pasar del 7,6% de la semana anterior a un ascendente 8,6%.

A una distancia considerable aparece 'Mis raíces', que crece a un 4,5% de share tras rascar un par de décimas, pero eso no evita que caiga a su mínimo histórico de espectadores al convencer a 315.000 personas. Por último, laSexta no pasa de un 3,3% y un 3,9% con los dos episodios de 'Tracker'.

&#39;Alimañas&#39; consigue liderar en el prime time de La 1

'Alimañas' consigue liderar en el prime time de La 1

Prime time

  • Bajada de -0,7 puntos para el primer episodio de 'La encrucijada' (9,2%)
  • El cine de La 1 (10,1%) cae -0,5 puntos respecto al último 'Futuro imperfecto' (10,6%)
  • 'Mis raíces' (4,5%) asciende +0,2 puntos, pero baja a su mínimo de espectadores
  • La 2 se estabiliza con su cine (2,9% y -0,1 puntos)
  • +1 punto completo para 'Volando voy, volando vengo' (8,6%)
La 1

Viaje al centro de la tele 739.000 8,8%

Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 873.000 10,1%

Somos cine RTVE 742.000 10,1%

La 2

Cifras y letras304.000 4,0%

Cifras y letras564.000 6,9%

El cine de la 2: Película 241.000 2,9%

Documentos TV 91.000 1,5%

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos 854.000 10,1%

La encrucijada661.000 9,2%

Cuatro

Viajeros Cuatro 239.000 3,0%

Viajeros Cuatro 482.000 5,7%

Mis raíces 315.000 4,5%

Telecinco

First Dates849.000 10,0%

Volando voy, volando vengo 514.000 8,6%

laSexta

El intermedio: The very best308.000 3,6%

Tracker 256.000 3,3%

Tracker 237.000 3,9%

&#39;Volando voy, volando vengo&#39; ha cerrado su primera temporada en Telecinco

'Volando voy, volando vengo' ha cerrado su primera temporada en Telecinco

Late night

  • El segundo capítulo de 'La encrucijada' (9,5%) baja -2,9 puntos
  • La sesión de cine de La 1 destaca con un 8,9%
  • +0,2 puntos para 'Te falta un viaje' (3,7%) en Cuatro
La 1

Somos cine RTVE 2 361.000 8,9%

Diario América 24h85.000 4,6%

La 2

Pioneros del ARN mensajero 53.000 1,4%

Festivales de verano 19.000 0,9%

Antena 3

La encrucijada455.000 9,5%

La encrucijada115.000 4,3%

La encrucijada69.000 4,0%

Cuatro

Te falta un viaje 146.000 3,7%

Sportium game show44.000 2,3%

Telecinco

El rey del mando 177.000 5,9%

Gran Madrid show32.000 1,7%

laSexta

Tracker 171.000 4,1%

Tracker 113.000 4,0%

Tracker 105.000 5,8%

&#39;Sueños de libertad&#39; arrasa un día más en Antena 3

'Sueños de libertad' arrasa un día más en Antena 3

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas723.000 9,0%

Valle Salvaje724.000 10,1%

La promesa802.000 11,9%

La pirámide310.000 4,9%

Aquí la Tierra504.000 7,5%

La 2

Saber y ganar362.000 4,3%

Grandes documentales224.000 3,1%

Incluye:

- Infierno arábigo 256.000 3,2%

- Familias animales asombrosas246.000 3,4%

- La gran aventura en tren de Nick Knowles 168.000 2,5%

Malas lenguas276.000 4,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.188.000 14,5%

YAS verano711.000 10,4%

Pasapalabra1.545.000 22,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM390.000 5,0%

Lo sabe, no lo sabe292.000 4,5%

Telecinco

Tardear690.000 9,0%

El diario de verano616.000 9,5%

Agárrate al sillón572.000 8,4%

laSexta

Zapeando440.000 5,4%

Más vale tarde de verano440.000 6,5%

Silvia Intxaurrondo al frente de &#39;La hora de La 1&#39;

Silvia Intxaurrondo al frente de 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1303.000 17,5%

Mañaneros 360402.000 14,0%

Mañaneros 360622.000 8,6%

La 2

Zoom tendencias12.000 1,4%

Grandes especies de África 31.000 3,0%

Pueblo de Dios 35.000 2,5%

Reduce tu huella 29.000 1,6%

El western de La 2 42.000 2,0%

El cazador41.000 1,7%

El cazador59.000 1,6%

La pirámide61.000 1,0%

Saber y ganar152.000 1,8%

Antena 3

Espejo publico verano277.000 11,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 766.000 16,8%

La ruleta de la suerte1.511.000 22,6%

Cuatro

Minutos musicales1.000 0,1%

¡Toma salami! 8.000 1,0%

Alerta cobra 11.000 1,0%

Alerta cobra 38.000 2,4%

Alerta cobra 65.000 3,3%

En boca de todos160.000 5,5%

Telecinco

Agárrate al sillón1.000 0,2%

La mirada crítica207.000 11,1%

Vamos a ver verano287.000 11,0%

Vamos a ver más verano580.000 9,6%

laSexta

¿Quién vive ahí?15.000 2,4%

¿Quién vive ahí?21.000 2,0%

Aruser@s Fresh201.000 10,4%

Al rojo vivo235.000 7,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista de toda la jornada en la televisión española con 1,882 millones de espectadores y un 22,5% de cuota de pantalla, que le sirve para imponerse sin problemas a 'Telediario 1' (11,2%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (11,1%). Por la noche, el telediario de Antena 3 destaca con un 20,1% frente al 10% del ente público y el 8% del dial azul de Mediaset.

La 1

Telediario matinal172.000 20,5%

Telediario 1937.000 11,2%

Telediario 2770.000 10,0%

Antena 3

Noticias de la mañana138.000 16,8%

Antena 3 Noticias 11.882.000 22,5%

Antena 3 Noticias 21.531.000 20,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1416.000 6,3%

El desmarque Cuatro 1283.000 3,4%

Noticias Cuatro 2312.000 4,8%

Telecinco

El matinal40.000 5,8%

El matinal86.000 9,2%

El matinal80.000 6,4%

Informativos Telecinco 15:00932.000 11,1%

Informativos Telecinco 21:00619.000 8,0%

laSexta

laSexta Noticias 14h511.000 7,1%

laSexta Noticias: Jugones417.000 4,9%

laSexta Noticias 20h408.000 6,2%

laSexta Noticias: Especial291.000 3,9%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (315)

