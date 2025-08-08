'La encrucijada' (9,2%) cede ante 'Alimañas' (10,1%) y 'Volando' se despide con un 8,6%

Audiencias Jueves 7 de Agosto de 2025
13,3%
10,2%
8,8%
5,3%
4,5%
3,0%
2,9%
2,7%
2,7%
2,4%
2,2%
2,0%
2,0%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,7%
0,0%
La ausencia de 'Futuro imperfecto' no ha impedido que La 1 pueda destacar en el prime time del primer jueves de agosto. En su lugar, la corporación pública ha ofrecido una sesión de cine español dedicada a la comedia 'Alimañas', que ha conseguido liderar en su franja con 742.000 espectadores de media y un 10,1% de share, siendo así la única propuesta capaz de situarse en el doble dígito.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Por su parte, 'La encrucijada' sufre un descenso al rubricar un 9,2% de cuota de pantalla con 661.000 televidentes. En lo que respecta a Telecinco, la tendencia es algo más positiva, ya que logra mejorar las cifras de 'Volando voy, volando vengo' en su última emisión al pasar del 7,6% de la semana anterior a un ascendente 8,6%.
A una distancia considerable aparece 'Mis raíces', que crece a un 4,5% de share tras rascar un par de décimas, pero eso no evita que caiga a su mínimo histórico de espectadores al convencer a 315.000 personas. Por último, laSexta no pasa de un 3,3% y un 3,9% con los dos episodios de 'Tracker'.
'Alimañas' consigue liderar en el prime time de La 1
Prime time
- Bajada de -0,7 puntos para el primer episodio de 'La encrucijada' (9,2%)
- El cine de La 1 (10,1%) cae -0,5 puntos respecto al último 'Futuro imperfecto' (10,6%)
- 'Mis raíces' (4,5%) asciende +0,2 puntos, pero baja a su mínimo de espectadores
- La 2 se estabiliza con su cine (2,9% y -0,1 puntos)
- +1 punto completo para 'Volando voy, volando vengo' (8,6%)
Viaje al centro de la tele 739.000 8,8%
Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 873.000 10,1%
Somos cine RTVE 742.000 10,1%
Cifras y letras304.000 4,0%
Cifras y letras564.000 6,9%
El cine de la 2: Película 241.000 2,9%
Documentos TV 91.000 1,5%
El hormiguero 19 años juntos 854.000 10,1%
La encrucijada661.000 9,2%
Viajeros Cuatro 239.000 3,0%
Viajeros Cuatro 482.000 5,7%
Mis raíces 315.000 4,5%
First Dates849.000 10,0%
Volando voy, volando vengo 514.000 8,6%
El intermedio: The very best308.000 3,6%
Tracker 256.000 3,3%
Tracker 237.000 3,9%
'Volando voy, volando vengo' ha cerrado su primera temporada en Telecinco
Late night
- El segundo capítulo de 'La encrucijada' (9,5%) baja -2,9 puntos
- La sesión de cine de La 1 destaca con un 8,9%
- +0,2 puntos para 'Te falta un viaje' (3,7%) en Cuatro
Somos cine RTVE 2 361.000 8,9%
Diario América 24h85.000 4,6%
Pioneros del ARN mensajero 53.000 1,4%
Festivales de verano 19.000 0,9%
La encrucijada455.000 9,5%
La encrucijada115.000 4,3%
La encrucijada69.000 4,0%
Te falta un viaje 146.000 3,7%
Sportium game show44.000 2,3%
El rey del mando 177.000 5,9%
Gran Madrid show32.000 1,7%
Tracker 171.000 4,1%
Tracker 113.000 4,0%
Tracker 105.000 5,8%
'Sueños de libertad' arrasa un día más en Antena 3
Sobremesa y tarde
- 'La pirámide' no pasa de un 4,9% tras dejarse -0,4 puntos en una semana
- 'Pasapalabra' suma +2,4 puntos para llegar a un 22,8%
- 'Agárrate al sillón' mengua -0,9 puntos a un 8,4%
Malas lenguas723.000 9,0%
Valle Salvaje724.000 10,1%
La promesa802.000 11,9%
La pirámide310.000 4,9%
Aquí la Tierra504.000 7,5%
Saber y ganar362.000 4,3%
Grandes documentales224.000 3,1%
Incluye:
- Infierno arábigo 256.000 3,2%
- Familias animales asombrosas246.000 3,4%
- La gran aventura en tren de Nick Knowles 168.000 2,5%
Malas lenguas276.000 4,2%
Sueños de libertad1.188.000 14,5%
YAS verano711.000 10,4%
Pasapalabra1.545.000 22,8%
Todo es mentira: Summer TEM390.000 5,0%
Lo sabe, no lo sabe292.000 4,5%
Tardear690.000 9,0%
El diario de verano616.000 9,5%
Agárrate al sillón572.000 8,4%
Zapeando440.000 5,4%
Más vale tarde de verano440.000 6,5%
Silvia Intxaurrondo al frente de 'La hora de La 1'
Mañana
- Subida de +0,7 puntos para 'La hora de La 1' (17,5%)
- 'La ruleta de la suerte' (22,6%) tan solo baja -0,2 puntos
- 'Al rojo vivo' (7,2%) sigue flojo pese a crecer +0,2 puntos
La hora de La 1303.000 17,5%
Mañaneros 360402.000 14,0%
Mañaneros 360622.000 8,6%
Zoom tendencias12.000 1,4%
Grandes especies de África 31.000 3,0%
Pueblo de Dios 35.000 2,5%
Reduce tu huella 29.000 1,6%
El western de La 2 42.000 2,0%
El cazador41.000 1,7%
El cazador59.000 1,6%
La pirámide61.000 1,0%
Saber y ganar152.000 1,8%
Espejo publico verano277.000 11,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 766.000 16,8%
La ruleta de la suerte1.511.000 22,6%
Minutos musicales1.000 0,1%
¡Toma salami! 8.000 1,0%
Alerta cobra 11.000 1,0%
Alerta cobra 38.000 2,4%
Alerta cobra 65.000 3,3%
En boca de todos160.000 5,5%
Agárrate al sillón1.000 0,2%
La mirada crítica207.000 11,1%
Vamos a ver verano287.000 11,0%
Vamos a ver más verano580.000 9,6%
¿Quién vive ahí?15.000 2,4%
¿Quién vive ahí?21.000 2,0%
Aruser@s Fresh201.000 10,4%
Al rojo vivo235.000 7,2%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista de toda la jornada en la televisión española con 1,882 millones de espectadores y un 22,5% de cuota de pantalla, que le sirve para imponerse sin problemas a 'Telediario 1' (11,2%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (11,1%). Por la noche, el telediario de Antena 3 destaca con un 20,1% frente al 10% del ente público y el 8% del dial azul de Mediaset.
Telediario matinal172.000 20,5%
Telediario 1937.000 11,2%
Telediario 2770.000 10,0%
Noticias de la mañana138.000 16,8%
Antena 3 Noticias 11.882.000 22,5%
Antena 3 Noticias 21.531.000 20,1%
Noticias Cuatro 1416.000 6,3%
El desmarque Cuatro 1283.000 3,4%
Noticias Cuatro 2312.000 4,8%
El matinal40.000 5,8%
El matinal86.000 9,2%
El matinal80.000 6,4%
Informativos Telecinco 15:00932.000 11,1%
Informativos Telecinco 21:00619.000 8,0%
laSexta Noticias 14h511.000 7,1%
laSexta Noticias: Jugones417.000 4,9%
laSexta Noticias 20h408.000 6,2%
laSexta Noticias: Especial291.000 3,9%